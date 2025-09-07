《新連載 試し読み》本気と演技が交錯するドキドキ配信ラブ『この恋、配信できますか?』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『この恋、配信できますか?』（原作：季邑えり / 漫画：ななのいち）が2025年9月7日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

「配信だから」って割り切れるほど、恋は単純じゃない。

視聴者には見えないところで交錯する、本気と演技のドキドキに注目です。

『この恋、配信できますか?』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年9月7日より毎週日曜更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の４エピソードが一挙完全無料で公開！

■あらすじ

偽カップルのちょっとオトナな配信ラブコメ！

「私たち、本気でイチャイチャします！」

地味女子・理沙は、ひょんなことから借金返済のためにカップル動画配信をすることに……。

しかも彼氏役は元アイドルのワケありイケメン・蒼!?

普段は冷たい蒼の“偽”彼氏モードに理沙はドキドキしっぱなし。

２人の距離が近づくたび、恋は演技じゃすまなくなっていき……？

キュンたっぷりの配信ラブコメ！！

■みどころ

元アイドルの“彼女役”として、一般人の理沙がカップル動画配信に挑むことに。

狙うは人気チャンネルとなって借金返済！そのために、擬似カップルとして恋人っぽい日常を撮影するが――。

動画の中では「優しい彼氏」を完璧に演じる蒼。けれどカメラの外では、容赦ないダメ出しを浴びせる冷たい素顔が待っていた。

演技力に自信のない理沙がひねり出した作戦は、「本気でイチャイチャしてください！」という大胆なもの。思わず出てしまう理沙の“素の反応”が、まるで本物の恋人みたいでいい雰囲気に。これは使える――と、撮影を進めていく二人。

ところが、心臓がもたないほどドキドキしているのは理沙だけではなく……。演じているはずの蒼も、実は理沙に隠れて照れている様子で――！？

あんなに俺様な彼なのに、まさか本気でときめいてるの？読者まで胸が高鳴ってしまうこと間違いなし！演技と本音が入り混じる、“偽カップル”から始まる配信ラブコメの行方に注目です。

＼第１話の４エピソードが一挙完全無料で公開中！／

出会いの第一話、ぜひイッキ読みでお楽しみください！

▼原作：季邑えり先生 X（旧Twitter）アカウント：@erierierikimura(https://x.com/erierierikimura)

▼漫画：ななのいち先生 X（旧Twitter）アカウント：@ichinanano(https://x.com/ichinanano)

■担当編集者からのコメント

ひょんなことからビジネスカップルとなった２人が、どこまで本気でイチャイチャを配信できるのか!?

「キュン」満載のオトナのラブコメ、ぜひご高評価ボタンとチャンネル登録（？）をお願いします！！！！

『この恋、配信できますか?』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週日曜更新予定。

▼作品ハッシュタグ：「#この恋配信できますか」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2434

