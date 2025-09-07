すずらんの湯で元阪神タイガース選手が“アレ”を祝う！？ 野球ファン必見の特別企画！大抽選会を開催！！

株式会社クラフトリゾート

すずらんの湯では大抽選会を開催します！

“アレ”が決まった翌日から抽選券を配布、後日抽選結果をロビーにて発表。

■抽選券配布

“アレ”の翌日から先着500名様にフロントにて抽選券をプレゼント！

※予定枚数が無くなり次第配布終了

■抽選結果発表

抽選番号の発表は、なんと元阪神タイガース選手山本翔也さんが担当！

抽選BOXからのドローや、背番号・誕生日などゆかりある数字を組み合わせるなど、特別な形で当選番号を決定！

※番号をロビーにて掲示いたします。当選発表イベント等はございません。

■豪華景品（一例）

・元阪神タイガースピッチャー 加藤隆行さん ご提供「神戸ビーフ焼肉 お加虎」お食事券

・元阪神タイガースドラフト1位 横山雄哉さん ご提供「虎のゆうや」お食事券 など…

野球好きも、温泉好きも、楽しめる特別なイベント！

この機会をぜひお見逃しなく♨️🐯



有馬街道温泉すずらんの湯

兵庫県神戸市北区山田町小部妙賀11-1

HP:https://suzurannoyu.jp/