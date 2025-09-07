¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ì¤¯¤Ì¤¯·Ï¥á¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡ØONSENSE¡Ê¥ª¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¤ò¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment¡ã¥è¥¢¥± ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ä¤è¤ê8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë½é¤Î¥á¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡ØONSENSE¡Ê¥ª¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤¬¡¢9·î6Æü(ÅÚ)¤Ë¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¤òÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C)¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TOKYO GIRLS COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER
¢£¥¹¥Æー¥¸¥ì¥Ýー¥È
¡ØONSENSE¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥«¥ê¡Ê19ºÐ¡Ë¡¦¥¨¥Î¥â¥È ¥¿¥¯¥ä¡Ê20ºÐ¡Ë¡¦¥¿¥Þ¥à¥é ¥æ¥¦¡Ê23ºÐ¡Ë¡¦¥¤¥Ç ¥¢¥Ä¥¡Ê23ºÐ¡Ë¡¦¥¦¥µ ¥¿¥¯¥Þ¡Ê25ºÐ¡Ë¡¦¥è¥·¥¢¥¡Ê25ºÐ¡Ë¤Î6Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ì¤¯¤Ì¤¯·Ï¡É¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¥Ý¥Ã¥×¥¹¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥á¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡£8·î29Æü(¶â)¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡ÖYUAKE¡×¤¬¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØONSENSE¡Ù¤¬¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
(C)¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TOKYO GIRLS COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER
²ñ¾ì¤Ç¡ØONSENSE¡Ù¤Î¾Ò²ð±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ï´üÂÔ´¶¤ËËþ¤Á¤¿´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡ØONSENSE¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤äÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬²¹¤â¤ê¤¢¤ë»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¡ØONSENSE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥è¥·¥¢¥¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¤³¤ÎTGC¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤ËÌµ»ö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ØONSENSE¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎºÇ½é¤Î¥Úー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë½é¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYUAKE¡×¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§YUAKE
ºî¡¡¡¡»ì¡§¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß
ºî¡¡¡¡¶Ê¡§soundbreakers
ÇÛ¿®Æü»þ¡§8·î29Æü(¶â)0»þ
ÇÛ¿®Àè¡¡¡§³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
¡Êhttps://lnk.to/YUAKE¡Ë
MusicVideo¡§https://youtu.be/07OO4BJGIqU
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=07OO4BJGIqU ]
¢£¡ØONSENSE¡Ù¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Web3¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¡¦³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡¦³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers¤é¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment¡ã¥è¥¢¥± ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ä¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØMEN¡ÇS YOAKE AUDITION 2024¡Ù¤Ë¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¥¢¥«¥ê¡Ê19ºÐ¡Ë¡¦¥¨¥Î¥â¥È ¥¿¥¯¥ä¡Ê20ºÐ¡Ë¡¦¥¿¥Þ¥à¥é ¥æ¥¦¡Ê23ºÐ¡Ë¡¦¥¤¥Ç ¥¢¥Ä¥¡Ê23ºÐ¡Ë¤Î4Ì¾¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥è¥·¥¢¥¡Ê25ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¦¥µ ¥¿¥¯¥Þ¡Ê25ºÐ¡Ë¤Î6Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¡£2025Ç¯8·î¤ËYOAKE entertainment¡ã¥è¥¢¥± ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ä¤è¤ê¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¤¬¶¦Æ±¤ÇÃ´Åö¡£
¡ØONSENSE¡Ù¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¹Àô¡ÊONSEN¡Ë¡×¤Ë¡¢¡Ö¥»¥ó¥¹¡ÊSENSE¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡ÖÅòµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¾º¤ë²»³Ú¤ä¥Æー¥Þ¤Ç À¤³¦¤ÎÆü¾ï¤òÊñ¤á¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤äÆü¡¹¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¡£
¡ÖËèÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¤Ê¤³¤È¡×¤ä¡Ö¤Ê¤ó¤«¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Æü¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤âÇ§¤á¤¿¤êµö¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤ë¡È¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¥Ý¥Ã¥×¥¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ø¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØONSENSE¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://onsense.jp
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡§
¡¡¡÷onsense_info¡Êhttps://x.com/onsense_info¡Ë
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¡§
¡¡¡÷ONSENSE_official¡Êhttps://www.youtube.com/@ONSENSE_official¡Ë
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok¡§
¡¡¡÷onsense_official¡Êhttps://www.tiktok.com/@onsense_official¡Ë
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¡§
¡¡¡÷onsense_official¡Êhttps://www.instagram.com/onsense_official/¡Ë
¢£ONSENSE ¥á¥ó¥Ðー ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¢¥«¥ê¡ÊAkari¡Ë
2006Ç¯5·î29Æü¡Ê19ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¼å¡¡ÅÀ¡§¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¶¾Çþ
[SNS]
X¡§@akari_onsense¡Êhttps://x.com/akari_onsense¡Ë
Instagram¡§@akari_onsense¡Êhttps://www.instagram.com/akari_onsense¡Ë
TikTok¡§@_akaridayo¡Êhttps://www.tiktok.com/@_akaridayo¡Ë
¥¨¥Î¥â¥È ¥¿¥¯¥ä¡ÊTakuya Enomoto¡Ë
2005Ç¯2·î27Æü¡Ê20ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
¼å¡¡ÅÀ¡§¼«Å¾¼ÖÁæ¤°¤Î¤¬ÃÙ¤¤
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Þ¥°¥í¤È¤«
[SNS]
X¡§@takuya_onsense¡Êhttps://x.com/takuya_onsense¡Ë
Instagram¡§@takuya_onsense¡Êhttps://www.instagram.com/takuya_onsense¡Ë
TikTok¡§@takuya2.27¡Êhttps://www.tiktok.com/@takuya2.27¡Ë
¥¿¥Þ¥à¥é ¥æ¥¦¡ÊYu Tamamura¡Ë
2002Ç¯7·î4Æü¡Ê23ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§»°½Å¸©
¼å¡¡ÅÀ¡§³¤¤Ç±Ë¤²¤Ê¤¤
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥×¥í¥Æ¥¤¥ó
[SNS]
X¡§¡÷yu_onsense¡Êhttps://x.com/yu_onsense¡Ë
Instagram¡§¡÷yu_onsense¡Êhttps://www.instagram.com/yu_onsense¡Ë
TikTok¡§@tama_yu07¡Êhttps://www.tiktok.com/@tama_yu07¡Ë
¥¤¥Ç ¥¢¥Ä¥¡ÊAtsuki Ide¡Ë
2001Ç¯12·î19Æü¡Ê23ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§²¬»³¸©
¼å¡¡ÅÀ¡§¿´ÇÛÀ
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§³ûÆù
[SNS]
X¡§¡÷atsuki_onsense¡Êhttps://x.com/atsuki_onsense¡Ë
Instagram¡§¡÷atsuki_onsense¡Êhttps://www.instagram.com/atsuki_onsense¡Ë
TikTok¡§@atsuki_ide¡Êhttps://www.tiktok.com/@atsuki_ide¡Ë
¥¦¥µ ¥¿¥¯¥Þ¡ÊTakuma Usa¡Ë
2000Ç¯4·î11Æü¡Ê25ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
¼å¡¡ÅÀ¡§ÃÎ·ÃÇ®¤Ç¤¬¤Á
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¼¤ó¤Ö
[SNS]
X¡§¡÷usa_takuma¡Êhttps://x.com/usa_takuma¡Ë
Instagram¡§¡÷usa_takuma¡Êhttps://www.instagram.com/usa_takuma/¡Ë
TikTok¡§@usa_takuma_official¡Êhttps://www.tiktok.com/@usa_takuma_official¡Ë
¥è¥·¥¢¥¡ÊYoshiaki¡Ë
2000Ç¯8·î27Æü¡Ê25ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂæËÌ
¼å¡¡ÅÀ¡§¤Þ¤À¤Þ¤Àµã¤Ãî
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Ñ¥Ã¥¿¥¤
[SNS]
X¡§¡÷yooshiakiii¡Êhttps://x.com/yooshiakiii¡Ë
Instagram¡§¡÷yooshiakiii¡Êhttps://www.instagram.com/yooshiakiii¡Ë
TikTok¡§¡÷yoshiakiiiiiii¡Êhttps://www.tiktok.com/@yoshiakiiiiiii¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment¡ã¥è¥¢¥± ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ä
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¡»³ÀµÇ·¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä ¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¿¹»³ÁïÂÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÀîÍª²ð¡Ê¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌðÅè·òÆó¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Â¼¾åÈÏµÁ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½©¸µ¿²ð¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÏÊÕÁÏÂÀ¡ÊCEO at STARTALE¡Ë
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-52-2¡¡ÀÄ»³¥ªー¥Ð¥ë¥Ó¥ë12³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢³«È¯
¼çÍ×³ô¼ç¡§³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Îー¥Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://yoake-entertainment.jp/
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡¡¡§@YOAKEPROTOCOL¡Êhttps://x.com/YOAKEPROTOCOL¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡§@YOAKEofficialJP¡Êhttps://x.com/YOAKEofficialJP¡Ë
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment ¤È¤Ï¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒYOAKE entertainment¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÀîÍª²ð¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ÌðÅè·òÆó¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼¾åÈÏµÁ¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ½©¸µ¿²ð¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë½©¸µ¹¯»á¤òÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¼èÄùÌò¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëWeb3µ¯¶È²È¤ÎÅÏÊÕÁÏÂÀ»á¤È³Æ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Web3¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£