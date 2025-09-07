【岡山大学】岡山エリアのスタートアップ創出を加速「岡山イノベーションコンソーシアム」発足イベントを開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 9月 7日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）と岡山市は、2025年8月26日、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）において「岡山イノベーションコンソーシアム」の発足イベントを共催しました。



本コンソーシアムは、地域のスタートアップ・エコシステムの形成を推進するため、岡山市を中心に、岡山県や倉敷市、大学、経済団体、金融機関、メディア、スタートアップ支援組織などが参画して設立された産学官金言連携のプラットフォームです。岡山市と愛媛県と連携した「瀬戸内スタートアップコンソーシアム」が内閣府の第2期「スタートアップ・エコシステム拠点都市（NEXTグローバル拠点都市）」に選定されており、本コンソーシアムはその中核的役割を担います。



イベントには、会長である大森雅夫岡山市長や、名誉会長である伊原木隆太岡山県知事の代理として笠原和男副知事をはじめ、産学官金言の代表者が多数出席しました。開会にあたり、大森市長は「岡山市ではスタートアップ支援拠点『ももスタ』を中心に、若手起業家やアトツギベンチャーの育成を進めてきた。今後は、ももスタを中心に『刺激の輪』を広げ、さらなるスタートアップの支援に取り組みたい」とあいさつしました。



続いて行われたスタートアップ紹介では、岡山エリアで活躍、またはゆかりのある5社が登壇しました。

学生の就職活動を新しい仕組みで支援する株式会社ABABA、水流発電技術で持続可能な社会づくりに挑む株式会社ハイドロヴィーナス（いずれも岡山大学発ベンチャー）をはじめ、接客やサービスに対して感謝の気持ちを簡単に届けられるカード型リアル投げ銭サービスなどを展開し、多様な人が活躍できる社会を目指す株式会社ぺこり、植物の成長を助ける成分「グルタチオン」を活用した次世代肥料を開発し、気候変動下での農作物の安定供給に挑む株式会社WAKU、そして医療者マッチングプラットフォームを活用し、在宅療養者や障がい者の外出・移動支援を進める株式会社Cone・Xiが、それぞれの事業内容と将来展望を紹介しました。

参加者は、地域資源を生かして社会課題の解決や新しい価値の創出に挑戦する企業の活動に高い関心を寄せ、活気あるピッチを展開していました。



閉会のあいさつでは、那須保友学長が「KIBINOVEは学生や研究者、企業が自由に挑戦できる場。ももスタや吉備中央町のNスクエアなどと連携し、新しいアイデアを社会実装につなげ、地域を元気にしていきたい」と意気込みを語りました。



本学は引き続き、岡山市をはじめとする多様なパートナーと協働し、本コンソーシアムにおける知と実践のハブとして、スタートアップの創出と成長を支える地域イノベーションの推進に貢献していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

イベントの模様

大森市長によるあいさつ

岡山大学発ベンチャー・株式会社ABABAによる事業紹介

那須学長によるあいさつ

会場となった共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）

◆参 考

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・スタートアップ支援拠点『ももスタ』

https://momosta.com/

・株式会社ABABA

https://hr.ababa.co.jp/

・株式会社ハイドロヴィーナス

https://hydrovenus.co.jp/

・株式会社WAKU

https://wakuwakudriven.com/

・株式会社Cone・Xi

https://conexi.co.jp/

・Nスクエア

https://n-square.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学が参画する「瀬戸内スタートアップコンソーシアム」が内閣府「NEXTグローバル拠点都市」に選定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003201.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8918

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています。

https://venture.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14548.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年7月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003222.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html