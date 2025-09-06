「僕がこぼしたビール feat.橋本薫 (Helsinki Lambda Club)」本日、午後8時19分より、BKB公式YouTubeにてMV公開!!

吉本興業株式会社

孤高のピン芸人・バイク川崎バイク（BKB）による音楽ユニット 「8月19日のノイズ」 が、8月20日(水)にリリースした第5弾シングル 「僕がこぼしたビール feat.橋本薫 (Helsinki Lambda Club)」 のミュージックビデオ（MV）の公開を、本日9月6日(土)、新宿・ルミネtheよしもとで開催されたBKBの単独ライブ「BKBソロライブン2025cc『バイク単独バイク～僕がこぼしたビール～』 in TOKYO」の公演中、午後8時19分にサプライズ解禁しました。MVは、BKB公式YouTubeチャンネル「バイク川崎バイクのユーチューブンブンチャンネル」にて公開されています。

「8月19日のノイズ」は、芸人以外にも、小説・脚本など活動の場を広げるBKBが作詞を担当し、若手芸人HIPHOP同好会のトラックメイカーも担当している構成作家 なんぶが、作曲する音楽ユニット。もともと自身の単独ライブのために制作された第1弾シングル「亡霊のくせにボーイッシュ feat. Ari (Colorpointe)」が口コミで好評を博し、2021年10月にデジタルシングルとしてリリースされました。

以来、毎年8月19日の“バイクの日”に開催されるBKB単独ライブのオープニング曲を制作しており、今作「僕がこぼしたビール feat. 橋本薫 (Helsinki Lambda Club)」は、今夏の単独ライブ（大阪公演：8月19日／東京公演：本日9月6日開催）のオープニング曲となっています。

本楽曲は、ニューオルタナティブロックバンド『Helsinki Lambda Club』のボーカル・ギター橋本薫さんをゲストシンガーに迎えた、ユニット初の男性ボーカル楽曲です。橋本さんとBKBはライブイベントを通じて知り合い、「僕がこぼしたビール」というフレーズは、橋本さんが以前ライブ中に偶然発した言葉でした。それをBKBが「単独ライブのタイトルにしたいし、歌ってほしい」と提案したことから、本作の実現に至りました。

■バイク川崎バイク 本人コメント

BKBみたいな芸風の芸人が関わってそうにない、ただただオシャレな映像と曲が今年も仕上がりました。いい夏になりました。お陰Summerです。後、余談も余談ですが、今回「ビール」がテーマの曲なので、冒頭のAメロとBメロの歌詞、それぞれの頭文字を繋げると「ホップ」「麦芽」「酵母」となる隠しビールを入れたのですが、おそらく誰にも気づいてもらえないので、もうここで言います。隠しすぎました。そこらもよければヘッドライト向けて確認してくださいませ！バイクだけに。

■作品概要

アーティスト名：8月19日のノイズ

タイトル：「僕がこぼしたビール feat.橋本薫 (Helsinki Lambda Club) 」

Lyrics:バイク川崎バイク Music:なんぶ Jacket Artwork:twotwotwo

楽曲配信日：8月20日（水）※各ダウンロード配信サービスにて好評配信中

「僕がこぼしたビール」ミュージックビデオ URL

https://youtu.be/UKLx3zxXwvg(https://youtu.be/UKLx3zxXwvg)

アーティストプロフィール

8月19日のノイズ

ピン芸人・バイク川崎バイク (BKB) が2021年に始動した音楽ユニット「8月19日のノイズ」は、作詞をBKB、作曲・編曲を構成作家なんぶが担当。ボーカルは毎回ゲストを迎えるスタイルで、音楽は独自の世界観を展開しています。

2020年には短編小説『電話をしてるふり』で小説家デビューし、2022年には同作がドラマ化されるなど、幅広い才能を発揮しているBKB。音楽ユニットとしては2021年から毎年楽曲をリリースしており、今年の最新作は「僕がこぼしたビール feat. 橋本薫 (Helsinki Lambda Club)」。8月20日に配信スタート。

■リリース楽曲

1stシングル「亡霊のくせにボーイッシュ feat.Ari(Colorpointe)」

2ndシングル「秒針を君がとめた某日 feat.久保ユリカ」

3rdシングル「Becauseこんな自分Believe feat.こぴ」

4thシングル「僕の片手にはビスケット feat.森田理紗子&清原梨央(きみとバンド)」

■楽曲URL https://x.gd/HVepP

橋本薫(Helsinki Lambda Club)

1990年5月30日生まれ、福岡育ち。

小学生の頃に出会ったSUM41に衝撃を受け、自然と音楽にのめり込んでいく。2013年、全詞曲を手がけるニューオルタナティブロックバンド・Helsinki Lambda Clubを結成。フロントマンとして国内外でライブや制作を重ねながら、ソロ名義ではより個人的な視点をもとに音楽を探っている。 聴き手の想像を引き出す余白のある歌詞が特徴で、人の中にある迷いや揺れも、そのまま受けとめて音楽へと落とし込んでいくスタイルには、橋本薫という人間の自然体な人柄が滲み出ている。 音楽だけでなく、ファッション、映画、文学、美術など幅広いカルチャーからインスピレーションを受けており、絵画から着想を得て楽曲制作を行うことも多い。 ジャンルや形式にとらわれず、自分の感覚を軸に、日々の中から表現を紡いでいる。2025年9月24日に、ソロデビューEP『日記』をリリースする。

各種URL

■バイク川崎バイクX(旧Twitter)： https://x.com/BKBbunbun

■バイク川崎バイク公式Instagram：https://www.instagram.com/bkb_bkb_bkb/#

■バイク川崎バイクYouTube https://www.youtube.com/@bkb_official_bunbun

■橋本薫X(旧Twitter)：https://x.com/cowperchild

■橋本薫Instagram：https://www.instagram.com/kaoru_hashishimoto/

■Helsinki Lambda Club公式HP：https://www.helsinkilambdaclub.com/