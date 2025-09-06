【目の健康を考える方へ】古来より伝わる『八つ目うなぎ』サプリがパッケージを刷新！その栄養成分と歴史とは？

株式会社AILK

株式会社AILK（本社：東京都港区浜松町）は、この度、『八つ目うなぎパーフェクト肝油』のパッケージデザインをリニューアルし、2025年9月6日より順次、新パッケージでの販売を開始いたします。

「最近、目が疲れやすいな…」「パソコンやスマホの画面を見る時間が増えて、目の健康が気になる」 そんな風に感じていませんか？

現代社会で目を酷使する私たちは、知らず知らずのうちに目の健康に関わる様々な課題に直面しています。 今回ご紹介するのは、そんな日々の目の健康維持をサポートする特別なサプリメント、『八つ目うなぎパーフェクト肝油』です。

この度、商品の品質へのこだわりをより表現するために、パッケージデザインをリニューアルしました。

■ 八つ目うなぎとは？古くから伝わるその歴史

2億年前から大きく形を変えることなく現在まで生き続けている八つ目うなぎは、7つのエラ穴と鼻孔、合わせて8つの穴が目のように見えることから名付けられた、非常に珍しい天然魚です。 養殖は不可能といわれており、近年では「準絶滅危惧種」に指定されています。その歴史は古く、江戸時代にはすでに貴重な栄養源として重宝されていました。 夜間の視界をサポートする目的で、人々から珍重されていたという記録も残っています。

古来より人々の健康を支えてきた八つ目うなぎは、現代においてもその希少性と栄養価の高さから注目されています。

■ 希少価値の高い「八つ目うなぎ」の肝油が持つ栄養成分

八つ目うなぎの肝油には、以下のような貴重な栄養成分が豊富に含まれていることで知られています。

ビタミンA: 目の網膜の健康維持を助け、健康的な視覚機能をサポートするといわれています。

DHA・EPA: オメガ3脂肪酸の一種で、身体の健康維持に欠かせない成分です。

ビタミンD: カルシウムの吸収をサポートし、健やかな毎日を維持するために役立ちます。

八つ目うなぎの肝油は、ビタミンAの含有量が一般的なウナギと比べて非常に高いことが特徴です。

■ 新パッケージに込められた「本物の品質」への想い

これまでのシンプルで清潔感のあるパッケージから一転、新パッケージでは日本の伝統的な墨絵をモチーフにした、力強くも洗練されたデザインを採用しました。

新パッケージ

金色と黒色のダイナミックな筆運びは、八つ目うなぎの持つ生命力と、商品の確かな品質を象徴しています。 また、「Super natural & High Quality（超自然で高品質）」というメッセージを配することで、天然由来成分へのこだわりと、お客様に最高の品質をお届けしたいという当社の強い想いを表現しています。

このデザイン変更には、お客様に「本物の健康食品」であることを再認識していただきたいという願いが込められています。

■ こんなお悩みをお持ちの方の健康維持に！

パソコンやスマートフォンの画面を長時間見ることが多い方

目の健康を日頃から気にかけている方

毎日をイキイキと過ごしたい方

健康維持のために、高品質なサプリメントを探している方

■ 商品概要

商品名: 八つ目うなぎパーフェクト肝油

内容量: 120粒入り【お得用】

主な成分: 八つ目うなぎ肝油

販売価格: 3760円（税込）

販売場所: AILK公式オンラインショップ、amazon、楽天、その他

※90粒入り2880円(税込)もご用意があります。



https://item.rakuten.co.jp/ailk-onine-shop/y001/

【まとめ】

八つ目うなぎは、古くから人々の健康を支えてきた歴史と、現代科学が裏付ける確かな栄養成分を持っています。 『八つ目うなぎパーフェクト肝油』は、その希少な栄養成分で、あなたの健康的な毎日を力強くサポートします。

新しくなったパッケージデザインとともに、ぜひその確かな品質を体験してみてください。 日々のケアで、イキイキとした毎日を送りましょう。





