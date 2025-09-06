音楽とお笑いの二刀流・粗品さん、学生約230名に特別講義を実施　作詞作曲の表現の工夫と「作り続けること」の重要性を伝授

株式会社バンタン

現役クリエイターによる実践的な授業を展開し、「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンとする株式会社バンタンは、新しい音楽専門校「バンタンミュージックアカデミー POWERED BY ユニバーサルミュージック」を2026年4月に開校させます。

2025年9月6日（土）、本校の入学検討者の学生約230名に向けて、ボカロ楽曲の発表や自身のレーベル“soshina”を設立するなど音楽とお笑いの二刀流で活躍中の粗品さんによる特別講義を実施しました。

本講義では、ヒットの生まれ方、作詞作曲のコツ、SNS戦略まで、粗品さんのノウハウを伝授。粗品さんは、その場でキーボードやギターを弾き、歌いながらコードとメロディの関係性を説明。さらに、「伝わるかどうかを気にしすぎず、受け手側が解釈してくれることもある。攻めた表現に挑戦してみてもいい」という実践的なアドバイスもありました。

質問タイムでは参加者から活発な質問が。「自分で作曲すると好きなアーティストに似てしまう」という相談が寄せられると「そのアーティストからかけ離れた特徴を何か掛け合わせればそれが君の個性になる」と回答。「活躍するためのアドバイスがほしい」との質問には「尊敬している人を抜かすために、誰よりも努力することが大事」と伝え、夢を実現するための行動を行い続けることの重要性を伝えました。

【開催概要】

・イベント名：粗品の音楽講義『作詞作曲から感覚的コード進行、SNSの使い方まで』

・日時：2025年9月6日（土）15:00～16:10

・場所：恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホール

・参加者：入学検討中の10代の学生約230名

【粗品さん プロフィール】

1993年、大阪府生まれ。2歳からピアノを始め、13歳からはギター、高校からはDTMに目覚める。芸人として数々の受賞歴を誇る傍ら、2020年よりボカロ楽曲を発表。2021年、音楽活動の本格化に向け、ユニバーサルミュージック内に自身のレーベル“soshina”を設立。

2023年にはアニメ『青のオーケストラ』のエンディングテーマ「夕さりのカノン feat. 『ユイカ』」を発表。2023年後半より、自身がフロントマンとして立ち、ギター～ベース～ドラムのシンプルな編成のバンド・プロジェクトを始動。2024年4月に発表したファースト・アルバム『星彩と大義のアリア』は、オリコン週間アルバムランキングで初登場8位を記録した。2025年9月10日、セカンド・アルバム『佐々木直人』を発表予定。



■スクール概要

スクール名：バンタンミュージックアカデミー POWERED BY ユニバーサルミュージック

開校時期：2026年4月

拠点：東京、大阪

通学形式：大学部※1（4年制）・専門部（3年制/2年制/1年制）・高等部※2（3年制）

入学資格：大学部※1・専門部 満18歳以上・高等部※2 15～18歳

コース：

【大学部※1】

- 音楽総合コース（4年制）

【専門部】

- 音楽総合コース（3年制）- 音楽ビジネス専攻（2年制）- トラックメイク&プロデュース専攻（2年制）- パフォーマンス専攻（2年制）- DTMコース（1年制）- オンライン週一コース- 週一通学コース

【高等部※2】

- 音楽総合コース（3年制）- オンライン週一コース- 週一通学コース

【大学部・専門部・高等部 共通】

- オンライン週一コース- 週一通学コース（1年制～）

■入学方法

入学をご検討・ご希望の方は、以下のHPより、資料請求、もしくはオープンキャンパスにご参加下さい。

※1：連携している通信制大学にて大卒資格を取得

※2：通信制高校 学校法人角川ドワンゴ学園 S高等学校との連携により、高校卒業資格を取得

【大学部※1】https://vantan-music-academy-u.jp/(https://vantan-music-academy-u.jp/)

【専門部】https://vantan-music-academy.jp/(https://vantan-music-academy.jp/)

【高等部※2】https://vantan-music-academy-hs.jp/(https://vantan-music-academy-hs.jp/)

■VANTAN（バンタン） http://www.vantan.jp/(http://www.vantan.jp/)

1965年創立。「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンとし、現役で活躍しているクリエイター講師による授業をはじめ、長期の有償インターンシップ、企業とのコラボレーションといった「実践教育」を通して即戦力となる人材を育成している（東京・大阪・名古屋・福岡・札幌※1）。ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画映像、ゲーム、eスポーツ、アニメ、パティシエ、調理、プログラミング、エンターテインメント領域のクリエイター、インフルエンサーなどの分野で全日制の専門スクール・高等部※2・大学部※3・社会人向けのキャリアカレッジを展開。これまでに21万人以上の卒業生を輩出している。