【2025年度 1級造園施工 一次検定】無料「WEB採点サービス」試験当日(9/7)15:45頃より利用開始！

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年9月7日（日）に実施される2025年度（令和7年度）1級造園施工管理技士 一次検定において、無料で採点結果をお知らせする「WEB採点サービス」を実施いたします。採点結果は2025年9月8日（月）14：00頃よりメールにて配信いたします。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/gardening1q/road/kaisoku/2025年度（令和7年度）1級造園施工管理技士 一次検定 解答速報

WEB採点サービス

実際の試験で解答した番号と必要事項をご入力いただくと、日建学院独自の解答に基づき、採点結果をメールにてお知らせいたします。

■ご利用期間

2025年9月7日（日）15：45頃～2025年9月15日（月）16：00

■採点結果

2025年9月8日（月）14：00頃より配信開始予定

二次検定対策

■二次検定 ポイント講習会

記述式問題の難易度が年々高まっている1級造園施工管理技士 二次検定。そうした状況の中で確実に合格するためには、記述式問題への対策を万全にしておくことが必要不可欠です。

日建学院では合格への鍵となる二次検定ポイント講習会を全国で無料開催いたします。参加された方には「1級造園施工管理技士 二次検定 分析資料」をプレゼントいたします！ぜひこの機会にお申込みください！

開催日程・お申込みはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/gardening1q/road/kaisoku/#briefing_session



■二次検定 解答試案プレゼント

ご希望の方に2024年度（令和6年度）1級造園施工管理技士 二次検定「日建学院オリジナル解答試案※」を差し上げています。※解答試案は当学院が独自に行うものであり、試験実施機関である一般財団法人 全国建設研修センターとは一切関係がありません。

お申込みはこちら :https://www.ksknet.co.jp/RequestForm/?svc=00150

▼2025年度（令和7年度）1級造園施工管理技士 一次検定 解答速報

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/gardening1q/road/kaisoku/

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/