【9/12(金)発売】HYKE(ハイク) 「DUFFEL JACKET」のPARIGOT別注アイテムが登場！

1925年、広島・尾道で創業した株式会社アクセは、2025年に創業100周年を迎えます。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、セレクトショップ「PARIGOT（パリゴ）」から、100周年記念の特別別注アイテムをご用意いたしました。長い歴史と培った審美眼を背景に、今を代表するブランドとの協業で生まれたこの一着は、“100年の歩みとこれからの未来”をつなぐ特別なコレクションです。

■商品概要+発売日

HYKEのインラインでも絶大の人気を誇るDUFFEL JACKETを特別仕様に別注したモデル

◇商品名：【HYKE(ハイク)】PARIGOT別注 DUFFEL JACKET

◇価格：\92,400（税込）

◇サイズ展開：1,2

◇カラー展開

24(RED)13(COYOTE BROWN)1(BLACK)



【SHOP】

発売日：9月12(金)

取扱い店舗：パリゴ尾道店、パリゴ福山店、パリゴ岡山店、パリゴ広島店

※販売開始時刻は各店の営業時間によって異なります。



【PARIGOT ONLINE】

発売日：9月12(金) 20:00～

※オンライン販売分の在庫は、店頭販売分とは別途ご用意しています。

詳細を見る :https://www.parigot.jp/c/brand/hyke/2293206257240

■創業100周年を彩る、HYKEの特別なダッフルジャケット

100周年に登場するのは、HYKEが手がけた進化形ダッフルコート。ねじれたループや斜めに配したトグルボタンが唯一無二の表情を生み、裾のシルエット調整やバイカラーの配色が特別な一着へと昇華します。

HYKEで人気のDOUBLE FACE DUFFLE JACKETを、100周年特別別注として強圧縮メルトン生地で制作。通常モデルよりやや軽く毛羽も少ないため、上品でキレイめな印象に。別注限定の黒ウッドトグルは紐の色と統一され、シックに仕上がった特別な一着です。

詳細を見る :https://www.parigot.jp/c/brand/hyke/2293206257240

■会社概要

- 会社概要

会社名 :株式会社アクセ

代表者 :代表取締役社長 高垣孝久

創業 :1925年

設立 :1947年

資本金 :2,000万円

本社 :〒722-0045 広島県尾道市久保1-8-1

東京支社 :〒107-0062 東京都港区南青山5-15-9 フラット青山202

- 店舗展開

【Le GRAND CLOSET de PARIGOT】

ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ 麻布台ヒルズ

〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ2F

ル グランド クローゼット ドゥ パリゴ / マン ギンザ シックス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F



【PARIGOT】

パリゴ ギンザ シックス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

パリゴ 岡山

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-1-1岡山１番街地下１号

パリゴ 尾道

〒722-0045 広島県尾道市久保1-8-1

パリゴ 広島

〒730-0034 広島県広島市中区新天地4-2アクセ広島2F/3F

パリゴ 福山

〒720-0065 広島県福山市東桜町1-1アイネスフクヤマ1F

パリゴ 松山

〒790-0004 愛媛県松山市大街道2丁目5-12 アエル松山1F



【JAPANDENIM】

ジャパンデニム ギンザ シックス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F



【ACCÈS HIROSHIMA】

ファッションビル アクセ広島

〒730-0034 広島県広島市中区新天地4-2