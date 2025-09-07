【敬老の日に贈りたい】癒やしと健康をサポートする浄化水晶チッププレゼント！合計8,800円以上購入で｜ハワイ発パワーストーンブランド・マルラニハワイ

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、オンラインショップ限定で、合計8,800円以上のご購入で「水晶チップ」をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

水晶は浄化力に優れ、身につける人の心と空間を整える天然石。アクセサリーと一緒にお届けすることで、日常に自然なパワーを取り入れることができます。

今回は敬老の日を前にした特別企画として、大切な方への贈り物としてもぴったりな内容です。ハンドメイドで丁寧に仕上げた天然石アクセサリーに、水晶チップが加わることで、贈る方も受け取る方も喜びを感じられる特別なセットとなっています。

敬老の日に向けた、期間限定の特別なキャンペーンを、ぜひオンラインショップでご覧ください。

キャンペーン概要

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3116907(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3116907)

【期間】9月8日(月)10:00 ～ 9月15日(月)23:59

特典：合計8800円以上ご購入で水晶チップ(50g)プレゼント

【対象商品】全745商品（※一部商品除く）

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3089728(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3089728)

※プレゼントは1注文につき1袋のみになります。

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆プレゼント商品

【浄化水晶チップ(50g)】

水晶は浄化力が強く、心身の悪いエネルギーを吸い取ってくれる効果があります。

お気に入りの器に水晶チップを広げ、お持ちのパワーストーンを身に付けない間、寝るときにはこの上において浄化・パワーチャージしてもらいましょう。

※予定数がなくなり次第終了とさせていただきます。※プレゼント商品はイメージと異なる場合がございます。※ブレスレットやシェルプレートは別売りです。

◆おすすめ対象商品

翡翠|ヒスイ & サーペンティン

https://malulani.info/?pid=176991492

邪気を払って幸福を呼び込む、頼もしい守護のブレスレット。

健康、金運、事業繁栄、厄除け、家庭円満、寛容、強運のお守りに。

Green Fragrance

https://malulani.info/?pid=164935339

地球を思わせるグリーン＆ブルーが美しい、穏やかで優しい上品なチャーム。

健康、家庭円満、金運、厄除け、幸福のお守りに。

Clear Healing

https://malulani.info/?pid=180481604

誰と比べることもなく、

深く穏やかな波動が、持つ人を大きく包み込む、富と幸福のブレスレット。

健康長寿、厄除け、事業繁栄、金運、開運のお守りに。

Sedona Strap～Rich～

https://malulani.info/?pid=186464830

聖地セドナのエネルギーが、毎日に寄り添うおしゃれなストラップ。

金運、健康、家庭円満、厄除け、幸福のお守りに。

Grateful Days -Gold-

https://malulani.info/?pid=145292188

爽やかなグリーンが心身を癒し、豊かさをもたらしてくれるブレスレット。健康長寿と厄除け、繁栄、金運、幸運のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。