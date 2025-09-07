【ネイティブキャンプ留学】新たな留学エリア「カナダ・ビクトリア」のスクールを追加

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、2025年9月7日（日）より海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」に、新たな留学エリアとして「カナダ・ビクトリア」のスクールを追加しました。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_09_07

この度「ネイティブキャンプ留学」は、従来のトロント・バンクーバー・モントリオールに加え、新たにカナダ・ビクトリアの語学学校を追加いたしました。

カナダ西海岸、ブリティッシュコロンビア州に位置するビクトリアは「ガーデンシティ」とも呼ばれる自然豊かな港町です。歴史的な街並みと英国文化を色濃く残す落ち着いた雰囲気の中で、穏やかな留学生活を送りながら英語を学ぶことができます。

四季折々の花が咲き誇る公園やウォーターフロントの散策路など、美しい自然環境と治安の良さが魅力で、初めての留学でも安心。バンクーバーからフェリーで約1時間半とアクセスも良く、都市と自然が調和した理想的な学習環境です。

今回のエリア拡大により、留学生の皆さまにさらに幅広い選択肢をご提供できるようになりました。ネイティブキャンプ留学は、一人ひとりの目的やご希望に合わせた最適な留学プランをご提案し、安心で充実した海外生活を全力でサポートしてまいります。

ビクトリアの特徴

1. 自然と街並みが調和した穏やかな学習環境

ビクトリアはカナダ西海岸に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれています。市内には花々が咲き誇るブッチャートガーデンや緑豊かな公園が点在し、学びの合間にリフレッシュすることができます。治安も良く、落ち着いた雰囲気の中で安心して留学生活を送れます。

2. 英国文化と国際色が交わる街

かつて英国の影響を強く受けたビクトリアは、歴史的建造物や紅茶文化などイギリスらしさを残しつつ、近年は世界中からの留学生や観光客で国際色豊かな街へと発展しています。多様な人々との交流を通じて、英語力と国際感覚を同時に磨くことができます。

3. 学びとアウトドアアクティビティを両立

海と山に囲まれたビクトリアは、カヤックやサイクリング、ハイキングなどのアウトドア活動が盛んです。週末にはホエールウォッチングや近郊観光も楽しめ、学習とレジャーをバランスよく両立できます。自然体験を通じた異文化交流も、留学生活の大きな魅力です。

4. 暮らしやすさと利便性

コンパクトで歩きやすい街並みと充実した公共交通により、留学生にとって生活しやすい環境が整っています。フェリーや飛行機でバンクーバーやシアトルへのアクセスも良く、北米文化や都市体験も気軽に楽しめます。安心・安全でフレンドリーな街として、長期滞在にも適しています。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、海外留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する海外留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

