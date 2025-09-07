津南醸造は、シンポジウム「日本酒×ロンジェビティの可能性」で登壇しました

津南醸造株式会社

津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役社長：鈴木健吾、以下「津南醸造」）は、2025年8月8日（金）にTAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub（LiSH）において、リジェネソーム株式会社主催で実施されたシンポジウム「日本酒×ロンジェビティ」にゲスト登壇しました。

シンポジウムでは、発酵（Fermentation）と長寿（Longevity）をつなぐ研究・事業化の動向が共有され、津南醸造は日本酒アップサイクルの実装事例と日本酒由来ナノ粒子（SAKESOME）研究協力に関する取り組みを紹介。会場では、ウェルカムドリンクとして純米大吟醸「GO TERRACE」の試飲提供も行いました。

科学的背景

加齢に伴う酸化ストレス増大、細胞老化、組織恒常性低下は健康寿命を左右します。発酵由来成分（例：エルゴチオネイン、アグマチン、α-EG など）や日本酒由来ナノ粒子（SAKESOME）は、抗酸化機能や血管の拡張機能、細胞間コミュニケーションへ影響を与えることなどが示唆されています。本イベントでは、酒粕の高度利用といった、伝統的酒造りの実際と最先端バイオの実験を組み合わせることで検討を進めている、津南醸造の日本酒が持つ新しい可能性に対する考えを共有しました。

※本件は学術的探索に関する情報であり、医薬品的な効能・効果を謳うものではありません。

SSI サケ・アカデミー講師：ワタナベ イナリ氏による登壇内容

市場・制度：国内消費は成熟しつつも海外需要は拡大。低アルコールや機能性の示唆、副産物のアップサイクルなど、サステナブルな体験価値が国際市場の関心を集める。ユネスコ登録を機に、伝統×革新の両輪が加速。

製造科学：日本酒は米・米こうじ・水を主原料とし、並行複発酵が特性。副原料や製法上の制度枠組みを整理しつつ、官能と品質を科学的に設計するアプローチが主流化。

アップサイクル：ホップ副産物を活用したクラフトサケ例など、フードロス削減と新規官能の両立した実例。

津南醸造が紹介した主なトピック

日本酒アップサイクル・プロジェクト：酒粕・副産物の食品／素材化、地域循環を重視したアート×サイエンス×クラフトの設計。顧客視点では味覚と機能性の両立を目指し、日本酒由来ナノ粒子「SAKESOME」に関する研究協力。

プロダクト体験：GO TERRACEのテロワール日本酒として試飲を提供。伝統的醸造を基盤にしつつ、官能評価×データで市場適合性を高める“スマート醸造”の方向性。

シンポジウム概要

テーマ：日本酒×ロンジェビティの可能性

日時：2025年8月8日（金）18:00-19:00（開場 17:45）

会場：LiSH Studio1（東京都港区高輪2-21-1 高輪ゲートウェイシティ THE LINKPILLAR 1 NORTH 7F／JR高輪ゲートウェイ駅すぐ）

対象：企業関係者・研究者・メディア（記者）

プログラム：

17:45-18:00 開場／18:00-18:10 「GO TERRACE」試飲・挨拶／

18:10-18:50 講演（ワタナベ イナリ氏／リジェネソーム／津南醸造）／

18:50-19:00 質疑応答・閉会

GO TERRACE の商品詳細

GO TERRACE の外観

《棚田＝RICE TERRACE》 から名づけられたお酒。 津南醸造が位置する新潟県魚沼エリアは、魚沼コシヒカリの一大産地。 とても美味しい魚沼産コシヒカリ純米大吟醸ができました。コシヒカリの甘さも感じ、雪解け水のようなさらりとした旨味に包まれます。

GO TERRACE の購入はこちら :https://tsunan-sake.stores.jp/items/6850ca1385f9343217123667

リジェネソーム株式会社について

リジェネソームは、ナノ粒子であるエクソソーム等を活用し、老化抑制や再生医療の新しいソリューションを提供することを目指しています。各種細胞が作るエクソソームの詳細な解析とともに、分子生物学的にナノ粒子をデザインすることで、それらが生体にどのように機能するかを解明しています。これにより、ナノ粒子を応用した医療技術の開発や、宇宙医学分野における新たな解決策を提案し、健康寿命の延伸とともに人類の宇宙進出に貢献することを目指しています。

https://regenesome.com/

津南醸造について

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵です。日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りは、自然との共生と革新を融合させたスタイルを特徴とし、「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに掲げています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」において、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

https://tsunan-sake.com/