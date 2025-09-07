ふるさと納税の駆け込み寄付は、絶対ハズさない定番の「牛肉」で決まり！「ブランド牛」別にふるさと納税返礼品を紹介する「全国お肉・ブランド牛のふるさと納税返礼品MAP」公開。

Groov株式会社

ふるさと納税の“ポイント付与”が禁止されるまで、残りわずか26日。ふるさと納税に専門特化したメディアサイト「はじめてのふるさと納税」( https://furusato-nouzei.tax/ )は「ブランド牛」別にふるさと納税返礼品を紹介する「全国お肉・ブランド牛のふるさと納税返礼品MAP」を公開しました。

日本国内の一般的なブランド牛「松阪牛」「神戸ビーフ」「宮崎牛」「近江牛」「佐賀牛」「仙台牛」「米沢牛」「いわて短角牛」「A5ランク牛」について、ブランド牛の誕生ストーリーから味の特徴などを解説しています。

全国お肉・ブランド牛のふるさと納税返礼品MAP

URL：https://furusato-nouzei.tax/oniku-map/

■ブランド牛ごとに誕生ストーリーから味の特徴まで解説

「松阪牛」「神戸ビーフ」「宮崎牛」「近江牛」「佐賀牛」「仙台牛」「米沢牛」「いわて短角牛」「A5ランク牛」、それぞれのブランドごとに商品の特徴を解説しています。

「松阪牛」

一生に一度は味わいたい！銘柄牛のトップブランド「松阪牛」のこと＆ふるさと納税で味わえるおすすめ松阪牛12選

「神戸ビーフ」

日本三大和牛の一つにして国際派！「神戸ビーフ」と「神戸牛」の呼び方について＆ふるさと納税で味わえるおすすめ神戸ビーフ13選

「宮崎牛」

和牛オリンピックを席捲！「宮崎牛」のこと＆ふるさと納税で味わえるおすすめ「宮崎牛」11選

「くまもとあか牛」

黒毛和牛とは一線を画す和牛品種「褐毛和種」！その代表格「くまもとあか牛」のこと＆ふるさと納税で味わえるおすすめ「くまもとあか牛」15選

「近江牛」

和牛界の超老舗ブランド！「近江牛」のこと＆ふるさと納税で味わえるおすすめ近江牛15選

「佐賀牛」

この名前のお肉なら高品質確定！「佐賀牛」のこと＆ふるさと納税で味わえるおすすめ「佐賀牛」12選

「仙台牛」

国内最強の肉質基準！「仙台牛」のこと＆ふるさと納税で味わえるおすすめ「仙台牛」13選

「米沢牛」

きっかけは英語教師の食卓！？「米沢牛」のこと＆ふるさと納税で味わえるおすすめ米沢牛15選

「いわて短角牛」

流通量は和牛全体の1％以下！日本短角種の代表銘柄「いわて短角牛」のこと＆ふるさと納税で味わえるおすすめ「いわて短角牛」10選

「A5ランク牛」

一度は思う存分に食べてみたい！地域自慢のA5ランクの牛肉5選

■駆け込み寄付シーズンに“鉄板”の選択肢

ふるさと納税の寄付が集中する9月。期限が迫る中で「どの返礼品を選べばよいか迷う」という声が増えています。そんな時に支持を集め続けているのが“絶対にハズさない定番”である牛肉です。

豪華さと満足感、さらにブランド名による安心感から、牛肉は毎年ふるさと納税の人気ランキング上位の常連。食卓を彩るご馳走としても、贈答用としても幅広く選ばれています。

■アンケート調査からも明らかに

「はじめてのふるさと納税」で行ったアンケート調査によると、返礼品として人気のジャンルは「肉」や「魚介類」など高級食材が圧倒的多数を占めました。

特に「寄附金額が最も高かったジャンル」としては「肉類」が31.0％で最多。



“せっかくなら普段は買わない贅沢品を”という心理や、家族で一緒に楽しめる高満足度返礼品を求める傾向がうかがえます。

肉や魚介類は自治体の顔となる特産品が多く、地域性やブランド力が選択の後押しになっている点も特徴的です。

■47都道府県のブランド牛をMAPで一目に

今回公開した「全国お肉・ブランド牛のふるさと納税返礼品MAP」では、全国各地のブランド牛を自治体別に整理。地図形式で表示することで、気になる地域を直感的に探せます。

各ページではその地域おすすめのブランド牛を紹介し、さらに各種ブランド牛の特集ページも同サイト内に掲載。松阪牛、近江牛、米沢牛、佐賀牛、宮崎牛など、全国を代表する銘柄牛を“地域ごとに深掘り”して楽しめる構成となっています。

■駆け込み需要にマッチした“選びやすさ”

駆け込み期の寄付には「短時間で、確実に満足できる選択」が求められます。本MAPでは都道府県別に返礼品を整理し、おすすめの品をわかりやすく掲載。地図上から直感的に判断できるため、寄付先を素早く決めたい方に最適な参考資料です。

特にブランド牛は寄付額の目安や部位の種類も幅広く、迷いやすいジャンルですが、MAPなら「産地」「ブランド」「寄付金額」を一度に比較でき、寄付者の意思決定をサポートします。

■掲載ページ

「全国お肉・ブランド牛のふるさと納税返礼品MAP」

URL：https://furusato-nouzei.tax/oniku-map/(https://furusato-nouzei.tax/oniku-map/)

“絶対にハズさない”を選びたい方へ。

駆け込み寄付の最後の一手に、「全国お肉・ブランド牛のふるさと納税返礼品MAP」をぜひご活用ください。

- はじめてのふるさと納税について

ふるさと納税の返礼品ジャンル別ランキングを毎日300件以上更新して紹介する情報メディアサイトです。ほしい返礼品が見つかる特集・おすすめ記事も100件以上掲載しています。

■はじめてのふるさと納税 メディア概要

運営会社：株式会社ローカル（熊本県熊本市）

運営代行会社：グルーヴ株式会社 （千葉県柏市）

・株式会社ローカルについて

株式会社ローカルは、熊本県熊本市に本社を置く、「地方創生」をテーマに事業を展開する企業です。ECサイト運営、ふるさと納税支援、飲食店の経営などを通じて、地方の産品や魅力を全国に発信しています。

株式会社ローカル : https://lo-cal.co.jp/

・グルーヴ株式会社について

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/