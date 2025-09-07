【レポート】がんばりすぎない、ぬくぬく系メンズグループ『ONSENSE（オンセンス）』が、『マイナビ TGC 2025 A/W』でデビューシングル「YUAKE」をマイペースに初パフォーマンス！

アソビシステム株式会社と株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞が共同で手掛ける初のメンズグループ『ONSENSE（オンセンス）』が、9月6日(土)に『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演し、デビューシングル「YUAKE」を披露いたしました。



■ステージレポート



『ONSENSE』は、アカリ（19歳）・エノモト タクヤ（20歳）・タマムラ ユウ（23歳）・イデ アツキ（23歳）・ウサ タクマ（25歳）・ヨシアキ（25歳）の6名からなる、がんばりすぎない、ぬくぬく系”バスタイムポップス”を届けるメンズグループ。


アソビシステム株式会社・株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞・株式会社W TOKYO・株式会社Y&N Brothersらの合弁会社である株式会社YOAKE entertainment＜ヨアケ エンターテインメント＞よりデビューし、8月29日(金)に配信リリースしたデビューシングルの「YUAKE」がマイペースに話題になっています。



そんな『ONSENSE』が『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演し、さいたまスーパーアリーナの大舞台でデビューシングル「YUAKE」の初パフォーマンスを披露。



会場で『ONSENSE』の紹介映像が流れると、メンバーたちがステージに登場。会場は期待感に満ちた歓声に包まれ、観客の注目を集める中、いよいよ『ONSENSE』のステージが幕を開けました。



デビューシングル「YUAKE」は、新たな始まりや仲間との出会いが温もりある視点で描かれ、「自分たちのペースでゆっくりやっていこう」というメッセージが込められた楽曲。メンバーの温かい歌声と心地よいメロディによって、会場は瞬く間に『ONSENSE』の世界観に包み込まれました。



パフォーマンスを終えて、観客からは大きな拍手が。メンバーは安堵の表情を浮かべ、ヨシアキは「僕たちの初めてのステージがこのTGCという大きなステージで、本当に緊張していたんですが、メンバーと一緒に無事にパフォーマンスを終えることができて、ホッとしています。」とコメント。


『ONSENSE』の物語の最初のページとして、記憶に残る初ステージとなりました。



■デビューシングル「YUAKE」情報




タイトル：YUAKE


作　　詞：ケンモチヒデフミ


作　　曲：soundbreakers


配信日時：8月29日(金)0時


配信先　：各音楽配信サービスにて配信中


（https://lnk.to/YUAKE）


MusicVideo：https://youtu.be/07OO4BJGIqU





[動画: https://www.youtube.com/watch?v=07OO4BJGIqU ]


■『ONSENSE』プロフィール



Web3テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトの一環として、アソビシステム株式会社・株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞・株式会社W TOKYO・株式会社Y&N Brothersらの合弁会社である株式会社YOAKE entertainment＜ヨアケ エンターテインメント＞が開催していた『MEN’S YOAKE AUDITION 2024』にて選ばれた、アカリ（19歳）・エノモト タクヤ（20歳）・タマムラ ユウ（23歳）・イデ アツキ（23歳）の4名と、モデルとして活動するヨシアキ（25歳）、俳優として活動するウサ タクマ（25歳）の6名によって結成。2025年8月にYOAKE entertainment＜ヨアケ エンターテインメント＞よりデビューし、グループのクリエイティブおよびマネジメントは、アソビシステムとTWIN PLANET＜ツインプラネット＞が共同で担当。



『ONSENSE』とは、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語で、メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで 世界の日常を包めたら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現。


「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、ぬくぬくとやっていく、というメッセージを、ポップスサウンドにのせて、温もりある“バスタイムポップス”として、日本だけでなく世界へマイペースに届けてまいります。




『ONSENSE』オフィシャルSNS


・オフィシャルホームページ：https://onsense.jp


・オフィシャルX：


　＠onsense_info（https://x.com/onsense_info）


・オフィシャルYouTube：


　＠ONSENSE_official（https://www.youtube.com/@ONSENSE_official）


・オフィシャルTikTok：


　＠onsense_official（https://www.tiktok.com/@onsense_official）


・オフィシャルInstagram：


　＠onsense_official（https://www.instagram.com/onsense_official/）



■ONSENSE メンバー プロフィール






アカリ（Akari）


2006年5月29日（19歳）


出身地：神奈川県


弱　点：めんどくさがり


好きな食べ物：蕎麦





[SNS]


X：@akari_onsense（https://x.com/akari_onsense）
Instagram：@akari_onsense（https://www.instagram.com/akari_onsense）


TikTok：@_akaridayo（https://www.tiktok.com/@_akaridayo）






エノモト タクヤ（Takuya Enomoto）


2005年2月27日（20歳）


出身地：埼玉県


弱　点：自転車漕ぐのが遅い


好きな食べ物：マグロとか





[SNS]


X：@takuya_onsense（https://x.com/takuya_onsense）


Instagram：@takuya_onsense（https://www.instagram.com/takuya_onsense）


TikTok：@takuya2.27（https://www.tiktok.com/@takuya2.27）






タマムラ ユウ（Yu Tamamura）


2002年7月4日（23歳）


出身地：三重県


弱　点：海で泳げない


好きな食べ物：プロテイン





[SNS]


X：@yu_onsense（https://x.com/yu_onsense）
Instagram：@yu_onsense（https://www.instagram.com/yu_onsense）


TikTok：@tama_yu07（https://www.tiktok.com/@tama_yu07）






イデ アツキ（Atsuki Ide）


2001年12月19日（23歳）


出身地：岡山県


弱　点：心配性


好きな食べ物：鴨肉





[SNS]


X：@atsuki_onsense（https://x.com/atsuki_onsense）
Instagram：@atsuki_onsense（https://www.instagram.com/atsuki_onsense）


TikTok：@atsuki_ide（https://www.tiktok.com/@atsuki_ide）






ウサ タクマ（Takuma Usa）


2000年4月11日（25歳）


出身地：福岡県


弱　点：知恵熱でがち


好きな食べ物：ぜんぶ





[SNS]


X：@usa_takuma（https://x.com/usa_takuma）
Instagram：@usa_takuma（https://www.instagram.com/usa_takuma/）


TikTok：@usa_takuma_official（https://www.tiktok.com/@usa_takuma_official）






ヨシアキ（Yoshiaki）


2000年8月27日（25歳）


出身地：台北


弱　点：まだまだ泣き虫


好きな食べ物：パッタイ





[SNS]


X：@yooshiakiii（https://x.com/yooshiakiii）


Instagram：@yooshiakiii（https://www.instagram.com/yooshiakiii）


TikTok：@yoshiakiiiiiii（https://www.tiktok.com/@yoshiakiiiiiii）



■会社概要



株式会社YOAKE entertainment＜ヨアケ エンターテインメント＞


代表者　：代表取締役社長　福山正之（株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞ 取締役）


　　　　　代表取締役　　　森山聡太


　　　　　取締役　　　　　中川悠介（アソビシステム株式会社 代表取締役）


　　　　　取締役　　　　　矢嶋健二（株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞ 代表取締役）


　　　　　取締役　　　　　村上範義（株式会社W TOKYO 代表取締役）


　　　　　取締役　　　　　秋元伸介（株式会社Y&N Brothers 代表取締役）


　　　　　取締役　　　　　渡辺創太（CEO at STARTALE）


住　　所：東京都渋谷区神宮前5-52-2　青山オーバルビル12階


事業内容：エンターテインメントコンテンツの企画、制作、開発


主要株主：株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞


　　　　　株式会社Y&N Brothers


　　　　　アソビシステム株式会社


　　　　　株式会社W TOKYO（東証グロース市場上場）


　　　　　株式会社オフィスノーブ


　　　　　ソニーグループ株式会社



コーポレートサイト：https://yoake-entertainment.jp/


プロジェクトXアカウント（英語）　：@YOAKEPROTOCOL（https://x.com/YOAKEPROTOCOL）


コーポレートXアカウント（日本語）：@YOAKEofficialJP（https://x.com/YOAKEofficialJP）



＜株式会社YOAKE entertainment とは＞


株式会社YOAKE entertainmentは、エンターテインメント領域において新しい挑戦を続けるアソビシステム株式会社（代表取締役 中川悠介／東京都渋谷区）、株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（代表取締役 矢嶋健二／東京都渋谷区）、株式会社W TOKYO（代表取締役 村上範義／東京都渋谷区）、株式会社Y&N Brothers（代表取締役 秋元伸介／東京都千代田区）らが集まり、合弁会社として設立いたしました。


エンターテインメント業界で数多くの功績を残し、今もなお第一線で活躍する秋元康氏を総合プロデューサーとして迎え、取締役には日本を代表するWeb3起業家の渡辺創太氏と各社の代表者が就任し、Web3テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトを展開しています。