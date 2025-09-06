CUTIE STREET、代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」の続編となる新曲「かわいいさがしてくれますか？」のミュージックビデオ公開

アソビシステム株式会社

「かわいいだけじゃだめですか？」がTikTok総再生回数68億回を突破し、2ndシングルCD『キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画』がBillboard JAPANの全国推定売上枚数が発売初週に50万枚を記録するなど話題のCUTIE STREETが、2025年8月27日（水）に配信リリースした新曲「かわいいさがしてくれますか？」のミュージックビデオを9月6日（土）に公開した。

【MV】CUTIE STREET『かわいいさがしてくれますか？』

URL：https://youtu.be/4mPtFbzszCk

「かわいいさがしてくれますか？」はグループ初の全国ツアー「CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN’T STOP CUTIE』」初日にリリースされ、公演にて初披露された楽曲。CUTIE STREETの人気曲「かわいいだけじゃだめですか？」の続編として制作され、見えにくい長所や、自分では短所に思える部分も、全てに“かわいい”が存在していて、それを認め合えたならきっと最強の武器になる、という想いが込められている。

ミュージックビデオは、視聴者とCUTIE STREETが“かわいい”を探しに行く内容になっており、メンバーがそれぞれの個性をイメージした部屋で何かを探している。ティザー映像に登場したメンバーの名前が書かれたパズルピース秘密など、メンバーの可愛すぎる一瞬一瞬や楽曲、ミュージックビデオの“かわいい”ところをたくさん探してみてほしい。

CUTIE STREETは埼玉公演を皮切りにスタートした全国ツアーで宮城、愛知、東京、大阪、京都、兵庫、北海道、広島、福岡、熊本をまわり、10月12日（日）・13日（月祝）神奈川・ぴあアリーナMMにてツアーファイナルを迎える。

＜配信シングル概要＞

CUTIE STREET 12th Single「かわいいさがしてくれますか？」 / 13th Single「きゅーすとのうた」

配信日：2025年8月27日（水）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Can_You_Find_Our_Cuteness-Kawaii_Sagashite_Kuremasuka_Song_of_CUTIE_STREET

＜映像作品リリース情報＞

『1st LIVE FILM at 豊洲PIT CUTIE STREET 1stワンマンライブ -CROSS STREET-』

発売日：2025年12月3日（水）

初回限定盤 Blu-ray KLC-89001

価格：11,000円（税込）

仕様：Disc 1枚（ライブ本編）

特典：メンバー副音声、フォトブック、集合アクリルスタンド

受注期間：2025年10月10日（金） 23:59まで

初回限定盤の購入はこちら：https://asobisystem.shop/products/KLC_89001

通常盤 Blu-ray KLC-80002

価格：6,600円（税込）

仕様：Disc1枚（ライブ本編）

通常盤 DVD KLC-80003

価格：5,500円（税込）

仕様：Disc1枚（ライブ本編）

通常盤の予約はこちら：https://lnk.to/CS_1stLIVE_FILM

★予約者優先 先着オリジナル特典★

・Amazon.co.jp：オリジナルスリーブケース

・楽天ブックス：クリアポーチ

・セブンネットショッピング：缶バッジ

・HMV(オンライン含む／一部店舗除く)：ポストカード

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご予約前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜全国ツアー情報＞ ※全公演チケット完売

『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』

8月27日（水）埼玉 和光市民文化センター サンアゼリア大ホール

8月30日（土）宮城 仙台サンプラザホール

8月31日（日）宮城 仙台サンプラザホール

9月5日（金）愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

9月9日（火）東京 東京ガーデンシアター

9月11日（木）大阪 オリックス劇場

9月13日（土）京都 ロームシアター京都 メインホール

9月14日（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール

9月18日（木）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月19日（金）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月22日（月）広島 広島文化学園HBGホール

9月26日（金）福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール

9月29日（月）熊本 熊本城ホール

『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」 -TOUR FINAL-』

10月12日（日）神奈川 ぴあアリーナMM

10月13日（月祝）神奈川 ぴあアリーナMM

ツアー特設ページ

https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cantstopcutie_tour2025_1stanniversary

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X：https://x.com/CUTIE_STREET