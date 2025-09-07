【1日先着20名様】完全赤字！本格江戸前赤酢寿司を“止まらず握られる”新スタイルで堪能！六本木駅から徒歩30秒の鮨 無垢で期間限定開催！

回らない止まらない本格江戸前寿司 鮨 ♾️ エイト

株式会社ビリオンフーズ

◼︎鮨 ♾️ エイトとは

鮨業界の次世代を担う若手職人の修練の場として、

2025年秋、六本木の「鮨無垢」の一角を間借りして、新企画『鮨 ♾️エイト』を期間限定で開催いたします。

『♾️エイト』は、単なる寿司提供にとどまらず、

”若手スタッフが本格江戸前の技術とホスピタリティを身につける“修行の場”と、

”お客様に破格の価値で楽しんでいただける“体験の場”を融合させたプロジェクトです。

そのため、

一貫一貫お客様のために丁寧に赤酢寿司を握る価格にしては破格の一貫100円台相当、

こちらは教育コストと考え、採算度外視の価格での提供となります。

今回は9月9日～9月30日までの限定開催となります。

◼︎プロジェクト名に込めた想い

『鮨 ♾️ エイト』の名には、

♾️（無限）マーク、15貫の寿司がぐるぐるローテーションして回り続けるイメージと、

若手職人の無限の可能性、そして末広がりの縁起を込めました。

また「8」をひとつの到達点とするなら、

ここで一人前となった職人は「81＝日本の国番号」を背負い、世界へと羽ばたいていく--そんな未来も描いています。

◼︎コンセプト

”回らない、止まらない本格江戸前寿司”

通常の回転寿司や食べ放題とは異なり、職人が選び抜いた15種の鮨を、若手スタッフがひとつずつ丁寧に握り続ける。

時間内であれば何貫でも人の手仕事と旬の味覚を楽しんでいただける、新しいスタイルです。

当店ではこのスタイルを”握られ放題”と命名して提供してまいります。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-hakugin/reserve

◼︎ネタのこだわり

鮮魚は毎朝豊洲で目利きして直接買い付け。

さらに、

2025年の“生うに初競り”でギネス記録を達成した実績を持つ、

豊洲の名門卸「山治」が立ち上げた**本マグロ専門部署より、極上のクロマグロ（トロ・赤身）**を仕入れ。

他にも貝類や水蛸、季節の白身など、職人たちが扱う鮮度抜群のネタも取り揃え、素材本来の味を引き出した握りを提供します。

◼︎シャリのこだわり

福島県産のコシヒカリを使用、

そこに合わせる赤酢は愛媛県の老舗醸造蔵、一梅酢の熟成赤酢。

◼︎わさびのこだわり

握りのクオリティは、

ネタ、シャリ、わさび、煮切り醤油が四位一体となって完成するもの。

その重要な要素を担うわさびは、国産の本わさびのみを使用。

実施内容詳細

◼︎サービス概要

サービス名：「江戸前寿司握られ放題 ♾️ エイトプラン」

価格：5,980円（税込）

時間：60分制（完全予約制）

営業日：不定期開催

場所：東京都港区六本木7-14-7 トリニティビルB1F（鮨無垢の店舗内を間借りします）

◼︎ 時間：60分制（完全予約制・一斉スタート）

【回転スケジュール】

13:00 / 14:30 / 16:00 / 17:30 / 19:00 / 20:30

※各回4名様先着

⚠️ご利用にあたっての注意事項⚠️

本プランは若手スタッフ育成を目的とした営業スタイルのため、

以下の内容を必ずご確認のうえ、ご理解いただいた方のみご予約ください。

◎完全予約制

ご予約はインターネットのみ

1~2名様までに限らせていただきます

◎いわゆる食べ放題形式ではありません

職人が選んだ15種の鮨が順に提供され、15貫食べ終えたら再びローテーション。

個別の注文や苦手ネタの変更は基本お受けできません。

◎満腹になった場合は、お客様のタイミングでストップをおかけください。

時間内であれば途中休憩は可能です

◎スピードよりも、鮨の美しさ・所作を大切にして握ります

実際に食べられる量には限りがありますが、

スタッフの手仕事を温かく見守りながらお楽しみください。

1人のスタッフが2～3名のお客様を担当。

※3名様対応は慣れてからとし、スタッフの習熟度に応じた接客体制をとります。

◎完全キャッシュレス制。

現金はご利用いただけませんのでご容赦ください

・対応可能決済

Visa/Mastercard(R)

JCB/American Express/Diners Club/Discover

交通系電子マネー

iD

QUICPay

PayPay

15種の寿司ネタ一例

※仕入れ状況により毎日異なるラインナップをお楽しみいただきます

水蛸

真鯛

金目鯛

春子鯛

帆立

鯵

生本鮪

生本鮪赤身漬け

烏賊

〆鯖

鰆

平目

九絵

白身トロたく

煮穴子

最後に

『鮨 ♾️エイト』は、未来の鮨職人が一歩を踏み出すための修行場であり、

同時にお客様と共に鮨文化を育てていくプロジェクトです。

「鮨文化を未来へ、そして世界へ」。

その挑戦にぜひご参加ください。

また、本プロジェクトに共感し、日本の鮨を共に盛り上げていただける仲間も募集中です。

経験は問いません。興味のある方、またご紹介いただける方はぜひお声がけください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w9h7W9gNMxM ]

お店を間借りする鮨 無垢のご紹介

2022年11月16日にOPENして以来、国内外問わずたくさんの寿司好きを楽しませ続けている江戸前寿司屋



“日本の良いものを誰でもいつでも気軽に楽しめる寿司屋” として、

出口によっては六本木駅から徒歩1分以内の超好立地にもかかわらず、

20品のコースを1万円未満で提供するお店です。



なので、

こちらのコース自体もコスパの良さが評判で、とてもおすすめです。



日本酒にも力を入れていて、

寿司コースに合わせたSAKEペアリングプランも提供しております。



お店が広いので、

それぞれ内装等が異なる2つの店舗に分けて運営するという面白い試みをしているお店です。

運営会社概要

◼︎会社名：株式会社ビリオンフーズ

◼︎所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◼︎電話 ：03-6417-4925

◼︎代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・Twitter

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・ Tiktok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◼︎事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◼︎設立：2012年3月

◼︎URL： https://billion-foods.studio.site