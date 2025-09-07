カン・インス　9月14日LIVE&TALKイベント直前！本人からメッセージ「皆さんの時間が幸せでいっぱいになるよう、一生懸命準備しています」

株式会社E-MOTION

カン・インスが2025年9月14日(日)東京にて単独イベント「2025 KANG IN SOO LIVE & TALK “PRESENT FOR U”」を開催するにあたり、インスよりみなさまへメッセージが到着した。

ーーカン・インス本人コメントーー

MYNAMEとしてのインスだけでなく、カン・インス個人としても、日本のファンの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるように用意しています。僕のステージとトークをぜひ楽しみにしていてください。

皆さんの時間が幸せでいっぱいになるよう、一生懸命準備していますので、もう少しだけ待っていてくださいね！僕たちすぐに会いましょう！

ーーーーーーーーーー

MYNAMEでの活動も14年目となるインス。

近年では韓国にてドラマに出演するなど、ソロとしての活動も注目され、さらなる人気と話題を呼んでいる。

ライブパフォーマンスはもちろん、日本語でファンらとコミュニケーションをたっぷりととりながらの軽快なトークも彼ならではの見どころ。今回の「2025 KANG IN SOO LIVE & TALK “PRESENT FOR U”」でもその魅力を存分にお見せする予定だ。

また、今回のチケットには「お見送りハイタッチ」が付いていて、来場者全員をインスが見送る。

チケット一般販売は9月6日スタート。当日券も若干数ご用意が決定したので、予定変更で急遽来られるようになった方もぜひインスの熱いステージと笑顔のトークを体感しに、ぜひ会場へ足を運んでいただきたい！

【2025 KANG IN SOO LIVE & TALK “PRESENT FOR U”公演概要】

日時：2025年9月14日(日)

1部-OPEN 13:30/START 14:00

2部-OPEN 17:30/START 18:00

会場：飛行船シアター （〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11）

チケット 12,100円（税込）

※全席指定/お見送りハイタッチ付き

⚪︎一般発売 :9/6(土)12:00~

ローソンチケット

https://l-tike.com/kanginsoo/

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2530419

イープラス

https://

eplus.jp/kanginsoo/

⚪︎当日券

販売日時：2025年9月14日(日) 13:30～

販売場所：会場当日券売り場にて

*規定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

決済方法：現金のみ

【イベント公式SNS】

https://twitter.com/2motionstudio ( @2motionstudio )

https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)