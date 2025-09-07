¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ì¤¯¤Ì¤¯·Ï¥á¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡ØONSENSE¡Ê¥ª¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¤ò¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment¡ã¥è¥¢¥± ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ä¤è¤ê8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë½é¤Î¥á¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡ØONSENSE¡Ê¥ª¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤¬¡¢9·î6Æü(ÅÚ)¤Ë¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¤òÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢£¥¹¥Æー¥¸¥ì¥Ýー¥È



¡ØONSENSE¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥«¥ê¡Ê19ºÐ¡Ë¡¦¥¨¥Î¥â¥È ¥¿¥¯¥ä¡Ê20ºÐ¡Ë¡¦¥¿¥Þ¥à¥é ¥æ¥¦¡Ê23ºÐ¡Ë¡¦¥¤¥Ç ¥¢¥Ä¥­¡Ê23ºÐ¡Ë¡¦¥¦¥µ ¥¿¥¯¥Þ¡Ê25ºÐ¡Ë¡¦¥è¥·¥¢¥­¡Ê25ºÐ¡Ë¤Î6Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ì¤¯¤Ì¤¯·Ï¡É¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¥Ý¥Ã¥×¥¹¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥á¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡£8·î29Æü(¶â)¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡ÖYUAKE¡×¤¬¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤½¤ó¤Ê¡ØONSENSE¡Ù¤¬¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£



²ñ¾ì¤Ç¡ØONSENSE¡Ù¤Î¾Ò²ð±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ï´üÂÔ´¶¤ËËþ¤Á¤¿´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡ØONSENSE¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£



¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤äÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬²¹¤â¤ê¤¢¤ë»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¡ØONSENSE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥è¥·¥¢¥­¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¤³¤ÎTGC¤È¤¤¤¦Âç¤­¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤ËÌµ»ö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£


¡ØONSENSE¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎºÇ½é¤Î¥Úー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢µ­²±¤Ë»Ä¤ë½é¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¢£¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¾ðÊó




¥¿¥¤¥È¥ë¡§YUAKE


ºî¡¡¡¡»ì¡§¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß


ºî¡¡¡¡¶Ê¡§soundbreakers


ÇÛ¿®Æü»þ¡§8·î29Æü(¶â)0»þ


ÇÛ¿®Àè¡¡¡§³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ


¡Êhttps://lnk.to/YUAKE¡Ë


MusicVideo¡§https://youtu.be/07OO4BJGIqU





[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=07OO4BJGIqU ]


¢£¡ØONSENSE¡Ù¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë



Web3¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¡¦³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡¦³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers¤é¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment¡ã¥è¥¢¥± ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ä¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØMEN¡ÇS YOAKE AUDITION 2024¡Ù¤Ë¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¥¢¥«¥ê¡Ê19ºÐ¡Ë¡¦¥¨¥Î¥â¥È ¥¿¥¯¥ä¡Ê20ºÐ¡Ë¡¦¥¿¥Þ¥à¥é ¥æ¥¦¡Ê23ºÐ¡Ë¡¦¥¤¥Ç ¥¢¥Ä¥­¡Ê23ºÐ¡Ë¤Î4Ì¾¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥è¥·¥¢¥­¡Ê25ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¦¥µ ¥¿¥¯¥Þ¡Ê25ºÐ¡Ë¤Î6Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¡£2025Ç¯8·î¤ËYOAKE entertainment¡ã¥è¥¢¥± ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ä¤è¤ê¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¤¬¶¦Æ±¤ÇÃ´Åö¡£



¡ØONSENSE¡Ù¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¹Àô¡ÊONSEN¡Ë¡×¤Ë¡¢¡Ö¥»¥ó¥¹¡ÊSENSE¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡ÖÅòµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¾º¤ë²»³Ú¤ä¥Æー¥Þ¤Ç À¤³¦¤ÎÆü¾ï¤òÊñ¤á¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤äÆü¡¹¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¡£


¡ÖËèÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¤Ê¤³¤È¡×¤ä¡Ö¤Ê¤ó¤«¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Æü¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤âÇ§¤á¤¿¤êµö¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤ë¡È¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¥Ý¥Ã¥×¥¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ø¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£




¡ØONSENSE¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS


¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://onsense.jp


¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡§


¡¡¡÷onsense_info¡Êhttps://x.com/onsense_info¡Ë


¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¡§


¡¡¡÷ONSENSE_official¡Êhttps://www.youtube.com/@ONSENSE_official¡Ë


¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok¡§


¡¡¡÷onsense_official¡Êhttps://www.tiktok.com/@onsense_official¡Ë


¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¡§


¡¡¡÷onsense_official¡Êhttps://www.instagram.com/onsense_official/¡Ë



¢£ONSENSE ¥á¥ó¥Ðー ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë






¥¢¥«¥ê¡ÊAkari¡Ë


2006Ç¯5·î29Æü¡Ê19ºÐ¡Ë


½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©


¼å¡¡ÅÀ¡§¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê


¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¶¾Çþ





[SNS]


X¡§@akari_onsense¡Êhttps://x.com/akari_onsense¡Ë
Instagram¡§@akari_onsense¡Êhttps://www.instagram.com/akari_onsense¡Ë


TikTok¡§@_akaridayo¡Êhttps://www.tiktok.com/@_akaridayo¡Ë






¥¨¥Î¥â¥È ¥¿¥¯¥ä¡ÊTakuya Enomoto¡Ë


2005Ç¯2·î27Æü¡Ê20ºÐ¡Ë


½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©


¼å¡¡ÅÀ¡§¼«Å¾¼ÖÁæ¤°¤Î¤¬ÃÙ¤¤


¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Þ¥°¥í¤È¤«





[SNS]


X¡§@takuya_onsense¡Êhttps://x.com/takuya_onsense¡Ë


Instagram¡§@takuya_onsense¡Êhttps://www.instagram.com/takuya_onsense¡Ë


TikTok¡§@takuya2.27¡Êhttps://www.tiktok.com/@takuya2.27¡Ë






¥¿¥Þ¥à¥é ¥æ¥¦¡ÊYu Tamamura¡Ë


2002Ç¯7·î4Æü¡Ê23ºÐ¡Ë


½Ð¿ÈÃÏ¡§»°½Å¸©


¼å¡¡ÅÀ¡§³¤¤Ç±Ë¤²¤Ê¤¤


¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥×¥í¥Æ¥¤¥ó





[SNS]


X¡§¡÷yu_onsense¡Êhttps://x.com/yu_onsense¡Ë
Instagram¡§¡÷yu_onsense¡Êhttps://www.instagram.com/yu_onsense¡Ë


TikTok¡§@tama_yu07¡Êhttps://www.tiktok.com/@tama_yu07¡Ë






¥¤¥Ç ¥¢¥Ä¥­¡ÊAtsuki Ide¡Ë


2001Ç¯12·î19Æü¡Ê23ºÐ¡Ë


½Ð¿ÈÃÏ¡§²¬»³¸©


¼å¡¡ÅÀ¡§¿´ÇÛÀ­


¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡§³ûÆù





[SNS]


X¡§¡÷atsuki_onsense¡Êhttps://x.com/atsuki_onsense¡Ë
Instagram¡§¡÷atsuki_onsense¡Êhttps://www.instagram.com/atsuki_onsense¡Ë


TikTok¡§@atsuki_ide¡Êhttps://www.tiktok.com/@atsuki_ide¡Ë






¥¦¥µ ¥¿¥¯¥Þ¡ÊTakuma Usa¡Ë


2000Ç¯4·î11Æü¡Ê25ºÐ¡Ë


½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©


¼å¡¡ÅÀ¡§ÃÎ·ÃÇ®¤Ç¤¬¤Á


¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¼¤ó¤Ö





[SNS]


X¡§¡÷usa_takuma¡Êhttps://x.com/usa_takuma¡Ë
Instagram¡§¡÷usa_takuma¡Êhttps://www.instagram.com/usa_takuma/¡Ë


TikTok¡§@usa_takuma_official¡Êhttps://www.tiktok.com/@usa_takuma_official¡Ë






¥è¥·¥¢¥­¡ÊYoshiaki¡Ë


2000Ç¯8·î27Æü¡Ê25ºÐ¡Ë


½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂæËÌ


¼å¡¡ÅÀ¡§¤Þ¤À¤Þ¤Àµã¤­Ãî


¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Ñ¥Ã¥¿¥¤





[SNS]


X¡§¡÷yooshiakiii¡Êhttps://x.com/yooshiakiii¡Ë


Instagram¡§¡÷yooshiakiii¡Êhttps://www.instagram.com/yooshiakiii¡Ë


TikTok¡§¡÷yoshiakiiiiiii¡Êhttps://www.tiktok.com/@yoshiakiiiiiii¡Ë



¢£²ñ¼Ò³µÍ×



³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment¡ã¥è¥¢¥± ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ä


ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¡»³ÀµÇ·¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä ¼èÄùÌò¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¿¹»³ÁïÂÀ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÀîÍª²ð¡Ê¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌðÅè·òÆó¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Â¼¾åÈÏµÁ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½©¸µ¿­²ð¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÏÊÕÁÏÂÀ¡ÊCEO at STARTALE¡Ë


½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-52-2¡¡ÀÄ»³¥ªー¥Ð¥ë¥Ó¥ë12³¬


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢³«È¯


¼çÍ×³ô¼ç¡§³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Îー¥Ö


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò



¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://yoake-entertainment.jp/


¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡¡¡§@YOAKEPROTOCOL¡Êhttps://x.com/YOAKEPROTOCOL¡Ë


¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡§@YOAKEofficialJP¡Êhttps://x.com/YOAKEofficialJP¡Ë



¡ã³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment ¤È¤Ï¡ä


³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÀîÍª²ð¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ÌðÅè·òÆó¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼¾åÈÏµÁ¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ½©¸µ¿­²ð¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë½©¸µ¹¯»á¤òÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¼èÄùÌò¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëWeb3µ¯¶È²È¤ÎÅÏÊÕÁÏÂÀ»á¤È³Æ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Web3¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£