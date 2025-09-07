『芸人キャノンボール2025』U-NEXTオリジナルとして11月28日(金)独占配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT （本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、藤井健太郎が手掛ける『芸人キャノンボール2025』を11月28日(金)からU-NEXTオリジナルとして独占配信することを発表いたします。

1981年に公開された映画『キャノンボール』に着想を得た独自システムをテレビ番組へと昇華させ、2016年にTBS系列で2度にわたり放送された『芸人キャノンボール』が、9年の時を経てついに待望の復活！第3弾となる今作は、『芸人キャノンボール2025』としてU-NEXTにて独占配信することが決定しました。

9年ぶりにU-NEXTで復活！予測不能の借り物レース

『芸人キャノンボール』とは、16人のお笑い芸人が４チームに分かれて車で各地を駆け巡り、与えられたお題にぴったりの人物を探しながらゴールを目指すという予測不能な旅に出る、いわゆる“借り物競争”。お笑いのセンスはもちろん、交渉術、瞬発力、そして人間力が試される前代未聞の企画です。

最新作である『芸人キャノンボール2025』は、台風一過の9月6日(土)に初回放送時と同じ富士松展望台から収録スタート。9年前は厚い雲に隠されていた富士山が、今回は息をのむほどくっきりとその雄大な姿を現し、出演者たちのテンションも最高潮に。

番組の事前告知は一切なし。にもかかわらず、収録開始直後、出演者たちのSNSには突如としてハッシュタグ「#gcb2025」付きの投稿が多数見られ始めました。これが瞬く間にSNSを席巻し、「芸人キャノンボール復活か？！」との憶測が飛び交う中、X（旧Twitter）で日本のトレンドにランクイン。さらにYahoo！の検索急上昇ワードでは、ロケ地である鵠沼海岸が堂々の1位となるなど、大きな話題を巻き起こしました。

1年がかりでキャスティングした人気お笑い芸人が豪華共演！進行は森香澄

『芸人キャノンボール2025』の大きな見どころは、その豪華なキャスティング。日夜メディアで活躍する人気お笑い芸人たちが、この番組のために集結！彼らの多忙なスケジュールを調整するため、実に約1年もの歳月をかけてロケ日程を確保しました。まさに、満を持して実現した豪華キャスト陣の共演に、ぜひご期待ください。

さらに、番組の進行役には、フリーアナウンサーとして人気の森香澄が務め、予測不能な展開を盛り上げます。

もちろん今回の「借り物競争」のお題もスケールアップ！これまでの常識を打ち破る、配信ならではのテーマが芸人たちを待ち受けます。

まさに「大人の借り物競争」として進化を遂げた、新感覚の大型お笑いロケバラエティ番組。これまでの『芸人キャノンボール』の熱狂を超える、爆笑と感動をぜひU-NEXTで体感してください。

【出演者】

◆ジュニアチーム 千原ジュニア/くっきー！/後藤輝基/小籔千豊

◆淳チーム 田村淳/FUJIWARA（原西孝幸・藤本敏史）/田中卓志

◆有吉チーム 有吉弘行/おぎやはぎ（小木博明・矢作兼）/劇団ひとり

◆川島チーム 川島明/ノブ/津田篤宏/濱家隆一

【進行】 森香澄

【内容】

■『芸人キャノンボール』ルール

１. ４チームに分かれた芸人たちにスタート地点及び各チェックポイントでお題が出される。

２.車で移動しながらそのお題に合う人をチームごとに探し、制限時間内にチェックポイントへ。

３. チェックポイントでは連れてきた人同士がお題にそって真剣勝負。

４. 各チェックポイントでは、到着した順の「着順ポイント」と、対戦した結果による「競技ポイント」の合計で勝敗を決する。

※「身長２ｍ以上」、「社長」など特徴や職業に応じたボーナスポイントもあり。

■場所とお題

スタート地点 富士松展望台

第1チェックポイント よみうりランド ＜とにかく相撲が強い女性＞

第2チェックポイント 鵠沼海岸 ＜とにかく騎馬戦が強い水着女性＞

第3チェックポイント 恵比寿ガーデンプレイス＜とにか く歌が上手い人＞

最終チェックポイント 茨城・城里テストセンター ＜とにかく速い車＞

【プロデュース・企画・演出：藤井健太郎コメント】

前回の放送から早9年…とくに視聴率や成績がよかったワケではないけれど、なんだか僕らと誰かの心に残った番組が、まさかの復活です。

あの夏がまたやって来ました。

＜作品概要＞

『芸人キャノンボール2025』

【配信形態】見放題

【配信日】2025年11月28日(金)

