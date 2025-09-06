アニメ『友達の妹が俺にだけウザい』のASMR音声作品「後輩女子の甘ウザ囁き＆塩対応女子の甘罵倒をいっしょに流し込まれる音声（CV：鈴代紗弓、楠木ともり）」が販売決定！『DLsite』に予告ページ公開！

株式会社テイルポット

株式会社テイルポット（本社：東京都千代田区、代表取締役：二和田晃）が企画制作するASMRボイスドラマレーベル「MELLOW VOICE」は、アニメ『友達の妹が俺にだけウザい』の登場人物によるASMR音声作品をDLsiteにて販売することをお知らせいたします。

レーベル第3弾となる「友達の妹が俺にだけウザい ～後輩女子の甘ウザ囁き＆塩対応女子の甘罵倒をいっしょに流し込まれる音声～（CV：鈴代紗弓、楠木ともり）」は【10/25】に販売開始予定です。

企画・脚本担当は原作者、三河ごーすとさん。

パッケージイラストはアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』でキャラクターデザインを担当した佐藤勝行さん、及びビジュアルディレクターを担当した小澤和則さん。

原作小説やアニメの雰囲気を大切にしつつ音声作品ならではの「没入感」と「実在感」で癒やしの時間を提供します。ぜひ、お楽しみください。

「友達の妹が俺にだけウザい ～後輩女子の甘ウザ囁き＆塩対応女子の甘罵倒をいっしょに流し込まれる音声～」概要

CV：鈴代紗弓、楠木ともり

DLsite配信開始日：2025年10月25日

販売ページ：https://www.dlsite.com/home/announce/=/product_id/RJ01463756.html

＜脚本＞ 三河ごーすと

＜イラスト＞

レイアウト：小澤和則

原画 ：佐藤勝行

＜デザイン＞ 株式会社pallet

＜音響＞

音響監督：郷 文裕貴

音響効果：安藤由衣

録音 ：山田 均

録音助手：白川 あかり

音響制作：神南スタジオ

<キャスティング> 泊 一平

＜企画制作/販売＞ テイルポット

※全編ダミーヘッドマイクで収録されております。

『友達の妹が俺にだけウザい』について

『友達の妹が俺にだけウザい』は、効率厨な高校生・大星明照と、彼にだけウザ絡みを繰り返す友達の妹・小日向彩羽、明照の従姉妹で塩対応な「ニセ彼女」・月ノ森真白の青春模様を描いたラブコメ作品。原作はシリーズ累計60万部（2025年3月時点）を突破しています。2025年10月からTVアニメも放送予定。

X：https://x.com/imouza_pr

アニメ公式サイト：https://www.imouza-animation.com/

権利表記

(C)三河ごーすと・SBクリエイティブ／「いもウザ」製作委員会

ASMRボイスドラマレーベル「MELLOW VOICE」について

“あらゆる物語の人物に穏やかな日常を。作品の裏側にある癒やしの時間を再現し、極上のリラックス体験を提供する”を信条とし、ライトノベル・漫画・アニメ・ゲーム等の原作を尊重した公式のASMR音声作品を制作・販売していくASMRボイスドラマレーベルです。

X：https://x.com/mellowvoice_off

YouTube：https://www.youtube.com/@MELLOWVOICE-0505

株式会社テイルポットについて

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。小説、ライトノベル、漫画、ゲーム、音声作品、YouTubeやTikTokにおけるアニメ作品の企画・制作・運用・宣伝・販売を行っています。運用するYouTubeチャンネルは累計登録者数140万人、累計再生回数10億回を突破しています。ノベル・コミック・ゲーム・アニメ等、各分野の企画・物語領域で実績あるパートナー契約作家のクリエイティブとYouTube・TikTok・X等のSNS領域のノウハウを融合し、作家の生み出したIPを時代に合わせて柔軟にメディアミックス展開しています。

本件に関するお問い合わせ先

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1丁目10-4 丸石ビルディング302

株式会社テイルポット

【お問い合せ】mellowvoice@talepot.co.jp