TPCマーケティングリサーチ株式会社、S&T出版株式会社の各種資料を自社通販サイト「TPCビブリオテック」で取り扱い開始
TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：松本 竜馬、以下TPCマーケティングリサーチ）は、S&T出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：福嶋 邦彦、以下S&T出版社）が発行する各種レポート（以下、総称して「S&T出版社資料」）の正規取り扱いを開始し、自社通販サイト「TPCビブリオテック」にて2025年9月8日より順次掲載・販売を開始いたします。
本取り扱いにより、 TPCマーケティングリサーチの産業・市場分析レポートのラインアップが大幅に拡充し、食品包装や二次電池分野の最新動向や、事業計画に直結する具体的な技術・市場情報資料を迅速に提供します。
【取り扱い概要】
・掲載先：自社通販サイト「TPCビブリオテック」（URL：https://www.tpc-osaka.com/）
・提供開始：2025年9月8日より順次掲載・販売
・対象資料：S&T出版社が発行する産業・市場分析レポート資料 等
・初回掲載：3点
（掲載点数は発表日時点の情報です。以降の追加・変更が生じる場合があります。最新の掲載点数はTPCビブリオテックでご確認ください。）
・提供形態：書籍、電子版（PDF等） ※書籍、PDF版の有無は各商品ページに記載
・価格：各商品ページに記載
【権利・コンプライアンス】
・著作権： S&T出版社に帰属し、TPCマーケティングリサーチは正規許諾に基づく販売・配信
・利用許諾：閲覧・社内共有・引用等の範囲は各商品ページの利用規約に準拠。無断転載・二次配布は禁止
・個人情報／情報セキュリティ：購買・閲覧データはTPCマーケティングリサーチのプライバシーポリシーに従い取り扱い。アクセス権限は購入者単位／契約形態単位で管理
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328852&id=bodyimage1】
【サービス概要】
・媒体：TPCビブリオテック（URL：https://www.tpc-osaka.com/）
・開始日：2025年9月8日
・内容： S&T出版社資料の正規販売・配信（産業・市場分析レポート資料 等）
・対象：企画／マーケティング／商品開発／研究／営業企画 等の実務担当者および意思決定者
【会社概要】
TPCマーケティングリサーチ株式会社
所在地：大阪市西区新町二丁目4番2号
代表者：代表取締役社長 松本 竜馬
事業内容：マーケティングリサーチ、コンサルティング、各種セミナー／情報提供 ほか
URL：https://www.tpc-cop.co.jp/
S&T出版株式会社
所在地：東京都千代田区神田神保町二丁目8番
代表者：代表取締役 福嶋 邦彦
事業内容：専門書籍の出版業
URL：https://www.stbook.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
TPCマーケティングリサーチ株式会社
広報担当：田伏 智那美
Email：webmarke@tpc-osaka.com
TEL：06-6538-5358
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
