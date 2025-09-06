＝LOVE　新曲『ラブソングに襲われる』Music Video公開！！＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」初日、広島公演にて新曲を初披露！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月26日(水)に発売した18th 両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』が、デビューシングルから「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計7,100万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数では18億回再生越えを記録、さらにC/W収録曲の『超特急逃走中』においてもTikTok総再生回数が6億回を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

本日、新曲『ラブソングに襲われる』のMusic Videoが公開された。

新曲『ラブソングに襲われる』は、10月8日(水)に発売される19thシングルの表題曲で、佐々木舞香がセンターを務め、好きってバレてもいいくらい、自分の気持ちに気付いて欲しいという感情を表現したキュートなラブソングに仕上がっている。

Music Videoでは、英国風の建物やモニュメントをバックに、秋の季節感が溢れる空間でのダンスLIPシーン、巨大な音符やハートに襲われるメンバーのキュートでファンシーな表情がインパクト抜群に描かれており、「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」の振り付けにも大注目して、ぜひご覧になっていただきたい。

また、本日、広島公演（広島サンプラザホール）にてスタートした＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」では、新曲『ラブソングに襲われる』もサプライズ披露され会場は大いに盛り上がった。

＝LOVE 8周年ツアーは、9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト、10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)、10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台、11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ、11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる、12月23日(火)、24日(水)大阪府・大阪城ホールの現在16公演が発表されており、過去最大規模の動員数を予定している。当ツアーにもぜひ足を運んでいただきたい。

なお、新曲『ラブソングに襲われるは』は、この後9月7日(日)0:00から先行配信がスタートするとのことで、素敵なプレゼントがもらえるLINE MUISCキャンペーンの開催も併せて発表されている。

ぜひ詳細を確認いただき、こちらのキャンペーンにも奮ってご参加いただきたい。

Music Video公開に併せて、19thシングル『ラブソングに襲われる』の新アートワーク（アーティスト写真、ジャケット写真）も公開されているので、併せてチェックしてほしい。

また、本日＝LOVEが出演を予定している、22:00から放送の日本テレビ系「with MUSIC」では、新曲『ラブソングに襲われる』が地上波初披露されるとのことで、こちらもぜひお見逃しなく！！

★新曲『ラブソングに襲われる』Music Video

URL：https://youtu.be/_cf4UTe1qrY

作詞：指原莉乃

作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU

編曲：YUU for YOU

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：らん先生

Producer：三池智之（north river）

Production Producers：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE TOKYO）

★9/6(土)22:00～日本テレビ系「with MUSIC」出演！

新曲『ラブソングに襲われる』を地上波初披露！！

ぜひお見逃しなく！

HP：https://www.ntv.co.jp/withmusic/

★9/7(日)0:00～新曲『ラブソングに襲われる』先行配信スタート

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru

※URLは、9/7(日)0:00～有効

★『ラブソングに襲われる』LINE MUSICキャンペーン実施決定！

LINE MUSICで『ラブソングに襲われる』をたくさん聴いてくださった方に、回数に応じて応募特典をプレゼント！

▼『ラブソングに襲われる』を聴く

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru

LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはコチラ

https://www.sonymusic.co.jp/event/105007

<キャンペーン期間>

2025/9/7(日)配信開始～2025/9/20(土) 23:59

<特典内容>

A賞：700回以上再生した方

応募者の中から抽選で各メンバー10名様・合計100名様に「メンバーサイン入りソロポスタープレゼント」

B賞：700回以上再生した方

応募者の中から抽選で各メンバー10名様・合計100名様に「ラブソングに襲われる オリジナルフォトカード」

C賞：300回以上再生

応募者全員に「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」全種

D賞：55回以上再生

応募者全員に「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」1種

※メンバーはランダムとなります。

※「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」は、メンバーのサイン＆メッセージデータ入りとなります。

※A賞・B賞のご応募条件を満たした方は、C賞の「ラブソングに襲われる スマホ用壁紙」全種もプレゼントいたします。

【リリース情報】

★ 10月8日発売＝LOVE 19thシングル 『ラブソングに襲われる』商品概要

■Type A

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《DVD収録内容》

1.ラブソングに襲われる Music Video

2.ラブソングに襲われる メイキング映像

《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type B

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《DVD収録内容》

イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 前編

《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type C

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《DVD収録内容》

イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 後編

《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type D

商品仕様：CD+Blu-ray

価格：2,200円（税込）

《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《Blu-ray収録内容》

『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』

1.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年9月放送分ダイジェスト映像

2.『絶対アイドル辞めないで』 パフォーマンス映像

3.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年10月放送分ダイジェスト映像

4.『海とレモンティー』 パフォーマンス映像

5.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年11月放送分ダイジェスト映像

6.『仲直りシュークリーム』 パフォーマンス映像

7.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年12月放送分ダイジェスト映像

《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type E（完全生産限定盤）

LPサイズ紙ジャケット仕様

商品仕様：CD

価格：2,500円（税込）

《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

《封入特典》

LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type F（通常盤）

仕様：CD

価格：1,100円（税込）

《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-

カップリングタイトル、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせいたします。

■『とくべチュ、して』好評配信中

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

★映像商品 『イコノイジョイ2024』

2025年9月24日発売

https://equal-love.jp/news/detail/10089

【コンサート情報】

＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春″サブリミナル″』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2024年9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、＝LOVE史上最大規模となる＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。

2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」は追加公演を含め全5会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は7,100万回、TikTokの総再生回数も18億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。2025年9月、広島県・広島サンプラザホールを皮切りに＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」がスタートした。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

