秋の北海道で繰り広げられる大一番「2025 ANAオープンゴルフトーナメント」を9/19(金)より日テレジータス/日テレNEWS24で徹底中継！

株式会社ＣＳ日本

札幌ゴルフ倶楽部・輪厚コースは50年以上に渡り開催される、伝統のゴルフトーナメント「ANAオープンゴルフトーナメント」。今年は9月18日～21日に開催されます。

歴代最多優勝はジャンボの愛称で親しまれた尾崎将司。1973年・第1回大会で初代王者に輝くと、自身最後の優勝となった2002年第30回大会までに計7度の優勝を挙げました。

2000年を過ぎると、佐藤信人・深掘圭一郎・近藤智弘といった男子ゴルフの次代を担うプレイヤーが台頭。中でも2010年・第38回大会優勝の池田勇太は、憧れの尾崎将司が愛した輪厚を初めて制し、18番ホールで涙を流しました。2015年・第43回大会は当時ホストプロの石川遼が大会初制覇。2022年・第48回大会は池田勇太・石川遼に大槻智春を加えた三つ巴の展開。プレーオフまでもつれ込んだ激闘は、大槻智春のショットインイーグルで劇的な幕切れとなりました。昨年の第50回大会では、当時26歳の若き精鋭、岩崎亜久竜が尾崎将司の大会レコードに並ぶスコア(-20)で優勝。歴史と新時代が融合したドラマティックな結末に。

ANAオープンゴルフトーナメントの舞台・輪厚を制する鍵を握るのは特徴的な上がり3ホール。

16番 風の読みとクラブ選択が重要なショートホール

17番 高く成長した木々を越える2オン狙い「林越え」が魅力のロングホール

18番 3段グリーンを擁し、幾度となく勝負の明暗を分けてきたミドルホール

2025年、運命の最終ホール、クリークの先に待つ栄光を手にするのはいったい誰なのか！？

男子プロゴルファー達が技を競い合う白熱の優勝争いの模様をCS放送日テレジータス/日テレNEWS24で生中継中心に放送！

さらに！こちらの番組は、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*1に対応！

お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！

プロたちによる白熱した争いをぜひリアルタイムでご覧ください！

*1…スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

2025 ＡＮＡオープンゴルフトーナメント

9月19日(金) 7：00～9：00 2日目1番ホール 生中継/配信

9月19日(金) 7：00～9：00 2日目1番ホール 生中継(日テレNEWS24) *2/配信

9月19日(金) 11：00～12：30 2日目後半ホール 生中継(日テレNEWS24)*2/配信

9月19日(金) 22：15～23：45 2日目後半ホール VTR/配信

9月20日(土) 9：00～11：30 3日目1番ホール 生中継/配信

9月20日(土) 9：00～11：30 3日目後半ホール 生中継(日テレNEWS24) *2/配信

9月20日(土) 21：30～22：30 3日目 VTR/配信

9月21日(日) 7：30～10：00 最終日1番ホール 生中継/配信

9月21日(日) 7：30～10：00 最終日1番ホール 生中継(日テレNEWS24) *2/配信

9月22日(月) 1：45～3：15(日曜深夜) 最終日 VTR/配信

＊2…スカパー！サービス/スカパー！プレミアムサービスで日テレジータスをご契約の方は、

日テレNEWS24で生中継する「2025 ANAオープンゴルフトーナメント」を無料でご視聴頂けます。

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法

スカパー！番組配信にてご覧いただけます。

日テレジータスの「スカパー！番組配信」にて配信いたします。

◆「2025 ANAオープンゴルフトーナメント」番組ページ

https://www.gtasu.com/golf/anaopengolf/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

日テレNEWS24：スカパー！(CS349)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.571)

そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます

◆視聴方法とお問い合わせ先

日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）

https://www.gtasu.com/subscription/

日テレジータス/日テレNEWS24カスタマーセンター

TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階