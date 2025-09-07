理想的な2LDKを追求したレジデンス「文の杜テラス」入居募集開始

株式会社Den

株式会社Den（本社：川崎市高津区／代表取締役：藤田将友）は、事業コーディネート業務を受託しております東京都文京区向丘２丁目所在の新築マンション「文の杜テラス」が2024 年9 月中旬に竣工を迎えることに伴いまして、入居者募集を公式に開始することをお知らせいたします。

緑豊かな文京区でゆとりある暮らしを実感できる賃貸住宅

当社は建築不動産と銘打って土地のポテンシャルを建築家と協働して多角的な視点から考察し、オーナー様に向けて経済性と感性の最適なバランスを整えた企画を提案、その実現まで伴走する実践型のコンサルティングを展開してまいりました。新築・用途変更・リノベーションなど、これまで数多くの賃貸住宅企画で培った知見を活かし、コストパフォーマンスに配慮しつつも「長く愛される物件づくり」をテーマに賃貸経営の持続的な安定を追求します。

リビングの様子_工事中

【本物件の特徴】

建設地である文京区向丘は、落ち着いた住宅地でありながら、4駅3路線を利用できる優れたアクセス環境に加え、「日本医科大学」「根津神社」「東京大学本郷キャンパス」が近接し、教育・医療・文化が調和する街です。徒歩圏には千駄木・根津・谷中の“谷根千”エリアが広がり、下町情緒あふれる商店街やカフェ、ギャラリーが点在しており、都心にありながら人情味と文化的な豊かさを味わえる稀少な立地です。さらに、文京区で人気の「区立誠之小学校」の学区内という点もこの地の大きな魅力です。

本建物は、1階を駐車場事業者に運営委託し、2階から8階を共同住宅とした複合構成です。マンション部分は、三方角地とヒルトップという恵まれた敷地条件を最大限に活かし、「ワンフロア一住戸」の独立性とプライバシー性を贅沢に確保しました。二面バルコニー・三面採光による明るく風通しの良い空間設計が特長です。設計監修チームが練り上げた「ほんのりユトリ」をコンセプトとする2LDKの間取りをはじめ、ゴミストッカーの選定に至るまでオーナーの想いを反映しながらも事業性とデザイン性の両立を追求した住まいとなっています。

エントランス_CGパース

【安定稼動に向けた取り組み】

本マンションの設計にあたっては、「長く愛される物件づくり」をテーマに掲げ、持続性と快適性を兼ね備えた多様な工夫を随所に取り入れています。

〇 多様なライフスタイルに適応する間取り

仕事用に独立動線の個室を確保することでプライベートとのゾーニングを図り、SOHOやフリーランスの方々をターゲットに拡げつつ、勉強部屋や書斎としてのニーズにも対応します。長期的には独立動線を確保しつつ、スタジオ的な1LDKへの可変性をマーケットに応じて実施することも想定しています。

〇 カラーハントを活かした配色デザイン

外観のカラーコーディネートは、フィールドワークを通じてプロジェクト関係者の意見を重ね合わせ、アースカラーを基調に決定しました。共用部や室内についても「長期入居」を目標に外観と調和するアースカラーで統一しています。

〇 通信環境の整備

全戸にNTT社の光配線方式を導入し、VDSL/LAN方式と比べて安定かつ高速な通信環境を実現しました。これにより、在宅勤務やSOHOといった多様なニーズに対応するとともに、将来の通信需要を見据えた先進的な設備を整えています。

〇 防犯・防災への備え

防犯面では、オートロックや宅配ボックスに加え、敷地内5箇所に防犯カメラを設置するなど、多角的なセキュリティ体制を整えています。さらに、防災備蓄庫の設置や停電時の対策を講じることで、万一の災害時にも入居者様が安心して生活いただける環境を備えております。

2-7階部分：間取図

独立動線の個室を確保

8階部分：間取図

多様な暮らしに対応

LDK画像

墨色を基調としたキッチン

ファサードCG画像

カラーハントによる配色

【物件概要】

名 称 ：文の杜テラス

所在地 ：東京都文京区2丁目13番（住居表示）

交 通 ：東京メトロ南北線「東大前」駅 徒歩6分

東京メトロ千代田線「千駄木」駅 徒歩12分

東京メトロ千代田線「根津」駅 徒歩12分

都営三田線「白山」駅 徒歩12分

用 途 ：駐車場、共同住宅(全7戸)

建築構造：鉄筋コンクリート造 地上8階建

敷地面積：119.28平方メートル （36.08坪）

延床面積：586.30平方メートル （177.35坪）

竣 工 ：2025年9月中旬（予定）

施 主 ：一般個人

設計施工：株式会社藪崎工務店(https://www.yabusaki.co.jp/)

設計監修：株式会社Den

募集管理：株式会社Den・株式会社くるみ不動産(https://www.kurumiestate.jp/)

【入居者募集情報】

2-7階 住居区画（2LDK）：67.11平方メートル (壁芯面積) ※SOHO可

8階 住居区画（2LDK）：57.78平方メートル (壁芯面積) ※SOHO可

※ペット飼育は不可、楽器使用は相談

条件など詳細につきましては下記にお問い合わせください。

【テナントに関するお問合せ先】

会社名：株式会社Den

URL：https://den-fujita.jp/

代表者：代表取締役 藤田 将友

所在地：〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-1-14

eM/PARK BLDG. 3階

業務内容：土地活用に伴う事業コーディネート

相続・事業承継・M&Aに係る不動産コンサルティング

まちなか再生に伴う事業コーディネート

不動産の売買、仲介、管理

当社は、今後も東京都・神奈川県を中心に、まちなか再生と不動産・建築の関係性について考察を深め、個人オーナーおよび中小企業向けに事業用ビル新築、再生など事業開発に係るコンサルティング事業を展開しています。