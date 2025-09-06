ロイヤルミント新作！2026年版の干支シリーズの「午」コインがついに登場

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「2026 干支午年 馬年 プルーフ金/銀貨」を、2025年9月6日（土）に発売いたしました。

商品概要

数あるロイヤルミントのモダンコインシリーズの中でも屈指の人気を誇る「干支シリーズ」。

来たる2026年の干支は「午」となります。「午」は、力強さ・独立心・生命力・勇気の象徴とされており、午年生まれの方はこれらの特性を持っていると言われています。

2026年はただの午年ではなく、「丙午（ひのえうま）」の年にあたります。丙午の年は、昔から激動の出来事が起こりやすいとされ、ある種の迷信や言い伝えも残されています。

裏面には馬屋を背景に石畳の上を駆ける馬の躍動感あふれる姿が描かれており、力強い筋肉質な肢体や特徴的な蹄、波打つたてがみの細部まで緻密にデザインされています。

表面にはロイヤルミントの名匠マーティン・ジェニングスがデザインした現英国王チャールズ3世の左向き肖像が描かれています。

こちらのコインは2014年に干支シリーズ第1弾として「午」コインが発行されており、今回の2026年版は、新たなサイクルの幕開けとしても、大変意味深いコインです。

毎年発行されるロイヤルミントの人気シリーズ「干支」の最新作「午年」、この特別な一枚をお見逃しなく！

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=467

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

＜公式SNS＞

YouTubeをはじめとしたSNSを通じ、コインの持つ2つの魅力「資産的な魅力」「情緒的な魅力」を発信しております。



・YouTubeチャンネル「Coin Palace」：https://www.youtube.com/channel/UCC37n9SmLq09_q_F6BYV7lg

・X(Twitter)：https://twitter.com/coinpalace

・Instagram：https://www.instagram.com/coinpalace/

・Facebook：https://www.facebook.com/coinpalace.jp/

・LINE：https://line.me/R/ti/p/%40002kqqgx





＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業