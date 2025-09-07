【2ヵ月限定】LIXILシステムキッチン「シエラS」定価50,000円OFFキャンペーン（実施期間：2025年09月01日～10月31日）

リプレ株式会社

リプレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：古川 賢）は、2025年9月1日（月）より、期間限定でLIXILのスタンダードシステムキッチン「Shiera S（シエラ S）」の特別キャンペーンを実施いたします。 期間中に「Shiera S（シエラ S）」をご契約いただき、工事が完了されたお客様は商品代を定価50,000円値引きでご提供いたします。

- LIXILのシステムキッチン Shiera S（シエラ S）とは

「シエラS」は、毎日の暮らしに必要な機能をしっかり備えながら、シンプルで飽きのこないデザインが魅力のシリーズです。

使いやすさを第一に考えたレイアウトと、スッキリとした美しさを両立。どなたでも直感的に使える操作性で、毎日の料理を快適にサポートします。

扉カラーや取っ手のバリエーションも豊富で、住まいの雰囲気に合わせて選べるのも人気の理由。さらに、「スキットシンク」や「アシストポケット」など、日々のお手入れや収納の工夫が詰まっています。

「シンプルだからこそ使いやすい」

「無理なく自分らしいキッチンにできた」

そんな声を多くいただいている、長く安心してお使いいただけるシリーズです。

そして何より、私たちが「シエラS」をおすすめする理由の一つは、

リフォームでの導入に最適で、幅広い住まいに対応できる点。

弊社では、〈シエラS〉の魅力を活かしたリフォームプランをご用意。キッチン単体での交換はもちろん、ダイニングやリビングとの調和を考えた空間づくりまで一緒にご提案します。

「毎日料理をする方にも、時々しか立たない方にも」

キッチンを“無理なく快適に使える場所”にするために、私たちは丁寧にヒアリングを行い、お客様に最適なご提案をしています。

暮らしの質を大切にする世代にとって、キッチンは“料理をするための場所”を超え、

家族とつながり、自分らしさを表現できる“暮らしの中心” へと変化。

LIXILの人気シリーズ〈シエラS〉で、日常に「ちょうどいい快適さ」を。

「どうせ替えるなら、安心して長く使える空間に」――。

キッチンは、“気持ちよく暮らす工夫”が詰まった場所です。

今よりもっと便利に、もっと心地よく。

ぜひこの機会に、あなたの暮らしをグレードアップしませんか？

■Shiera S（シエラ S）の特徴

https://www.lixil.co.jp/lineup/kitchen/shiera/

1.ステンレストップ（厚さ0.8mm）

キッチンの顔となるワークトップには、丈夫なステンレスを採用。厚み0.8mmのしっかりした仕様で、傷や熱にも強く、毎日の調理や熱い鍋の移動も安心です。清潔感ある輝きが長く続き、お手入れも簡単。まさに「毎日使う人の味方」といえる安心の天板です。

2.スライドストッカー（耐荷重30kg）

調理器具や食品ストックをまとめて収納できる大容量のストッカー。耐荷重30kgなので、重い鍋やフライパンもラクにしまえます。奥までしっかり引き出せるので、必要なものをサッと取り出せ、毎日の料理がスムーズに。

3.シンクバリエーション（スクエア・ラウンド）

スクエア型・ラウンド型の2種類のシンクをご用意。シャープでモダンな雰囲気にしたい方はスクエアを、やさしい印象や水はねしにくさを重視したい方はラウンドを。調理スタイルや好みに合わせて選べるのが魅力です。

4.ソフトモーションレール

引き出しを閉めるときに「スーッ」と静かに収まるソフトモーションレールを採用。勢いよく閉めてもバタンとならず、小さなお子様のいるご家庭でも安心です。長く使っても心地よさが続く、嬉しい仕様です。

5.シンプルデザイン扉（30色以上）

全30色以上の扉カラーから選べるので、インテリアや好みに合わせたキッチンづくりが可能。木目調で温かみを出すもよし、ホワイトで清潔感を演出するもよし。シンプルだからこそ、どんな住まいにも自然に馴染みます。

6.よごれんフードライトタイプ

油煙の捕集率95%以上という高性能を誇るレンジフード。吸引力が強いだけでなく、内部に油汚れが溜まりにくい構造のため、お手入れの手間を大幅に軽減します。毎日使っても「掃除がラク」と実感できる、主婦の強い味方です。

【リプレで安心と納得のキッチンリフォームが叶う理由】

LIXILシエラS 施工実績が豊富

豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。

メーカー研修を受けた専門スタッフが対応

シエラSの性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。

補助金活用や断熱工事もトータル対応

キッチンリフォームと同時に活用できる補助金制度のご案内や、寒さ対策の断熱工事も含めたご提案が可能です。

ショールーム同行も可能

シエラSの質感や操作性を実際に体感できるショールームへのご案内・ご予約・同行も承っております。

- キャンペーン概要

■内容：スタンダードシステムキッチン「Shiera S（シエラS）」が対象期間中のご契約、工事完了で定価50,000円値引き！

■キャンペーン期間：2025年09月01日(月)～2025年10月31日(金)

■対象商品：LIXIL Shiera S（シエラS）

- リプレ株式会社について

リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。

※2025年7月末現在

【会社概要】

■社名：リプレ株式会社

■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F

■代表取締役：古川賢

■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム

■設立：2020年12月

・HP：https://www.repre-reform.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/

・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs