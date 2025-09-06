9.7¡ÖK-1 WORLD MAX 2025¡×Á°Æü²ñ¸«¡¦ÌÚÂ¼¥ß¥Î¥ëÅÓÃæÂà½Ð¤Ë¥¢¥Ó¥é¥ëÅÜ¤ê¡ª¥à¥·¥ó¥¹¥¡¢¥ª¥¦¥ä¥óÀï¤Ï¡ÖÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¡×MAXÀ¤³¦³«ËëÀï¤Ë¥É¥é¥ÞÍ¤ê
ÌÀÆü9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖK-1 WORLD MAX 2025～-70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦³«ËëÀï～¡×¤ÎÇÈÍð¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¡õÁ°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤¬¡¢6Æü¤ËÅÔÆâ²ñ¾ì¤Ë¤Æ3Éô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ã·×ÎÌ¡õ²ñ¸«Æ°²è¡ä
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=UFHRMsJgStk ]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=TDF6Y7wOMyI ]
ÌÚÂ¼¥ß¥Î¥ëÅÓÃæÂà½Ð¤Ë¥¢¥Ó¥é¥ëÅÜ¤ê¡ª¥à¥·¥ó¥¹¥¡¢¥ª¥¦¥ä¥óÀï¤Ï¡ÖÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¡×MAXÀ¤³¦³«ËëÀï¤Ë¥É¥é¥ÞÍ¤ê
3Éô¤ÏK-1 WORLD MAXÀ¤³¦³«ËëÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë16Áª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÖK-1 WORLD MAX 2025¡×=·×ÎÌ·ë²Ì&¥³¥á¥ó¥È¡§https://www.k-1.co.jp/news/40788(https://www.k-1.co.jp/news/40788)
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¡È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡É¥ß¥Î¥ë¤¬¡ÖÄ¹¤¤¤«¤éµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÓÃæÂàÀÊ¡£¥¢¥Ó¥é¥ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÍ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Í¥º¥ßÌîÏº¤¬ÌÀÆüÍè¤ë¤Î¤«¤À¤±³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î²ñ¸«¤Î³ÆÁª¼ê¤Î¾ÜºÙ¤È¥³¥á¥ó¥È¡§https://www.k-1.co.jp/news/40791(https://www.k-1.co.jp/news/40791)
¡¦K-1 WORLD MAXÀ¤³¦³«ËëÀï
¡ýK-1 WORLD MAX 2025 -70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï(1)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥µ¥ë¥·¥Á¥ã(¥Ö¥é¥¸¥ë/TF Team/CT Allan Popeye)
vs.
¥µ¥ê¥à¥«ー¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥®¥â¥Õ(¥í¥·¥¢/ARCHANGEL MICHAEL FIGHT CLUB)
¡¡K-1 WORLD MAX³«ËëÀï¡£¿ÈÄ¹191cm¤Î¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥¯¥ê¥Á¥Ð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØK-1 WORLD MAX 2025 -70kg ÆîÊÆ¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¥¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê½³¤êµ»¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸µWGP Kickboxing¥¹ー¥Ñー¥ß¥É¥ëµé(-78.1kg)²¦¼Ô¤Ç¡¢¡È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Îµð¿À¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ö¥é¥®¥â¥Õ¤Ï¡¢WBC¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦²¦¼Ô¤Ç½³¤ê¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¥Èー¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤À¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä½À½Ñ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤Ë»ý¤Á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥à¥¨¥¿¥¤¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¡£21Ç¯12·î¤Ë¤ÏGLORY¥é¥¤¥Èµé8°Ì¤Î¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥¬¥¶ー¥Ë¤«¤éÈ½Äê¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Î¸ø¼°·×ÎÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ö¥é¥®¥â¥ÕÁª¼ê¤Ïµ¬ÄêÂÎ½Å-70.0kg¤ò600g¥ªー¥Ðー¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥Èµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢µ¬ÄêÂÎ½Å¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ë¥·¥Á¥ãÁª¼ê¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È°ì²óÀï¤ò¾¡¼Ô°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶¨µÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ë¥·¥Á¥ãÁª¼ê¤¬µ¬ÄêÄÌ¤ê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È°ì²óÀï¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
K-1¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤òÇ§¤á¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£±.Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥¤¥Ö¥é¥®¥â¥ÕÁª¼ê¤Ï¸ºÅÀ1¤«¤é»î¹ç³«»Ï
£².¥¤¥Ö¥é¥®¥â¥ÕÁª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Íー¤«¤é20¡óË×¼ý¤È¤Ê¤ë(¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥ë¥·¥Á¥ãÁª¼ê¤Ø»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë)
¢¨º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¡¢-70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥íー¥Ö¥Ï¥ó¥Ç¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ëµ¬Äê¤É¤ª¤ê8¥ª¥ó¥¹¥°¥íー¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë
¡ýK-1 WORLD MAX 2025 -70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï(2)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¡¦¥â¥êー¥Ê(¥É¥¤¥Ä/Gladiators Gym)
vs.
¥¢¥ë¥Õ¥©¥»¥Ìー¡¦¥«¥Þ¥é(¥»¥Í¥¬¥ë/Emergence Le Havre)
¡¡¥â¥êー¥Ê¤Ï¡¢¥¶¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡È°ðºÊ·ýÆ®»Î¡É¡£½Ð¿È¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤À¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µー¡£¸ø¼°¤Ç¤Ï18Àï18¾¡(11KO) ÌµÇÔ¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÀïÀÓ¤ò´Þ¤á¤ë¤È32Àï32¾¡ÌµÇÔ¡Ê17KO¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤á¡¢KO¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢K-1¥ëー¥ë¤Ø¤ÎÅ¬À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥«¥Þ¥é¤Ï¡¢K-1¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¸¥§¥í¥à¡¦¥ì¡¦¥Ð¥ó¥Ê¤«¤é¤Î»ÉµÒ¡£¥µ¥Ð¥Ã¥È²¦¼Ô¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Î¥¢¥é¥µ¥ó¤âÆ±¤¸¤¯¥µ¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢33¾¡¤Î¤¦¤Á18KO¤È¥Ñ¥ïー¤â¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ó¥é¥ë¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Áー¥¿vs.¥¢¥¤¥á¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥¸¥¸
¡ýK-1 WORLD MAX 2025 -70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï(3)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¥¢¥Ó¥é¥ë¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Áー¥¿ー(¥Í¥Ñー¥ë/»ÖÂ¼Æ»¾ì)
vs.
¥¢¥¤¥á¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥¸¥¸(¥Õ¥é¥ó¥¹/MARSEILLE BOXE PIEDS POINGS)
¡¡¥¢¥Ó¥é¥ë¤Ï¡¢20Ç¯1·î¤ËHEAT¥ß¥É¥ëµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯12·î¤ËK-1½é»²Àï¤ÇÌÚÂ¼¡È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡É¥ß¥Î¥ë¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤â¡¢½Ð·ì¤Ë¤è¤ëTKOÉé¤±¡£¤½¤Î¸å¤âK-1¤ØÄê´ü»²Àï¤·¤Æº£Ç¯2·î¤ËÇò¿Ü¹¯¿Î¡¢5·î¤ËKrush¤Ç¾®ÅÄ¿Òµ×¤òÏ¢Â³TKO¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¸¥¸¤Ï¡¢WAKO¤ÈNDC²¦¼Ô¤Ç¿ÈÄ¹191cm¤Î¡È¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ÎµðÅã¡É¡£ÀïÀÓ24Àï 22¾¡(3KO) 1ÇÔ1Ê¬¤Ç1ÇÔ¤ÏºòÇ¯5·î¤ËÀï¤Ã¤¿K-1¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÇGLORY¤ÈONE²¦¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤ÈÀï¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¶¯¹ë¤À¡£
¡ýK-1 WORLD MAX 2025 -70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï(4)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¥¾ー¥é¡¦¥¢¥«¥Ô¥ã¥ó(¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢/Gridin Gym)
vs.
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥¦¥ë(¥µ¥â¥¢/Allstyles Gym)
¡¡¥¢¥«¥Ô¥ã¥ó¤Ï¡¢¡ÈÇº»¦¤Îµ®¸ø»Ò¡É¤¬¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡£24Ç¯3·î¤ËK-1 WORLD MAXºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¤Ø½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥é¥¹¡¦¥Ê¥Á¥å¥Ã¥¯¤«¤éÈ½Äê¾¡¤Á¡£Â³¤¯7·î¤ÎK-1 WORLD MAXºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤Ï¥«¥¹¥Ú¥ë¡¦¥à¥·¥ó¥¹¥¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤â¡¢È½ÄêÉé¤±¡£º£Ç¯7·î¤ÏÍþµ×¤òKO¤·¤Æ¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥¦¥ë¤Ï¡¢¥é¥°¥Óー½Ð¿È¤Î¥µ¥â¥¢¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ç22Ç¯¤Ë¤ÏK-1¤Ë»²Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¯¥ëー¥º¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¡Ê¡á19Ç¯6·î¤ËÌÚÂ¼¡È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡É¥ß¥Î¥ë¤ÈÂÐÀï¡Ë¤ÈÀï¤¤¡¢¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Î¶¯ÂÇ¤ò»ý¤ÁKOÎ¨¤â¹â¤¯¡¢½³¤ê¤âÂ¿ºÌ¤À¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ïº´Æ£²ÅÍÎ¤ÎÆüËÜ¥Áー¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡ØÉðÎÓÉ÷¡Ù¤ÇÀï¤¤¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¡È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡É¥ß¥Î¥ëvs.¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥È¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó
¡ýK-1 WORLD MAX 2025 -70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï(5)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
ÌÚÂ¼¡È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡É¥ß¥Î¥ë(¥Ö¥é¥¸¥ë/Battle-Box)
vs.
¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥È¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó(¥¢¥á¥ê¥«/WARMAN MUAY THAI)
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡¢18Ç¯8·î¤ËÂè6ÂåKrush¥¦¥§¥ë¥¿ーµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£19Ç¯3·î¤ËÏÂÅçÂç³¤¤òKO¤¹¤ë¤È¡¢20Ç¯3·î¤ÎÂè3ÂåK-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥¦¥§¥ë¥¿ーµé²¦¼Ô·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¡£21Ç¯12·î¤Ë¡ÈK-1 FINAL¡É¤È¤·¤ÆÏÂÅçÂç³¤¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤âÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£K-1¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤¬¥ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿-70kg¤Î8¿Í¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç3Ï¢Â³KO¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿°ïºà¤À¡£16¾¡¤Î¤¦¤Á13KO¤ò¸Ø¤ë¥Ïー¥É¥Ñ¥ó¥Á¥ãー¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¡£ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤«¤é¤ÎÁ°¼ê¤Î±¦¥¢¥Ã¥Ñー¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥¶½³¤ê¡£µ¯ÍÑ¤µ¤È°ìÈ¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£
¡ýK-1 WORLD MAX 2025 -70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï(6)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¥À¥ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯(¥ª¥é¥ó¥À/Fight Team Ringer)
vs.
¥Ì¥ë¥Æ¥£¥ì¥¯¡¦¥¶¥ê¥ó¥Ù¥³¥Õ(¥¥ë¥®¥¹/Al Munar Team)
¡¡¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤Ï¡¢¡ÈÈþ¤·¤¿ÍÏµ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶¯¹ë¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡£24Ç¯3·î¤ÎK-1½é»²Àï¤Ç¤ÏK-1 WORLD MAXºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¤Ç¡¢ÏÂÅçÂç³¤¤òKO¾¡¤Á¡£Â³¤¯7·î¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï¥Ç¥ó¥°¡¦¥·¥ë¥Ð¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤â¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥ª¥¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥§¥ó¤È¥À¥¦¥ó¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÈÍ·ËÒ¤ÎÀï»Î¡É¥¶¥ê¥ó¥Ù¥³¥Õ¤Ï¡¢MMA¤È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ò¤¹¤ëÆóÅáÎ®¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡£MMA¤ÎÀïÀÓ¤Ï16Àï12¾¡(7KO/2SUB)4ÇÔ¤Ç¡¢Open FC¡¢EFC¥é¥¤¥Èµé¡õ¥Õ¥§¥¶ーµé²¦ºÂ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Èー¥ä¥ó¡¦¥³¥×¥ê¥ô¥ì¥ó¥¹¥ーvs.¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¿¥×
¡ýK-1 WORLD MAX 2025 -70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï(7)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¥¹¥Èー¥ä¥ó¡¦¥³¥×¥ê¥ô¥ì¥ó¥¹¥ー(¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢/Mike's Gym)
vs.
¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¿¥×(¥â¥ë¥É¥Ð/MSGYM FIGHT CLUB)
¥³¥×¥ê¥ô¥ì¥ó¥¹¥ー¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾ÌçMike's Gym¤Ë½êÂ°¡£24Ç¯3·î¤ÎK-1WORLD MAX-70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¤Ç¤Ï¥«¥¹¥Ú¥ë¡¦¥à¥·¥ó¥¹¥¤ÈÂÐÀï¤·¡¢È½ÄêÉé¤±¡£7·î¤ÎÆ±¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤Î¥ª¥¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥§¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¥Ö¥¢¥«ー¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥áー¥¯¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤È½Äê¾¡¤Á¡£½à·è¾¡¤Ï¥Ç¥ó¥°¡¦¥·¥ë¥Ð¡¢·è¾¡¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥¢¥¥â¥Õ¤òKO¤·¤ÆK-1 WORLD MAX 2024 -70kgÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥ë¥É¥Ð½Ð¿È¤Î¥¿¥×¤Ï¡¢¥°¥ì¥³¥íー¥Þ¥ó¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤Ë»ý¤Ä¥Ñ¥ïー·Ï¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢15ºÐ¤«¤é¥à¥¨¥¿¥¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¥â¥ë¥É¥Ð¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¥Ê¥á¤Ë¡£·×ÎÌ»þ¤Ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ò»ý»²¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥§¥óvs.¥«¥¹¥Ú¥ë¡¦¥à¥·¥ó¥¹¥
¡ýK-1 WORLD MAX 2025 -70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦°ì²óÀï(8)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¥ª¥¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥§¥ó(Ãæ¹ñ/Å·ÄÅ°¤Ê¡¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö/CFP)
vs.
¥«¥¹¥Ú¥ë¡¦¥à¥·¥ó¥¹¥(¥Ýー¥é¥ó¥É/Armia Polkowice)
¡¡¥ª¥¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥§¥ó¤Ï¡¢ÉðÎÓÉ÷-70kgµéÀ¤³¦²¦¼Ô¡£23Ç¯12·î¤ËK-1½é»²Àï¤·¡¢ÏÂÅçÂç³¤¤Î»ý¤ÄK-1 WORLD GP¥¹ー¥Ñー¡¦¥¦¥§¥ë¥¿ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢2RKO¤ò¼ý¤á¤ÆÂè5Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯3·î¤ÎK-1 WORLD MAXºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥·¥å¥í¥¹¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤¹¤â·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥à¥·¥ó¥¹¥¤Ï¡¢K-1½Ð¾ì¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È¼¹Ç°¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢24Ç¯3·î¤ÎK-1 WORLD MAXºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¤Ø½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¥¹¥Èー¥ä¥ó¡¦¥³¥×¥ê¥ô¥ì¥ó¥¹¥ー¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¾¡Íø¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï¥¾ー¥é¡¦¥¢¥«¥Ô¥ã¥ó¤«¤é¾¡Íø¤¹¤ë¤â¡¢½à·è¾¡¤Ï²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤Ë¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¤É¤¦¤Ê¤ëÆóÂç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡ª¡Ö»×¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÀï¤¦¡×¡Ê¶â»Ò¡Ë¡ÖÈëºö¤Ï20¡¢30¸Ä¡×¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¡Ö²õ¤·¤Ë¤¤¤¯¡×¡Ê¾¾Ã«¡Ë¡Ö²õ¤·¤Æ¤ß¤í¡×¡ÊËö¾¾¡Ë
2Éô¤Ï¡¢2Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
4Áª¼ê¤Î¾ÜºÙ¤È²ñ¸«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ýK-1 WORLD GP¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¶â»Ò¹¸Âç(²¦¼Ô/ÆüËÜ/K-1¥¸¥à¼«Í³¥öµÖ/FROG GYM)
vs.
ÃÓÅÄ¹¬»Ê(Ä©Àï¼Ô/ÆüËÜ/ReBORN·ÐÆ²)
¡¡¶â»Ò¤ÏºòÇ¯7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿K-1-55kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥«¥ó¡¦¥á¥ó¥Û¥ó¡¢ÍþÌÀÉð¡¢Âçµ×ÊÝÎ°Í£¤òÇË¤êÆ±¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°Àª¤¤¤ËÏ¢¾¡¤â25Ç¯5·î¤ÎÃÓÅÄ¹¬»ÊÀï¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¡¢È½ÄêÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤ÏºòÇ¯7·î¤«¤é¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¹¸µ®¤«¤éKO¾¡¤Á¡£25Ç¯3·î¤ÏÍþÌÀÉð¤Ë±äÄ¹È½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¶â»Ò¹¸Âç¤«¤é±¦¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤È½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òµ¯¤³¤·º£²ó¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¢£¶â»Ò¹¸Âç
――°Õµ¤¹þ¤ß¤ÈÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¡£
¡Ö·ë¶É¤Ï¡¢ÌÀÆü¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤ï¤é¤ºÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――ABEMA¤Î´ë²è¤Ç¸îËà¹Ô¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡©
¡Ö·ë¶É¡¢Àï¤¤¤Ï²Ð¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――Á°²ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¡ÖÅÅµ¤°Ø»Ò¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¡¢ÅÅµ¤°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤È¥«¥ë¥í¥¹¤È¡£ÅÅµ¤°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×
――Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤È¥«¥ë¥í¥¹¤¬¾è¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
――Á°²ó¤Î»î¹ç¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢²¿¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«¡©
¡ÖÌÀÆü¤ÎÀï¤¤¤ÏËÍ¤À¤±¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÀï¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――¥Ù¥ë¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡£
¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò¤È¤Ã¤ÆËÉ±Ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£ÃÓÅÄ¹¬»Ê
――°Õµ¤¹þ¤ß¤ÈÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¡£
¡Ö¶â»ÒÁª¼ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤Ï¶â»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬²¿ÅÙ¤âËÉ±Ò¤·¤Æ¹â¤á¤¿À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¶â»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬²¦¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈK-1¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Âå¼Õ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶â»ÒÁª¼ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤ÏÃÓÅÄ¹¬»Ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤ÏÅÝ¤·¤Æ²¶¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
――Á°²ó¤Î»î¹ç¤Èº£²ó¤Î¶â»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Î»î¹ç¡¢²¿¤¬°ã¤¦¡©
¡ÖÁ°²ó¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏËº¤ì¤Æº£²ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢É¬¤º³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
――·×ÎÌ¤Ç¶â»ÒÁª¼ê¤ÎÆùÂÎ¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡©
¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆùÂÎ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶â»ÒÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°²ó°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¶â»Ò¤ÇÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¿´¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
――Á°²ó¤Ï¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¡¢º£²ó¤Ï¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅÝ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥À¥¦¥ó¤ò¤È¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢100¡ó¤È¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
――Âçµ×ÊÝÎ°Í£Áª¼ê¤«¤é¤ÎÂÐÀï¥¢¥Ôー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¤Ê¤ó¤Ç´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¶â»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ï¥¢¥ï¥¢¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤È¡×
――10¸Ä¤ÎÈëºö¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡£
¡Ö10¸Ä°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£20¡¢30¸Ä¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£20¡ó¤¬40¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ý¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÂ¿ËàÅÅ PRESENTS¡ÛK-1 WORLD GP ½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R
¾¾Ã«åº(²¦¼Ô/ÆüËÜ/ALONZA ABLAZE)
vs.
Ëö¾¾Úè(Ä©Àï¼Ô/ÆüËÜ/K.I.K team BLADE)
¡¡¾¾Ã«¤Ï¡¢23Ç¯7·î¤Ë¸µK-1½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¥Ñ¥äー¥Õ¥©¥ó¤ò±äÄ¹È½Äê¤ÎËö¤Ë·âÇË¡£11·î¤Ë±üÏÆÆà¡¹¤ò²¼¤·¤ÆÂè4ÂåKrush½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¤Ë¡£25Ç¯2·î¤ÎK-1½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦ºÂ·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¤Ç¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ú¥Ã¥È¥â¥ó¥³¥ó¥Ç¥£ー¡¢·è¾¡¤ÇËö¾¾Úè¤òÇË¤ê¿·½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëö¾¾¤Ï¡¢23Ç¯4·î¤ËKrush½÷»ÒÂç²ñ¤Ë½é»²Àï¤·Ã«ÅÄÈþÊæ¤«¤éÈ½Äê¾¡Íø¡£23Ç¯8·î¤ÏKiho¤È·ãÆÍ¤·¥É¥íー¡£25Ç¯2·î¤ÎK-1½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦ºÂ·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ë¥·ー¥ë¤òÇË¤ë¤â¡¢·è¾¡¤Ç¾¾Ã«¤ËÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£7·î¤ÏÂçÀ¾¤ÈºÆÀï¤·¡¢È½Äê¤ÇÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¾¾Ã«åº¡¢Ëö¾¾Úè¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.k-1.co.jp/news/40789
2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡ËK-1 WORLD MAX 2025～-70kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦³«ËëÀï～
https://www.k-1.co.jp/schedule/16650
ÆüÄø¡§2025Ç¯09·î07Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û
³«ºÅÆü»þ³µÍ×¡§11:00³«¾ì¡¿13:00ËÜÀï³«»Ï(Í½Äê)
Âç²ñ³µÍ×
¼çºÅ¡¦¸å±ç
¢¡¼çºÅ¡¦Ãøºî¡¡K-1¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢¡´ë²è¡¦À©ºî¡¡(³ô)M-1¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢
¢¡±¿±Ä¡¡(³ô)¥°¥Ã¥É¥ëー¥¶ー
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü
¢¡°ìÈÌÈ¯Çä
È¯ÇäÃæ～9·î4Æü(ÌÚ)23»þ59Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥·ー¥È 70,000±ß (ÅöÆü 70,500±ß)
¡¦¥¢¥êー¥ÊSRSÀÊ 50,000±ß (ÅöÆü 50,500±ß)¡¡
¡¦¥¢¥êー¥ÊRSÀÊ 30,000±ß (ÅöÆü 30,500±ß)¡¡
¡¦¥¢¥êー¥ÊSÀÊ 15,000±ß (ÅöÆü 15,500±ß)
¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉSÀÊ 15,000±ß (ÅöÆü 15,500±ß)
¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉAÀÊ 10,000±ß (ÅöÆü 10,500±ß)¡¡
¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉBÀÊ 7,000±ß (ÅöÆü 7,500±ß)
¢¨¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¢ªÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Úhttps://k-1.shop/¡Û
¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß/Á´ÀÊ»ØÄê(¢¨°ìÉô¼«Í³ÀÊ¤¢¤ê)/¾®³ØÀ¸¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü·ô¤Ï¡¢Á´ÀÊ¼ï+500±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä½ê
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2524179
¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ https://eplus.jp/sf/detail/0157880001-P0030157P021001?P1=1221
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com/search/?keyword=K-1
K-1.CLUB¡¡https://fan.pia.jp/K-1/ticket/list/
K-1.SHOP¡¡https://k-1.shop/
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥ëー¥¶ー¡¡tel.03-6450-5470 (ÅÅÏÃÍ½Ìó)
ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Ì¤Äê
ーº£¸å¤Î»î¹çÆüÄøー
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËK-1 WORLD GP 2025
https://www.k-1.co.jp/schedule/16657
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î04Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢
³«ºÅÆü»þ³µÍ×¡§Ì¤Äê
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËK-1 WORLD MAX 2025
https://www.k-1.co.jp/schedule/16659
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡¡Âè°ìÂÎ°é´Û
³«ºÅÆü»þ³µÍ×¡§11:00³«¾ì¡¿13:00ËÜÀï³«»Ï(Í½Äê)