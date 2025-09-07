【岡山大学】世界大会で金メダル！ 前田恵舞さんがIBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会に出場

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 9月 7日

国立大学法人岡山大学

◆概 要

2025年 8月8～10日にinalpi arena（イタリア トリノ）にて開催された「2025年IBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会」に前田恵舞さん（教育学部1年）が出場し、デュエット（シニア部門）で金メダルを獲得しました！世界大会への出場は今回で3度目、デュエットでの出場は初めてです。



本大会には35カ国から代表が集結し、個人やチーム種目でしのぎを削りました。前田さんが出場したデュエットは、2人が1本ずつバトンを持ち、2分程度の課題曲に合わせて演技する競技であり、同じバトン教室に通う方とのペアで出場しました。



前田さんはこの結果を受け、「たくさんの方に支えられ、世界大会の舞台で私たちの演技を出し切ることができました。また、ありがたい結果をいただけたことに感謝の気持ちでいっぱいです。世界大会への挑戦は、受験と両立しながらのスタートだったため、大会に向けて不安や緊張もありましたが、ペアを組んでくれたパートナー、挑戦を後押ししてくださった先生・家族、応援してくださった周りの方々のおかげで、楽しんで笑顔で大会を終えることができました。これからも感謝の気持ちを忘れず、見ている人がワクワクするようなバトンができるように頑張っていきたいです」と話しました。



世界のステージで偉業を成し遂げた前田さんの今後の活躍にもご期待ください！ 引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年9月3日に岡山大学から公開されました。

表彰式後の記念写真（後方：前田さん）

◆参 考

・2025年IBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会

https://www.ibtf-batontwirling.org/

・一般社団法人日本バトン協会-世界選手権大会

https://www.baton-jp.org/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

