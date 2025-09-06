【第194回 市民とNPOの交流サロン】（登壇団体：一般社団法人　ソーシャルビジネス・コンサルタントグループ）を開催します！

一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会

第194回 市民とNPOの交流サロン】

【第194回 市民とNPOの交流サロン：オンラインイベント】（登壇団体：一般社団法人 ソーシャルビジネス・コンサルタントグループ）を9月11日（木）に開催します！絶賛、参加者募集中です!!

◆「市民とNPOの交流サロンとは？」

さまざまな分野で活躍するNPO団体にその活動をご紹介いただき、社会貢献活動への理解、参加意義を共有し、活動への参加、支援、協力などの協働の輪を広げる場として開催しています。毎月1回､1団体のお話をじっくり聴く2時間。 前半は団体の紹介､後半は質疑応答を中心に行います。 社会貢献活動に関心がある方､NPOを知りたい方､中間支援の方など､どなたでもご参加いただけます!

【登壇団体/登壇者】

一般社団法人 ソーシャルビジネス・コンサルタントグループ 代表理事 朝比奈 信弘 氏



◆団体概要

一般社団法人ソーシャルビジネス・コンサルタントグループは、中小企業診断士の資格を有した有志メンバーで構成された非営利型組織に特化したコンサルタントチームです。新宿区子ども未来基金のコンサルティングサービスを活用されている区内の子ども食堂や引きこもり支援団体など、様々な非営利活動に対して伴走型支援を提供しています。

◆日時：2025年9月11日（木）18:45～20:45

◆対象：登壇団体や活動内容に興味関心のある方、登壇団体のコンサルテーションを受けてみたいと考えている方、ソーシャルビジネスに興味・関心のある方、あるいは、ソーシャルビジネスの起業を考えている方。

◆参加費：無料

◆主催：新宿NPOネットワーク協議会

◆後援：新宿区

◆定員：オンライン40名

◆申込み：https://peatix.com/event/4542881/view

◆お問合せ

新宿NPO協働推進センター

TEL ：03-5386-1315

FAX ：03-5386-1318

email：hiroba@s-nponet.net