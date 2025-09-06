【新発売】KYOGOKU PROFESSIONAL「Face code M」 顔用カッサ 登場
■ 新商品「Face code M」について
「Face code M」は、顔のむくみやコリを解消し、すっきりとしたフェイスラインをサポートするために開発されたフェイス専用カッサです。手のひらにフィットするカーブ設計により、頬やフェイスライン、こめかみ周辺など、細部まで心地よくケアできます。サロン級のケアを自宅で手軽に取り入れたい方に最適です。
■ 特徴
フェイスライン専用設計：顔に沿う滑らかなカーブで心地よいフィット感
コンパクト＆軽量：持ち運びやすく、旅行先でも簡単ケア
セルフケア習慣に最適：1日数分の使用でリフレッシュ＆リフトアップ感をサポート
■ 商品概要
商品名：KYOGOKU PROFESSIONAL Face code M
JANコード：-（準備中）
小売価格：2,700円（税別）
ブランド：KYOGOKU PROFESSIONAL
