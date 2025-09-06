【EBiDAN×U-NEXT】BUDDiiS、SUPER★DRAGONのツアー最終公演を2公演同日、独占ライブ配信！SNSウォッチパーティも開催決定

株式会社 U-NEXT(C)︎SDR

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、9月27日（土）に開催される「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC」と「SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025『SUPER X』」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

EBiDAN所属のDIYダンスボーカルグループ・BUDDiiSと、進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの現在開催中の全国ツアーの最終公演が、同日となる9月27日（土）に開催されます。U-NEXTでは、両公演の模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。BUDDiiS史上最大規模かつ新体制後初となるライブ、そしてSUPER★DRAGON結成10周年の記念日当日に開催されるツアー最終公演はどちらも必見です。ライブ配信終了後にはそれぞれ10月11日（土）まで見逃し配信予定ですので、ぜひライブ配信と見逃し配信で両公演とも、何度でもお楽しみください。

また、ライブ配信当日にはX（旧Twitter）にて両公演のウォッチパーティの実施が決定。ライブのご感想や楽曲への想いを投稿しながら生配信をお楽しみいただけます。ウォッチパーティ専用のハッシュタグ「#BUDDiiS同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23BUDDiiS%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」「#スパドラ同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%89%E3%83%A9%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」を付けた投稿で、ぜひそれぞれのウォッチパーティにご参加ください。

さらにU-NEXTでは、BUDDiiS、SUPER★DRAGONの過去のライブ映像や出演作品など関連作を多数配信中です。ぜひ併せてご視聴ください。

BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010322

ライブ配信：9月27日（土）16:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～10月11日（土）23:59まで

配信公演：9月27日 大阪・大阪城ホール 公演

SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025「SUPER X」

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010325

ライブ配信：9月27日（土）17:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～10月11日（土）23:59まで

配信公演：9月27日 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【BUDDiiS特集はこちら】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011469

【SUPER★DRAGON特集はこちら】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012376

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年8月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。