福島日産スペシャルマッチ開催！福島ユナイテッドFCのホーム戦「ユナまつり」にクラブ史上最多の8698人が集結！

福島日産自動車株式会社

福島日産自動車株式会社(https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/)（以下福島日産と略、本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸）は、福島ユナイテッドFC 2025オフィシャルクラブパートナーおよびSDGsパートナーです。2025年8月30日（土）に福島市のとうほう・みんなのスタジアムで開催された福島ユナイテッドFC 対 鹿児島ユナイテッドFC 戦へ冠協賛を行いました。

「福島日産スペシャルマッチ」と題した福島ユナイテッドFCのホームゲームでは、福島日産ブースでのキャラバンMYROOM、日産エクストレイル、日産セレナの展示を行ったほか、11月に福島市北町にオープンする商業・オフィス複合施設「EV GARDEN」内のレストラン「Tuttino Kitchen」が出店し、福島県出身の柴田徹選手、安西駿選手とのコラボフードを販売しました。

特に注目を集めたキャラバンMYROOM福島日産ブースにマスコットが大集合EV GARDENブースは日産アリアから給電安西選手から直接お渡しいただく場面も

キックオフ直前には、金子社長がフェアレディZに乗って颯爽と登場。

「『福島に元気をチャージ！フクニチャージ！』 私たちは地域の皆さんと共に、福島を盛り上げてまいります。今日は福島ユナイテッドに元気をチャージして、昨年に続く連勝を祈願し、みんなで熱く応援しましょう！」と集まったサポーターへ向けてメッセージを送りました。

フェアレディZに乗って登場！集まった8000人超えのサポーターへ熱いエール

福島日産のお店をご利用いただいているお客様約130名をご招待。さらにその中から選ばれた4名のお客様が、キックインセレモニーに臨みました。福島県内のプロスポーツでは最多となる8698人がスタジアムを埋め尽くしました。

福島日産の今年度の企業活動テーマ「結（ゆい） 人を、地域を、未来を結ぶ」のもと、福島ユナイテッドFCとともに、福島にサッカー文化とSDGs活動の裾野を広げる支援を行ってまいります。

【会社概要】

社名：福島日産自動車株式会社

代表取締役社長：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8102 福島市北町2番32号

設立：1938年8月18日

事業内容：福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売、自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など。

社員数：635名（2025年8月1日現在）

事業所：新車店舗 ：41店、中古車店舗：7店 ※現在富岡店は営業を休止しております

ウェブサイト：https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

電話番号：024-523-2111（代表）

＜ メッセージ ＞

創業以来、自動車販売とサービスで福島県の皆様に安心のカーライフを提供してきました。目指すはカーディーラーを超えた、社会にとって本当の存在価値。人口減少、少子高齢化、過疎、再生可能なクリーンエネルギー社会、SDGs、災害対策、そして復興。地域が抱える様々な課題解決は簡単ではありません。変化が起きるのを待つのではなく、変化を起こす私たちになる。そのために、時代にしなやかに。地域に柔軟に。いち、はやく。

フクニチャージとはフクニチ(福島日産の略称)＋チャージで、福島日産の電気自動車事業の総称。さらに、福島日産が提供する商品やサービスにより「福島に元気をチャージする」という意味が込められています。

https://fukunicharge.com/