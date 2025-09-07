『芸人キャノンボール2025』U-NEXTオリジナルとして11月28日(金)独占配信決定！

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT （本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、藤井健太郎が手掛ける『芸人キャノンボール2025』を11月28日(金)からU-NEXTオリジナルとして独占配信することを発表いたします。



1981年に公開された映画『キャノンボール』に着想を得た独自システムをテレビ番組へと昇華させ、2016年にTBS系列で2度にわたり放送された『芸人キャノンボール』が、9年の時を経てついに待望の復活！第3弾となる今作は、『芸人キャノンボール2025』としてU-NEXTにて独占配信することが決定しました。



9年ぶりにU-NEXTで復活！予測不能の借り物レース


『芸人キャノンボール』とは、16人のお笑い芸人が４チームに分かれて車で各地を駆け巡り、与えられたお題にぴったりの人物を探しながらゴールを目指すという予測不能な旅に出る、いわゆる“借り物競争”。お笑いのセンスはもちろん、交渉術、瞬発力、そして人間力が試される前代未聞の企画です。


最新作である『芸人キャノンボール2025』は、台風一過の9月6日(土)に初回放送時と同じ富士松展望台から収録スタート。9年前は厚い雲に隠されていた富士山が、今回は息をのむほどくっきりとその雄大な姿を現し、出演者たちのテンションも最高潮に。


番組の事前告知は一切なし。にもかかわらず、収録開始直後、出演者たちのSNSには突如としてハッシュタグ「#gcb2025」付きの投稿が多数見られ始めました。これが瞬く間にSNSを席巻し、「芸人キャノンボール復活か？！」との憶測が飛び交う中、X（旧Twitter）で日本のトレンドにランクイン。さらにYahoo！の検索急上昇ワードでは、ロケ地である鵠沼海岸が堂々の1位となるなど、大きな話題を巻き起こしました。



1年がかりでキャスティングした人気お笑い芸人が豪華共演！進行は森香澄


『芸人キャノンボール2025』の大きな見どころは、その豪華なキャスティング。日夜メディアで活躍する人気お笑い芸人たちが、この番組のために集結！彼らの多忙なスケジュールを調整するため、実に約1年もの歳月をかけてロケ日程を確保しました。まさに、満を持して実現した豪華キャスト陣の共演に、ぜひご期待ください。


さらに、番組の進行役には、フリーアナウンサーとして人気の森香澄が務め、予測不能な展開を盛り上げます。



もちろん今回の「借り物競争」のお題もスケールアップ！これまでの常識を打ち破る、配信ならではのテーマが芸人たちを待ち受けます。



まさに「大人の借り物競争」として進化を遂げた、新感覚の大型お笑いロケバラエティ番組。これまでの『芸人キャノンボール』の熱狂を超える、爆笑と感動をぜひU-NEXTで体感してください。




【出演者】


◆ジュニアチーム　　千原ジュニア/くっきー！/後藤輝基/小籔千豊



◆淳チーム　　　　　田村淳/FUJIWARA（原西孝幸・藤本敏史）/田中卓志



◆有吉チーム　　　　有吉弘行/おぎやはぎ（小木博明・矢作兼）/劇団ひとり



◆川島チーム　　　　川島明/ノブ/津田篤宏/濱家隆一



【進行】　森香澄



【内容】


■『芸人キャノンボール』ルール


１. ４チームに分かれた芸人たちにスタート地点及び各チェックポイントでお題が出される。


２.車で移動しながらそのお題に合う人をチームごとに探し、制限時間内にチェックポイントへ。


３. チェックポイントでは連れてきた人同士がお題にそって真剣勝負。


４. 各チェックポイントでは、到着した順の「着順ポイント」と、対戦した結果による「競技ポイント」の合計で勝敗を決する。


※「身長２ｍ以上」、「社長」など特徴や職業に応じたボーナスポイントもあり。



■場所とお題


スタート地点　　　　　富士松展望台


第1チェックポイント　 よみうりランド　　　　　　　　　＜とにかく相撲が強い女性＞　 　　　　　


第2チェックポイント　 鵠沼海岸　　　　　　　　　　　　＜とにかく騎馬戦が強い水着女性＞　 　　　　　


第3チェックポイント　 恵比寿ガーデンプレイス＜とにか　く歌が上手い人＞ 　 　　　　　


最終チェックポイント　茨城・城里テストセンター　　　　＜とにかく速い車＞



【プロデュース・企画・演出：藤井健太郎コメント】　




前回の放送から早9年…とくに視聴率や成績がよかったワケではないけれど、なんだか僕らと誰かの心に残った番組が、まさかの復活です。


あの夏がまたやって来ました。






＜作品概要＞


『芸人キャノンボール2025』


【配信形態】見放題


【配信日】2025年11月28日(金)



◆最新情報はU-NEXT公式SNSとハッシュタグでチェック！


公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/watch_UNEXT


公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@unext_jp


公式YouTube：https://www.youtube.com/@unext_jp



【ハッシュタグ】#gcb2025



