アベイルオンラインストア、「あったかアイテムフェア」開催！9/8（月）12：00よりスタート！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズ『アベイル』のオンラインストアにて、9月8日（月）12：00より「あったかアイテムフェア」を開催することをお知らせいたします。

■アベイルオンラインストアで「あったかアイテムフェア」開催！

9/ 8（月）12：00～ 9/21（日）23：00の期間、「あったかアイテムフェア」を開催します。インフルエンサーコラボ商品や、この冬に活躍間違いなしのあったかアイテムを販売します。昨年大好評だった嬉しい機能付きの「WARMパンツ」を先行販売するほか、今季トレンドのアウターなど、豊富なラインナップをご用意しています。

お届け予定時期は商品によって異なりますので、該当の商品ページをご確認ください。

