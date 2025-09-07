事業停滞に終止符を打つ『事業再創造』の全貌を公開

VELET | CMO代行組織コーチング

[札幌市 - 2025年9月7日] - 企業の本質的な成長を支援するVELET（代表：上村 啓太）は、この度、クライアントの事業課題を根本から解決し、持続的な成長を実現した3つの成功事例をまとめた特設サイトを公開しました。

本サイトでは、新規事業の立ち上げから既存事業の再生、そして最先端技術であるAIの導入まで、事業の各フェーズにおける具体的なソリューションと、そのプロセスで得られた成果を詳細に解説しています。現代の経営者が直面する複雑な課題に対し、VELETがどのように「伴走者」として機能し、事業を次のステージへと導いたのか、その全貌が明らかになります。

詳細を見る :https://velet.jp/projects

現代の経営者が直面する共通の課題

日本経済を支える多くの中小企業は、今、かつてないほどの激しい競争と変化に直面しています。

既存事業の成長鈍化: 長年事業を支えてきたビジネスモデルが、市場の変化や競合の増加によって収益性が低下し、先行きが見えない状態。

新規事業の難航: 新たな収益の柱を模索しても、アイデアが具体的な事業に昇華せず、一歩踏み出せない閉塞感。

業務の属人化と非効率: 経験と勘に頼った業務プロセスが生産性のボトルネックとなり、DXの波に乗り遅れるリスク。

これらの課題は単独で存在するものではなく、絡み合って事業の停滞を招きます。VELETは、個別の問題解決に留まらず、事業全体を俯瞰した『事業再創造プロセス』を適用することで、これらの根本原因にアプローチします。

VELETの『事業再創造プロセス』と3つの支援実績

VELETが提供する支援は、単なるコンサルティングや業務代行ではありません。クライアントの内部に入り込み、戦略策定から実行、そして組織文化の変革までを一貫して支援する「伴走型」である点が最大の特徴です。このアプローチを実証する3つの事例を以下で紹介します。

1. 新規事業創造（0→1）：閉塞感を突破し、新たな収益柱を確立

課題: 既存事業の成長が鈍化し、次なる収益の柱となる新規事業を模索していた、札幌市に拠点を置くデジタルマーケティング支援会社。多くのアイデアがありながらも、具体的なビジネスモデルの構築や実行に移せず、事業停滞という閉塞感に直面していました。

ソリューション: VELETはまず、徹底した市場調査と顧客分析を実施し、まだ満たされていない市場の潜在ニーズを特定。そのニーズを基に、収益性と将来性のある独自のビジネスモデルをゼロから設計しました。サービスローンチ後も、集客戦略の立案だけでなく、具体的なマーケティング施策の実行と、自走可能な組織づくりのためのハンズオン支援を継続的に行いました。

成果: わずか6ヶ月で、まったくのゼロから立ち上げた新規事業が0から年商1000万円規模へと飛躍的に成長。クライアントにとって第二の収益柱となる、持続的成長が可能な事業を創出しました。

2. 既存事業再生（-1→10, 1→N）：V字回復を導いた「攻め」と「守り」の戦略

課題: 長年にわたる売上減少トレンドと、店舗間で成果にばらつきがあるという組織課題を抱えていた、複数店舗を展開する美容クリニック。経営目標の未達が常態化し、抜本的な改革が求められていました。

ソリューション: VELETは、以下の「攻め」と「守り」の両輪で事業にメスを入れました。

「攻め」のマーケティング: WEBを主軸とした集客戦略を再構築。検索エンジン最適化（SEO）やリスティング広告などのデジタルチャネルを強化し、新規顧客の獲得を加速させました。

「守り」の組織改革: スタッフ一人ひとりの意識を変える組織コーチングを実施。現場のモチベーションを高め、目標に対するコミットメントを醸成することで、自律的に動く文化を育みました。

成果: わずか4ヶ月で深刻な売上減少トレンドを断ち切り、事業をV字回復へと転換。昨年対比で累計1,500万円規模の売上増加を達成し、全店舗で「目標達成」への兆しが見えてきました。

3. 先進技術活用（DX推進）：年間売上10億円規模の事業にAIの力を

課題: 競争激化による利益率の圧迫と、属人化された業務による生産性の停滞に直面していた、地域最大級のフォトスタジオ。

ソリューション: 事業の抜本的な効率化と変革を目的とし、VELETが年間戦略パートナーとして参画。全社的な年間営業戦略を策定し、各店舗の特性を活かしたカテゴリ戦略を設計しました。さらに、生成AI（Gemini）を活用したコンテンツ制作の仕組みを構築し、幹部社員へのAI研修を実施。技術導入だけでなく、リーダーがAIを使いこなせる文化を醸成しました。

成果: AIの導入により、月間数百件に及ぶWebコンテンツ制作の抜本的な効率化を実現。全社的な戦略とAI活用の指針が明確になり、高付加価値なサービス提供への事業変革の土台を構築しました。

事業を「再創造」するパートナーとして

今回公開した3つの事例は、VELETが事業規模やフェーズ、業界を問わず、クライアントの「羅針盤」として機能し、持続的な成長を支援できることを証明しています。

私たちは、単なる集客やコンサルティングに留まらず、時代に即した戦略の策定から、AIのような先進技術の活用、組織の変革まで、事業の根幹に深く関与するパートナーシップを築いてまいります。今後も多くの企業の事業再創造を支援し、日本経済の活性化に貢献していく所存です。

【VELETについて】

VELET | 札幌の未来を担う中小企業に、CMO代行と組織育成を

VELETは、2025年に設立された、北海道札幌市に拠点を置くデジタルマーケティング支援をしているチームです。「事業再創造」をミッションに掲げ、中小企業の経営課題を解決するための戦略立案から実行まで、一貫した伴走型サービスを提供しています。

詳細を見る :https://velet.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

VELET 代表者：上村 啓太

住所：北海道札幌市

E-mail：uemurankeitan@gmail.com

ウェブサイト：https://velet.jp/