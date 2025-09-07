9月も楽しめる夏祭り【堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘】

株式会社堺ファーム

大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、2025年9月21日(日)までの毎週日曜日に、夏祭りイベントを開催いたします。

キッチンカーや遊戯屋台、盆踊りにミニ花火ショーなど、にぎやかなイベントが盛りだくさん。芝すべりなどの遊具アトラクションや、手作り体験教室も営業時間を延長しています。

盆踊りのフィナーレには、約5分間のミニ花火ショーを開催！音楽とともに間近に打ち上がる花火が、夜空を美しく彩ります。

当日は朝から閉園まで園内で過ごせるので、昼はじゃぶじゃぶ広場やアトラクションなどで遊び、夜はお祭りをたっぷり満喫できます。

約5分間の「ミニ花火ショー」「遊戯屋台」のスーパーボールすくい「遊戯屋台」の射的参加自由「盆踊り」各日約10台の「キッチンカー」出店

【夏祭り】

開 催：2025年9月14日(日)・21日(日)

料 金：ミニ花火ショーや盆踊りはハーベストの丘の入園料のみで観覧・参加可能

Ｈ Ｐ：https://farm.or.jp/nightharvest2025/



ミニ花火ショー→20：00打ち上げ（約5分間）

盆踊り＆ステージイベント→13：00～20：30

キッチンカー→14：00～20：30

遊戯屋台→16：30～20：30

※雨天中止

【その他のイベント】

「じゃぶじゃぶ広場」

噴水から飛び出る水に子どもも大人も一緒に大はしゃぎ！とても浅い親水施設なので、小さなお子様も遊ぶことができます。

開催日：～9月28日(日)までの毎日

※雨天中止

「ニジマスの釣り堀＆つかみどり(仮)」

お子さまにも人気の「つかみ取り」や、のんびり楽しめる「釣り堀」が体験できる、ハーベストの丘の新アクティビティが9月中に営業開始予定。自分で捕まえたニジマスはその場で焼いて味わうこともできます。

営業開始：9月中の予定

【施設紹介】

『堺・緑のミュージアム ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。

施設名 ：堺・緑のミュージアム ハーベストの丘

所在地 ：〒590-0125 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1

電話番号：072-296-9911

営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）

※ワンちゃんは9月21日までの間、10：00～15：00まで入園ができません

休園日 ：9月-水曜日

入園料 ：大人(中学生以上)1,500円

子ども(4歳以上)1,000円

ワンちゃん 600円

※3歳以下無料

※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要

駐車場 ：無料（1,800台収容） ※大型バス可

アクセス：【車】阪和自動車道「堺IC」から約15分 ※無料駐車場 又は

【電車・バス】南海泉北線「泉ヶ丘駅」より南海路線バスで約20分、「ハーベストの丘」バス停下車後、徒歩約2分

運営 ：株式会社堺ファーム

公式ＨＰ：https://farm.or.jp/