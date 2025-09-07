「Bitfan」にて、ポストロックバンド・moAのオフィシャルサイト兼ファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年9月7日（日）に、moAのオフィシャルサイト兼ファンクラブ「moA OFFICIAL SITE」（URL： https://moa-official.bitfan.id/ ）をオープンしました。

moA（モア）は東京都を中心に活動するポストロックバンドです。ギタリスト／コンポーザーであるShuntaro Tsukuiのソロプロジェクトとして活動を開始。体制変更に伴いライブ活動を一時休止していたものの、2025年5月より満を辞してAkeru（Vo）Shuntaro Tsukui（Guitar）Shuto Fukunaga（Bass）の3名によるバンドとして再始動しました。エレクトロニカやシューゲイザー、テクノを軸としたその美しいメロディは日本国内のファンのみならず、海外リスナーからも注目を集めています。

今回オープンしたのはmoAのオフィシャルサイト兼ファンクラブです。

ファンクラブ会員だけが楽しめるライブ配信やグループチャット、ここでしか聞けないメンバーラジオなどの限定コンテンツはもちろん、ライブチケットの先行発売も予定しています。

当サイトの詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト兼ファンクラブ詳細】

■サイト名

moA OFFICIAL SITE

■URL

https://moa-official.bitfan.id/

■月額会費

500円（税込）

ご利用可能な決済手段：クレジットカード、docomo・au・SoftBankの携帯会社決済代行サービス、あと払い（ペイディ）

■ファンクラブコンテンツ

ブログ、動画、ラジオ、ギャラリー、チケット先行、ライブ配信、グループチャット、Discord連携

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

