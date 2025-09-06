藍月なくる、”すだち蕎麦”のオリジナルグッズ受注販売＆テーマソング制作が決定！

グリーエンターテインメント株式会社

“すだち蕎麦”をこよなく愛する、一二三所属の人気シンガー・藍月なくるが全面監修！“すだち蕎麦”をテーマにしたキュートで爽やかなオリジナルグッズが、2025年9月15日(月)グリーエンターテインメントより受注販売を開始します。

また、グッズの発売に関連して、“すだち蕎麦”への熱烈な愛を込めたテーマソング「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」の制作も決定しました。

今回ご用意するグッズは、Tシャツ（M・L・XLの3サイズ展開）、どんぶり＆箸セット、ランチョンマット、すだちめんつゆ、すだちマウスパッド、耐水ステッカーの合計6種類となります。

Tシャツには藍月なくる本人考案の「すだち蕎麦への想いを綴った格言」をプリント。

その他グッズも本人がデザインなどの監修を手掛けました。

中でもすだちめんつゆは、本人が製作過程で味見をし、すだちの風味にこだわっています。

いずれも受注生産方式となりますので、ぜひ予約期間内でのご注文をお願いします。

【受注販売先】Aitsuki Nakuru ONLINE SHOP：https://aitsukinakuru.shop/

さらに、すだち生産量全国第一位を誇る徳島県の四国放送にて、テレビ番組「ゴジカル！」およびラジオ番組「STU48のすだちでキュン」への出演が決定しました。番組内では「すーぱーだいちゅき(ハート)そばにいてっ」を初披露します。

四国放送公式サイト：https://www.jrt.co.jp/

▼グッズラインナップ

■健康で文化的な最大限の食事Tシャツ（M・L・XL）：各4,000円（税込）

■どんぶり＆箸セット：4,000円（税込）

■ランチョンマット：1,500円（税込）

■すだちめんつゆ：1,000円（税込）

■すだちマウスパッド：3,500円（税込）

■耐水ステッカー：700円（税込）

■コンプリートセット：14,500円（税込）

▼グッズ受注予約期間

■2025年9月15日(月)～2025年10月5日(日)

※商品発送予定：2025年10月末～11月上旬

※発送時期が前後する場合がございますので、予めご了承ください。

▼藍月なくる出演情報

■2025年9月26日(金) 16:45放送予定

四国放送テレビ「ゴジカル！」

※視聴地域は徳島県内です。

■ 2025年9月29日(月) 23:00放送予定

四国放送ラジオ「STU48のすだちでキュン」

※AM1269kHz FM93.0/93.9MHz

※radikoでもお聴きいただけます。

徳島県内の方：ライブ聴取、および放送後7日間の聴取が可能です。

徳島県外の方：「radiko premium（有料）」にご登録の方は、ライブ聴取可能なほか、放送後少なくとも7日間は聴取が可能です。

