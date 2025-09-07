ユン・ヒョンミン 9月13日の来日ファンミーティングを前に本人コメント到着！

株式会社E-MOTION

韓国俳優ユン・ヒョンミンが2025年9月13日(土) に東京・飛行船シアターにてファンミーティング「2025 YOON HYUN MIN TOKYO FANMEETING "RE:PLAY"」を開催するにあたり、本人からコメントが到着した。

ー本人コメントー

2025年は、私にとって日本での活動を本格的に再スタートする大事な一年です。

公式ファンクラブも新しくリニューアルし、皆さんと約束した通り、より頻繁に日本に行けるよう努力しています。

たくさんの方々とお会いして、素敵な思い出を作っていきたいです。

今回のファンミーティングでも、みなさんと一緒に楽しめる面白いコーナーをたくさん用意しました。

私について少し勉強して来ていただければ、さらに楽しく参加できると思います！

プレゼントも準備しています！

皆さん、私と一緒にPLAYする準備はできましたか？もうすぐ会いましょう～！

テレビドラマ、映画、ミュージカルなどさまざまな作品を通して、爽やかなルックスと幅広く存在感のある演技、そして深みのある魅力で観る者を惹きつけ、特にロマンスコメディでは卓越した才能を発揮し、世界中から熱い視線を集めている俳優ユン・ヒョンミン。

今年1月に開催した約8年ぶりに開催し、大盛況を収めたファンミーティング「YOON HYUN MIN TOKYO Fanmeeting "RE:MIND”」同様に、今回もみなさんに笑顔をお届けするためにたくさんの企画を準備しており、前回を超えるような素晴らしい時間になる予感。

また、当日券の会場販売も決定！

みなさんに会うのをヒョンミンは楽しみにしている！

【2025 YOON HYUN MIN TOKYO FANMEETING "RE:PLAY”公演概要】

日時：2025年9月13日(土)

1部-OPEN 13:30/START 14:00

2部-OPEN 17:30/START 18:00

会場：飛行船シアター （〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11）

チケット 12,100円（税込）

※全席指定/お見送りハイタッチ付き

・一般発売 (先着)

受付期間 : 9/6(土)12:00~

ローソンチケット

l-tike.com/yoonhyunmin/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/yoonhyunmin-fm25/

イープラス

eplus.jp/yoonhyunmin/

・当日券

販売日時：2025年9月13日(土) 13:30～

販売場所：会場当日券売り場にて

*規定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

決済方法：現金のみ

主催 MANAGEMENT RUN / e-motion studio / E-MOTION / K Tomo

制作・運営 サラウンド

お問い合わせ info@surr-music.com

イベント公式SNS

https://twitter.com/2motionstudio ( @2motionstudio )

https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)

【日本公式ファンクラブ「YOON HYUN MIN JAPAN OFFICIAL COMMUNITY」】

https://fanicon.net/fancommunities/6405