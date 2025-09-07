住宅業界のCTR徹底分析！クリック分散時代の住宅業界におけるSEOの最適解（8月度：SEO会社ランクエスト調べ）

株式会社eclore

SEO支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、2025年8月、住宅業界のクライアントサイトを対象に「検索順位別クリック率（CTR）」の大規模調査を実施しました。

本調査では、検索結果の上位10位にランクインした6,453件の住宅関連キーワードを対象に順位ごとのクリック率の変動を詳細に分析。さらに、ランクエストが運営するSEO業界向けメディア（※注）のクリック率データとも比較することで、住宅業界ならではの検索ユーザーの動向とその背後にある行動心理を明らかにしています。

本記事の調査結果は、「どの順位を目指すべきか」「実際に見込めるクリック数はどの程度か」といった、住宅関連企業のSEO戦略策定における実践的な指標の一つとしてお役立てください。

目次

1．2025年8月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率

1-1．上位表示の圧倒的な成果

1-2．2位でも十分に高い流入効果

1-3．中位以下でも確実に成果を得るチャンス

2．2025年8月度：住宅業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較

2-1．クリック率の分散傾向とトップ集中度

2-2．3位から5位のクリック率の分布

2-3．下位順位のクリック構造

3．クリック分散時代の『住宅業界SEO』のカギは“選ばれる設計”

(注) ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 1位のクリック率が16.4%と非常に高く、上位に表示されることで圧倒的なクリック数を獲得できることが分かります。- 表示回数に対するクリック数が他の順位を圧倒しており、上位表示が最も効果的に流入を得るためのキーポイントとなることが示されています。- 2位のクリック率は13.9%で、依然として非常に高い水準を維持しています。1位との差はありますが、2位でも大きな注目を集め、十分な流入が得られることが分かります。- これにより、上位2つの順位は、いずれも高い効果を持つ位置であることが再確認できます。- 3位以降になるとクリック率は減少しますが、中位や下位の順位でも確実にクリックが得られるチャンスが残されています。3位は6.8%、4位は4.5%と依然として高い水準であり、5位以下でも数値は少しずつ低下するものの、ポテンシャルが感じられます。- 特に、クリック率が1%台になるまで順位を下げても流入のチャンスは十分に存在しており、順位改善や表示工夫次第で成果を伸ばす余地があると言えます。- 住宅業界の1位CTRは 16.4% で、SEO業界の 41.0% と比べて▲24.7pt と大きな差があります。一方、2位（13.9%） はSEO業界より +1.8pt 高く、3位（6.8%） も同様に +3.1pt 上回っています。●事実：SEO業界は「1位集中型」、住宅業界は「順位間で比較的分散している」傾向●示唆：住宅業界では、1位を取れなくても上位全体でクリック機会を確保できる構造- 3位（6.8%）、4位（4.5%）、5位（3.4%） と順位が下がるにつれてCTRは減少します。しかしSEO業界の 3.7%、2.1%、1.5% と比較すると住宅業界はいずれも高い水準を維持しています。●事実：住宅業界は中位（3～5位）においてもSEO業界より高いCTRを確保●示唆：住宅業界では、中位順位でもタイトルやディスクリプション最適化などによる差別化施策で十分な流入が期待できる- 6位（2.4%）、7位（2.3%）、8位（1.5%）、9位（1.4%）、10位（1.1%） と、CTRは1%台まで低下します。それでもSEO業界の同順位（1.1%、0.8%、0.2%、0.4%、0.3%）と比べると、住宅業界はいずれも上回っています。●事実：下位順位では絶対的なCTRは低いがSEO業界との差は依然として+0.8～1.5pt程度存在●示唆：住宅業界では、下位でもクリック獲得の余地があり、信頼性や情報の独自性を示す工夫によって流入を補うことが可能- 住宅業界の検索データを見ると、1位のクリック率は16.4%と一定の水準を示していますが、SEO業界の41.0%と比べると大きな差があり、1位への集中度は低いことがわかります。- その一方で、2位のクリック率は13.9%とSEO業界よりも高く、3位の6.8%についても同様にSEO業界を上回っています。このことから、住宅業界のクリック分布は「1位に極端に集中するのではなく、上位から中位にかけて比較的広く分散している」という特徴を持っていることが確認できます。- また、4位（4.5%）、5位（3.4%）でもSEO業界の数値を大きく上回っており、中位に位置していても一定の流入を得られる可能性が高いことが示されています。- さらに、6位以下ではクリック率が徐々に低下し、10位では1.1%にまで落ち込むものの、同順位のSEO業界（0.3%）と比べると依然として優位に立っています。つまり、下位順位においても絶対的な数値は小さいながら、適切な工夫によって流入を補える余地が残されているといえます。- こうした分布は、住宅という高額かつ慎重な検討を要する商材の特性とも整合しています。ユーザーは「1位に出てきたから即決する」のではなく、複数の候補を比較し、自分にとって最適な選択肢を選びたいと考えている可能性が高いのです。- したがって、住宅業界のSEO戦略においては、単に1位を取ることだけでなく、どの順位に表示されてもユーザーに「選ばれる理由」を的確に伝えることが求められます。- 具体的には、タイトルやディスクリプションの最適化によって検索結果画面での訴求力を高めること、信頼性や専門性を打ち出して他の候補との差別化を図ることが重要になります。上位を狙う基本戦略は当然ながら不可欠ですが、中位や下位であってもクリックを獲得できるように設計することで、検索行動が分散する住宅業界特有の環境に適応し、持続的な成果を上げることが可能になります。- 結論として、住宅業界SEOのカギは「順位に依存するのではなく、どの順位であっても選ばれる設計を行うこと」にあります。ユーザーの関心を引き、信頼を獲得し、比較の土俵にしっかりと立ち続けることが、クリック分散時代において成果を最大化するための最重要要素といえるでしょう。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査期間： 2025年8月1日～2025年8月31日

調査機関： 株式会社eclore

調査対象： ランクエストの住宅業界クライアントサイト

有効回答数（サンプル数）： 6,453キーワード

対象キーワードは、ランクエストの住宅業界クライアントサイトにおいて2025年7月に検索結果の1位から10位に表示されたものに限定し、各順位ごとのクリック率を分析しました。

調査方法：

- Googleサーチコンソールのデータを使用し、対象キーワードの検索順位別クリック率（CTR）を算出しました。- クリック率（CTR）は、クリック数を表示回数で割り、その結果に100を掛けてパーセンテージとして表しています。

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/seo-inquiry-counter/(https://rank-quest.jp/column/column/seo-inquiry-counter/)

ランクエスト 概要

商号 ：株式会社eclore

代表者 ：宮島 隆

所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP ：https://rank-quest.jp/

事業内容：主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業