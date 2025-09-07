【10年連続ミシュラン二つ星獲得店】各国のVIPが訪れる予約困難店『海味』が手掛ける『銀座 海味』が１周年を記念し期間限定の特別コースを販売！

有限会社海味

東京 南青山に四十年以上続く江戸前鮨の老舗『海味』業界内外問わず各界の著名人が通う名店

出身者は常に業界の最前線を走り続け賞賛が止むことはない日本最高峰の鮨ブランド。

現在もブランド価値は上がり続け常にカウンターは満席状態。国内、海外問わず多くの美食家に愛されている。

その『海味 本店』が多くの方に鮨を楽しんで頂きたいとの思いから『八重洲 海味』をOPEN。

噂は瞬く間に広がり連日多くのお客様に海味の鮨を楽しんで頂いている。

五代目店主 島本国内・海外のVIPサイン

『八重洲 海味』開店から約2年。多くご要望を頂戴していたのが【銀座店】への期待！！

東京のレストラン中心地である銀座は鮨屋にとって《夢舞台》であり聖地。

しっかりと準備期間を経てGINZA SIX付近の一等地に2024年『銀座 海味』を満を持してOPEN！

米・酢・ネタは当然だが産地に直接向かい生産者へもこだわりを伝え、見合う食材を仕入れる徹底ぶり。その宝石のような食材は鍛え抜かれた技術で輝きを増していく。

こだわり抜かれたネタはまるで宝石箱

『海味 本店』を彷彿とさせるのれん口は覚悟を感じさせ期待を抱かせる

海味の歴史に新しい１ページを刻んだ『銀座 海味』

店内は全体が見渡せるL字の作りになっており、本店でも要望の多い【個室】を完備し高級感と上品さを兼ね備えた色合いが特徴。鮨に馴染みのない方でも気軽にお越し頂けるような雰囲気は従来の『海味』を変化させより進化している。

銀座らしい大人な空間を演出

《海味》で味わえる特別な一品

海味の名物でもあるキャビア。玄米シャリに合うよう特別調合した味付け。キャビア特有の臭みや塩味を感じず日本人に合わせたまろやかな口当たりが特徴。

「１周年特別コース」

価格：1名様より 20,000円（税込※サービス料10％別途）

※コースの詳細につきましては、店舗までお問い合わせ下さい。

そのほかに

「特別おまかせ握りコース」

価格：1名様より 35,000円（税込※サービス料10％別途）

※コースの詳細につきましては、店舗までお問い合わせ下さい。

【店舗概要 「銀座 海味」】

店名：銀座 海味

電話：03-6228-5348

住所：東京都中央区銀座7-10-8 第五太陽ビル 1F

アクセス：東京メトロ各線銀座駅 A3出口 徒歩3分

JR山手線新橋駅 徒歩5分

銀座駅から88m

営業時間

《ランチタイム》

11:30 - 14:30

《ディナー》

17:00 - 23:30（最終受付21：30）

・定休日 月曜日

・休総座席数：12席

【本件に関するお問い合わせ】

銀座 海味

電話：03-6228-5348

事業内容：飲食店経営

主要取引先会社：アサヒビール株式会社、他