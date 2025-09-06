Ryu Matsuyama、3年ぶりのフルアルバム発表！アナログ盤購入者限定で試聴会イベントも開催

株式会社バップRyu Matsuyama アーティスト写真

Ryu Matsuyamaが、約3年3カ月ぶりとなる4thフルアルバム「Voyager 2」（ボイジャーツー）のリリースを発表。9月6日に神奈川・江の島で開催したワンマンライブにて告知された。

12月10日発売の本作には、odolの森山公稀がほぼ全楽曲の編曲に参加。さらにミックスエンジニアに葛西敏彦、マスタリングにデーブ・クーリーを迎え、盤石の布陣で新たな景色を描き出している。

収録曲には、

・日本テレビ系「ぶらり途中下車の旅」7月期メインテーマ「ATOMS」

・ドラマ「ヒロシの心霊キャンプ」主題歌「High Hopes」

・ドキュメンタリー映画「春風夏雨」主題歌「絶景 feat. KUDANZ」

・山陰合同銀行 ブランドTVCM「結束のDNA篇」主題歌「To get there」

など多彩なタイアップ楽曲を収録。まさに“今のRyu Matsuyama”を刻み込んだ珠玉の1枚となっている。

さらに、アナログ盤購入者を対象にした先行試聴会イベントの開催も決定。

未発表曲を含む全楽曲をいち早く聴くことができるほか、Ryu Matsuyamaと編曲を手がけたodol・森山公稀による制作秘話トーク、さらにRyu soloによる弾き語りミニライブも行われる特別な内容となる。

発売に際し、Vo.Ryu , Drum.Jackson は以下のようにコメントしている。

【Ryu（Vocal, Piano）】

二人体制となったことで、自分たちの音楽をあらためて見つめ直し、これまで積み重ねてきた経験や思いをひとつひとつ整理しながら、新しい挑戦をアルバムという形に込めることができました。

アレンジャーとしてodolの森山くんを迎え、全曲を共に作り上げたことで、これまでには見えなかった景色や新しい表現の可能性に出会えた気がしています。

この作品は、僕ら自身にとっても「音楽の旅はまだ始まったばかりだ」と感じさせてくれるものであり、聴くたびに胸が高鳴るような一枚になりました。

制作の過程でも完成した今も、ずっとドキドキし続けられる作品を手にできたことを、とても誇らしく思っています。

Ryu Matsuyamaの新しい旅路に、ぜひ一緒に歩んでもらえたら嬉しいです。

【Jackson（Drum）】

新生Ryu Matsuyamaのニューアルバムをやっと皆様にお届けすることができます。

またまたodolの森山くんのおかげで素晴らしいアレンジに仕上がっています！リューマツの新しいサウンドと世界観を作ってくださった葛西さん、加瀬さんに加えて、管楽器やバイオリン、チェロなど豪華なゲストミュージシャンも参加しています。

今回は試行錯誤した色とりどりのサウンドのドラムはもちろんのこと、ベースも少し弾いたりしています。

壮大な音楽の宇宙旅行をお楽しみください！

また、すでに12月6日に東京・下北沢ADRIFTでのワンマンライブが発表されているが、さらに、2026年1月31日（土）に大阪・Live House Pangea、2月1日（日）には名古屋・Music Bar Perchでのワンマンライブも決定した。

詳細は追って発表されるとのことなので楽しみに待とう。

【リリース情報】

2025年12月10日（水）Release

Ryu Matsuyama

4th FULL ALBUM 「Voyager 2」（読み方 ボイジャーツー）

CD : Voyager 2（VPCC-87305）価格：3,850円（税込）

LP : Voyager 2 (LP)（VPJC-31031） 価格：5,500円（税込）

【試聴会イベント】

Ryu Matsuyama「Voyager 2」発売記念

VAP STORE購入者限定イベント「アナログ盤先行試聴会」

＜開催日＞

2025年11月29日（土）17：00～

＜会場＞

サウンドインスタジオ

（東京都千代田区四番町5-6日テレ四番町ビル１号館6F）

＜対象商品＞

Ryu Matsuyama「Voyager 2 (LP)」（VPJC-31031）

価格：5,500円（税込）

※予約受付期間は2025年9月6日（土）19:00～11月9日（日）23:59

※※定員に達し次第、受付終了

その他詳しい情報はVAP STORE商品ページまで

VAP STORE商品ページ :https://store.vap.co.jp/syousai.asp?item=VPJC-31031

【ライブ情報】

9/20（土）北海道・AKABIRA CAMP BREAK 2025＠赤平エルム高原リゾート

9/22（月）東京・Ryu Matsuyama × LIVE HOUSE FEVER “Naked Hands”＠新代田FEVER w) QOOPIE

10/11（土）,12（日）,13（月・祝）長野・overhead fes’ 2025＠信州スカイパーク「やまびこドーム」

11/9（日）東京・JUHLA FESTIVAL 2025 テラノオト＠臨済宗妙心寺派 白華山養源寺

12/6（土）東京・ワンマンライブ「WHALE SONGS」＠下北沢ADRIFT

OPEN 16:30 / START 17:00

チケット代

通常チケット 5,500円(税込)

U-20チケット 2,000円(税込)

チケット情報はこちら :https://eplus.jp/ryumatsuyama/

2026/1/31（土）大阪・ワンマンライブ「WHALE SONGS」＠ Live House Pangea

2026/2/1（日）名古屋・ワンマンライブ「WHALE SONGS」＠ Music Bar Perch

※その他 ライブ情報はオフィシャルHPをご覧ください。

Ryu Matsuyama HP :http://ryumatsuyama.com/

【Profile】

Ryu（Vocal, Piano）Jackson（Drum）からなるバンド

イタリア生まれイタリア育ちのRyu（Vo/Pf）が、2012年“Ryu Matsuyama”としてバンド活動をスタート。

2014年 バークリー音楽大学に留学していたJackson（Dr.）が加入。

2018年 メジャーデビュー以降、FUJI ROCK FESTIVALをはじめ、タイや台湾などの音楽フェスにも出演。

近年では、ドラマ『オールドファッションカップケーキ』主題歌や、

NHKドラマ『ケの日のケケケ』劇伴＆テーマ曲なども手掛け、

コンポーザーとしても活動の場を拡げている。

＜各種オフィシャルページ＞

YouTube(https://www.youtube.com/c/RyuMatsuyama)

X(https://twitter.com/ryumatsu_info)

Instagram (https://www.instagram.com/ryumatsuyama_info/)

Official HP(http://ryumatsuyama.com/)

