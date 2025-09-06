藍月なくる、”すだち蕎麦”のオリジナルグッズ受注販売＆テーマソング制作が決定！

グリーエンターテインメント株式会社

“すだち蕎麦”をこよなく愛する、一二三所属の人気シンガー・藍月なくるが全面監修！“すだち蕎麦”をテーマにしたキュートで爽やかなオリジナルグッズが、2025年9月15日(月)グリーエンターテインメントより受注販売を開始します。



また、グッズの発売に関連して、“すだち蕎麦”への熱烈な愛を込めたテーマソング「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」の制作も決定しました。




今回ご用意するグッズは、Tシャツ（M・L・XLの3サイズ展開）、どんぶり＆箸セット、ランチョンマット、すだちめんつゆ、すだちマウスパッド、耐水ステッカーの合計6種類となります。


Tシャツには藍月なくる本人考案の「すだち蕎麦への想いを綴った格言」をプリント。


その他グッズも本人がデザインなどの監修を手掛けました。


中でもすだちめんつゆは、本人が製作過程で味見をし、すだちの風味にこだわっています。


いずれも受注生産方式となりますので、ぜひ予約期間内でのご注文をお願いします。



【受注販売先】Aitsuki Nakuru ONLINE SHOP：https://aitsukinakuru.shop/



さらに、すだち生産量全国第一位を誇る徳島県の四国放送にて、テレビ番組「ゴジカル！」およびラジオ番組「STU48のすだちでキュン」への出演が決定しました。番組内では「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」を初披露します。



四国放送公式サイト：https://www.jrt.co.jp/





▼グッズラインナップ


　■健康で文化的な最大限の食事Tシャツ（M・L・XL）：各4,000円（税込）


　■どんぶり＆箸セット：4,000円（税込）


　■ランチョンマット：1,500円（税込）


　■すだちめんつゆ：1,000円（税込）


　■すだちマウスパッド：3,500円（税込）


　■耐水ステッカー：700円（税込）


　■コンプリートセット：14,500円（税込）



▼グッズ受注予約期間


　■2025年9月15日(月)～2025年10月5日(日)


　※商品発送予定：2025年10月末～11月上旬
　※発送時期が前後する場合がございますので、予めご了承ください。



▼藍月なくる出演情報


　■2025年9月26日(金) 16:45放送予定


　四国放送テレビ「ゴジカル！」


　※視聴地域は徳島県内です。　



　■ 2025年9月29日(月) 23:00放送予定


　四国放送ラジオ「STU48のすだちでキュン」


　※AM1269kHz FM93.0/93.9MHz


　※radikoでもお聴きいただけます。


　徳島県内の方：ライブ聴取、および放送後7日間の聴取が可能です。


　徳島県外の方：「radiko premium（有料）」にご登録の方は、ライブ聴取可能なほか、放送後少なくとも7日間は聴取が可能です。



