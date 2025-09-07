世界が注目する先端素材“グラフェン”を配合した新ボディジェル「BOOSTON」「BOOSTOF」誕生

株式会社BARNUM

株式会社BARNUM（本社：東京都港区愛宕）は、2025年9月8日（月）、グラフェン配合の新ボディジェル「BOOSTON（ブーストン）」と「BOOSTOF（ブーストフ）」を同時発売いたします。

すでにグラフェン配合ボディジェルは、Fine Graphenen for Body が、ショップチャンネルでのTV販売や、羽田エアポートガーデンの直営店、一部スポーツクラブ、ゴルフ場にも導入されており人気。

そんな注目の“グラフェンジェル”シリーズから、新たなライフスタイル提案型ブランドが登場します。

世界で注目される先端素材「グラフェン」

「グラフェン」は、2004年に発見された炭素原子が蜂の巣状に並んだ素材で、様々な働きが注目される画期的な原料です。2010年のノーベル物理学賞受賞をきっかけに世界中で研究・応用が進んでおり、その可能性から「次世代の夢の素材」と呼ばれています。

さらに、グラフェンが化粧品原料として国際的な成分名称（INCI名）が付与されたのはわずか1年半前。まだ新しいカテゴリーであることから、グラフェンを配合した化粧品は世界的にも非常に希少で、今後の市場拡大が期待されています。

株式会社BARNUMは、この注目原料をいち早く国内でナノ化・特殊加工し、製品化に成功。基礎化粧品やヘアケア製品、ボディジェルという日常で使いやすい形で展開し、国内外から注目を集めています。

製品特徴

BOOSTON（ブーストン）

朝起きてなんだかスッキリしない…そんな日中の活動前に肩、腰、脚など気になる箇所に塗布。

無香料でベタつかず、サラッと爽快な使用感。アクティブな一日をサポートします。

BOOSTOF（ブーストフ）

夜のバスタイム後や就寝前の使用がオススメ。

みずみずしい洋梨と可憐な花束の程よいアロマの香りがリラックスをもたらし、1日頑張ったカラダへの『ご褒美ジェル』として心地よい休息へと導きます。

共通の特長

日本国内でナノ化・特殊加工した独自成分「グラフェン」を配合

◾ 温泉水・プロテオグリカン・コラーゲン・セラミド・ナイアシンアミド、沖縄の月桃葉エキスなど、多数のこだわり美容成分配合

◾ カラフルなパッケージと携帯しやすい80gチューブタイプ

◾ 親しみやすいキャラクター「トンくん」「トフちゃん」で展開

発売情報

「トンくん」 「トフちゃん」

発売日：2025年9月8日（月）

容量：各80g

販売場所：公式ECサイト、羽田エアポートガーデン直営店、宮古空港売店グリーンリーフ、一部スポーツクラブ、ゴルフ場など

株式会社BARNUMについて

株式会社BARNUMは、「地球とカラダに優しいコト」を企業理念に、メイドインジャパンのBeauty &Wellness製品を数多く国内外へ展開。日本でいち早くグラフェンに注目し、独自のグラフェン原料を応用した化粧品・ボディケア商品の開発・製造・販売を行っています。空港店舗、ショップチャンネルのTV販売や、スポーツクラブ、ゴルフ場といった多様な市場で展開し、日本発のグラフェンコスメブランドとして注目されています。

お問い合わせ先

株式会社BARNUM

広報担当：渡邊

所在地：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34F

TEL：03-6773-7499

MAIL：info@barnum.co.jp

公式サイト：https://barnum.co.jp