MANONが放つ、偽りだらけの日常を突き破るエモーショナル・アンセム「ニセモノ smillin」リリース

ポップ、エレクトロ、そしてパンク。ジャンルを横断する音楽性と、ギークな感性を持ち合わせるアーティストMANON。9月19日（金）にリリースする新曲「ニセモノ smillin」は、メロディックパンクの疾走感とエレクトロポップの鮮烈さを融合させた、エモーショナルでアンセミックな楽曲だ。

前作「違うタイプ」（Prod.Linna Figg）に続いて、MANONのニューモードを反映したロックナンバーとなる今作は、プロデューサーにknoakを迎えて制作。偽りの笑顔、耳を塞ぐノイズ、うっせぇな、現実に縛られた日々を突き破ろうとするリリックは、いま閉塞感の中で生き抜く世代のリアルを鮮烈に描き出している。

Spotify「Hyperpop」プレイリストへの選出や、six impala、Alice Longyu Gaoといった海外アーティストとの共演を通じて、ハイパーポップの文脈で注目を集めてきたMANON。いま彼女は、そのエッセンスを引き継ぎながらも、より普遍的なポップスやロックへと音楽性を昇華、次世代ポップアーティストとしての存在感を示している。

9月20日（土）には、本作のリリース・イベントも兼ねたMANONによる主宰イベント「PINK NOISE」が渋谷ENTERにて開催。進化を続けるMANONの現在地を体感できる場となるだろう。

＜リリース概要＞

MANON Digital Single「ニセモノ smillin」

配信日：2025年9月19日（金）

＜イベント概要＞

「PINK NOISE」

会場：東京都 ENTER SHIBUYA

料金：\2,000

出演者：MANON / knoak / and more…

＜Profile＞

福岡県出身の 21 歳。dodo、LEX といった新鋭アーティストから藤原ヒロシ、 ケ ロ・ケロ・ボニトまで多岐のコラボも話題になってきた。 アーティスト活動、ストリートからモードまで着こなすモデル活動と、音楽・ ファ ッションを横断した活躍で注目を集めている。 現在は、アーティスト×クリエイティブコレクティブ「bala」でも活動中。