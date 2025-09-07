ちょっぴりスイートでスプーキーな“ハロウイン・アフタヌーンティー”が登場

株式会社長寿荘

『ホテルテラスザガーデン水戸』(住所:茨城県水戸市／総支配人:上西卓哉／客室数:164)は、秋の味覚とハロウィンの遊び心を詰め込んだ、【ハロウイン・アフタヌーンティー】を9月2日(火)～10月31日(金)の期間限定でご提供中です。

毎年大好評！のハロウイン・アフタヌーンティーが今年も登場！

ホテルレストランで愉しむ、甘美でほんの少しスプーキーなアフタヌーンティー。

濃厚なショコラの香り、スパイスの温かな余韻、かぼちゃや果実の鮮やかな甘み…。

五感で味わう一皿一皿が、まるで魔法にかけられたように心をとらえます。

大切な人と、あるいはご自身へのご褒美として、秋の午後をゆったりとお過ごしください。

ハロウイン・アフタヌーンティー

【期間限定】2025.9/2~10/31

■価格 お一人様 \4,000(消費税・サービス料込)

■ご提供時間

[火～金曜日]12:00～17:00(L.O 16:30)

[土日祝日] 14:30～17:00(L.O 16:30)

★3種のスコーン食べ放題(90分)

★ティーフリー(90分)

★ノンアルコールスパークリングワイン(グラス)

【SWEETS】

甘い魔法に包まれたスイーツは6品

モンブレイン/ポムポワゾン/ベリーモンスター/ゴーストくん/キャンドルパンプキン/スターキャット

【SAVORY】

スリルとスパイス、ミステリアスなセイボリーは5品

ホテルテラスザガーデン水戸

株式会社長寿荘 (CHOJUSO GROUP）

サーモンと野菜のブラッククレープ/スパイスレッドフライドチキン/かぼちゃのニョッキグラタンブラックライスコロッケ/ボルシチ詳細・WEBからのごお予約 :https://www.hotel-terrace.com/restaurant/plan.html?#410938ホテルテラスザガーデン水戸は水戸駅から徒歩１分の好立地にあり、近隣施設へのアクセスの良さはもちろん、出張や旅行でのご利用の際は、ストレスフリーに活動できます。ハッピーサプライズに満ちた極上の時間をお約束する結婚式場、大小様々な宴会場も備えたデザインと機能性を極めた都市の隠れ家をイメージするホテルです。住所：茨城県水戸市宮町1-7-20(水戸駅南口直結)TEL：029-300-2500HP：https://www.hotel-terrace.com

株式会社長寿荘 (本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：海野泰司) は、創業70年以上を誇る経験と実績を元に、茨城県内に5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXEPERIENCE -関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域のお客様、県外・海外からのお客様、グループスタッフと、すべての関わる人を笑顔にするために何が出来るかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

＜株式会社長寿荘グループホテル一覧＞

ホテルクリスタルパレス (副総支配人：大薗達也 客室数：100)

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

公式HP：https://www.hotel-crystal.co.jp/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

公式HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3(JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1 TEL 029-275-1111

公式HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/