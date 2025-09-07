9月も楽しめる夏祭り【堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘】

写真拡大 (全10枚)

株式会社堺ファーム

　大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、2025年9月21日(日)までの毎週日曜日に、夏祭りイベントを開催いたします。


　キッチンカーや遊戯屋台、盆踊りにミニ花火ショーなど、にぎやかなイベントが盛りだくさん。芝すべりなどの遊具アトラクションや、手作り体験教室も営業時間を延長しています。


　盆踊りのフィナーレには、約5分間のミニ花火ショーを開催！音楽とともに間近に打ち上がる花火が、夜空を美しく彩ります。


　当日は朝から閉園まで園内で過ごせるので、昼はじゃぶじゃぶ広場やアトラクションなどで遊び、夜はお祭りをたっぷり満喫できます。



約5分間の「ミニ花火ショー」


「遊戯屋台」のスーパーボールすくい


「遊戯屋台」の射的


参加自由「盆踊り」


各日約10台の「キッチンカー」出店

【夏祭り】


開　催：2025年9月14日(日)・21日(日)


料　金：ミニ花火ショーや盆踊りはハーベストの丘の入園料のみで観覧・参加可能


Ｈ　Ｐ：https://farm.or.jp/nightharvest2025/



ミニ花火ショー→20：00打ち上げ（約5分間）


盆踊り＆ステージイベント→13：00～20：30


キッチンカー→14：00～20：30


遊戯屋台→16：30～20：30


※雨天中止





【その他のイベント】




「じゃぶじゃぶ広場」


噴水から飛び出る水に子どもも大人も一緒に大はしゃぎ！とても浅い親水施設なので、小さなお子様も遊ぶことができます。


開催日：～9月28日(日)までの毎日


※雨天中止





「ニジマスの釣り堀＆つかみどり(仮)」


お子さまにも人気の「つかみ取り」や、のんびり楽しめる「釣り堀」が体験できる、ハーベストの丘の新アクティビティが9月中に営業開始予定。自分で捕まえたニジマスはその場で焼いて味わうこともできます。


営業開始：9月中の予定





【施設紹介】


『堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。



施設名　：堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘


所在地　：〒590-0125　大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1


電話番号：072-296-9911


営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）


　　　　　※ワンちゃんは9月21日までの間、10：00～15：00まで入園ができません


休園日　：9月-水曜日


入園料　：大人(中学生以上)1,500円


　　　　　子ども(4歳以上)1,000円


　　　　　ワンちゃん　　　　　　　　　　600円


　　　　　※3歳以下無料


　　　　　※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要


駐車場　：無料（1,800台収容）　※大型バス可


アクセス：【車】阪和自動車道「堺IC」から約15分 ※無料駐車場　又は


　　　　　【電車・バス】南海泉北線「泉ヶ丘駅」より南海路線バスで約20分、「ハーベストの丘」バス停下車後、徒歩約2分


運営　　：株式会社堺ファーム


公式ＨＰ：https://farm.or.jp/