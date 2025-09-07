注意喚起について

水橋保寿堂製薬株式会社

水橋保寿堂製薬株式会社（本社：富山県富山市）は、まつ毛美容液「EMAKED（エマーキット）」の偽造品について注意喚起いたします。

直近入手した偽造品を第三者試験機関に依頼して成分解析を行った結果、正規品とは異なる成分構成が確認されました。外装や容器は正規品と同一でしたが、中身が入れ替えられていることが判明しております。

当社はモール運営会社に対し削除・販売差止めを依頼しておりますが、依然として流通が継続している状況です。消費者保護の観点から、強い対応を求めてまいります。

正規品識別と偽造品の特徴

当社では、正規販売店とお客様を守るため、商品に以下の識別を導入しています。

- 番号入りバージンシール（固有番号を付与し、未開封・改ざんの有無を確認可能）- QRコード（正規品確認用）- ホログラム（模倣防止の特殊印刷）

これらが剥がされている、または存在しない商品は、当社基準において正規品とは認められず、偽造品リスクが極めて高いと判断いたします。

特に注意すべき販売店の特徴

近年、一部の販売者において、消費者保護を第一に行うべき立場でありながら、「代理店保護」を優先し、自らの販売行為を正当化しているケースが見受けられます。

具体的には、

- 「検品のため」と称して商品を開封する- その結果、本来のメーカー検品の保証であるバージンシールが欠落している

といった行為、表示です。

しかし、バージンシールは当社が未開封・未改ざんを保証する唯一の証拠であり、これを開封する行為はお客様から安全性の担保を奪うものです。

商品や取引上の都合を優先し、消費者を軽視するような行動は、当社として看過できません。

成分解析結果

当社が入手したバージンシール、QRコードのない商品を第三者機関で解析したところ、正規品とは異なる成分構成が確認されました。

偽造品は安全性試験・品質保証を経ておらず、肌トラブル・炎症・目元の健康被害の恐れがあります。

流通関係者の皆さまへの要請

偽造品流通は消費者の安全を脅かすだけでなく、正規販売店や健全な取引環境を損なう重大な問題です。

つきましては、モール運営会社・卸業者・再販事業者の皆さまに対し、以下の対応を強く求めます。

正規品購入について

- 封印が欠落・剥離している商品の仕入れ・販売を直ちに中止すること- 出品・流通管理において、当社識別基準（バージンシール・QRコード・ホログラムの確認）を遵守すること- 偽造品が疑われる場合は、速やかに当社へ報告すること

近年では、QRコードの偽造や認証サイトの偽造まで確認されております。

そのため、通販でのご購入は必ず以下の当社公式通販サイトをご利用ください。

公式通販サイト（エマーキット販売ページ）(https://shop2.484364.com/product/cosmetics/emaked.html)

また、店舗でのご購入は以下の正規取扱店にてお願いいたします。

マツモトキヨシ / ココカラファイン / シャン・ド・エルブ /ドン・キホーテ /PLAZA（プラザ） / LOFT（ロフト）/ イオン / アットコスメ /直営店(https://x.com/Mizuhash77th)

これらの販売チャネル以外での購入については、偽造品のリスクが高まる可能性がございますので、十分にご注意ください。

最後に

水橋保寿堂製薬は、創業以来「自信のないものは一切売らない」という理念を守り続けてきました。

今後も正規販売店とお客様を守るため、徹底した偽造品対策を講じてまいります。

生活者の皆さまにおかれましても、購入時には封印（バージンシール・QRコード・ホログラム）の有無をご確認いただき、十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。

偽物対応・報道関係者窓口

水橋保寿堂 広報、カスタマー担当 info@hojyudo.com