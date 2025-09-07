アベイルオンラインストア、「あったかアイテムフェア」開催！9/8（月）12：00よりスタート！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズ『アベイル』のオンラインストアにて、9月8日（月）12：00より「あったかアイテムフェア」を開催することをお知らせいたします。



■アベイルオンラインストアで「あったかアイテムフェア」開催！　　



9/ 8（月）12：00～ 9/21（日）23：00の期間、「あったかアイテムフェア」を開催します。インフルエンサーコラボ商品や、この冬に活躍間違いなしのあったかアイテムを販売します。昨年大好評だった嬉しい機能付きの「WARMパンツ」を先行販売するほか、今季トレンドのアウターなど、豊富なラインナップをご用意しています。


お届け予定時期は商品によって異なりますので、該当の商品ページをご確認ください。




▼アベイルオンラインストアはこちら





https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=corp&utm_medium=owned&utm_campaign=avpromo_0908_smpress(https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=corp&utm_medium=owned&utm_campaign=avpromo_0908_smpress)



■アベイル公式アプリ・SNSはこちら　　　　　　　　


https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail　　　　　　



■お近くの店舗はこちらから検索


https://www.shimamura.gr.jp/shop/avail/



■お問い合わせ先


＜取材・広報に関すること＞　広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp


＜その他のお問い合わせ＞　　代表電話　048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）