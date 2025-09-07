【PARCELLE JEWELRY なんば店】9月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーなんば店(大阪高島屋 1階 アクセサリー売場)

9月のパーセル ジュエリーなんば店では、誕生石サファイアを中心に、季節の新作もご紹介いたします。虹のように多彩な色合いを持つサファイアをはじめ、草花をモチーフにした「Petites Fleurs（プティフルール）」など、９月らしいコレクションが店頭に並びます。

さらに、常設前のプロトタイプや限定品をご覧いただける「Trunk Show」、100石以上のルースが集まる「Stone marche」、デザイナーや代表が店頭に立つ「Caravan」といった特別イベントも開催。新作とイベントが揃うこの機会に、ジュエリーの奥行きと楽しさをぜひご体感ください。



※天然石やダイヤモンドの配置・種類は一点ごとに異なります。掲載画像は商品の一例です。

NEW ARRIVALS

■Petites Fleurs ― 小さな花が咲くように

パーセル ジュエリーを代表する人気シリーズ「Petites Fleurs（プティフルール）」をなんば店でもご紹介しております。

フランス語で「小さなお花」を意味するプティフルール。アサガオやスイレン、リンドウ、キンモクセイ、コスモスなど、夏から秋にかけて咲く花々をイメージし、同じ花でも色の違いや咲く風景の表情を多彩な宝石で表現しました。

配色は一点ごとに異なり、すべてが世界にひとつのデザインです。リングに加え、胸元を飾るペンダントや耳元を彩るピアスもご用意。ピアスは片耳ずつでもお求めいただけるため、左右で異なる花を咲かせたり、セカンドピアスとして取り入れるなど、自分らしいアレンジを楽しんでいただけます。

色とりどりに咲き誇る小さな花々の中から、ぜひあなたのお気に入りを見つけにいらしてください。

プティフルール：税込41,800円より（Pt950/K10YG・天然石）

■Sapphire Jewelry ― September Birthstone

9月の誕生石であるサファイア。深く澄んだブルーだけでなく、ピンクやイエロー、グリーンなど多彩な色合いをもつ宝石です。

パーセル ジュエリーなんば店では、このサファイアをあしらったジュエリーを幅広くご用意いたしました。ブランドを代表するコレクション「Pomponne（ポンポネ）」をはじめ、「Pinna（ピナ）」「Carving Ring（カーヴィングリング）」「Plage（プラージュ）」「Cent Couleur（サンクルール）」「Primula（プリムラ）」「Mill Chainon（ミルシェノン）」など、人気のシリーズにそれぞれ個性豊かなサファイアをセッティングしています。

王道のブルーから、淡い色合いや遊色を感じさせるファンシーカラーまで。サファイアが持つ豊かな表情を、ぜひ店頭でご覧ください。

JEWELRY EVENTS

ルーチェ：税込36,300円より（K10YG・天然石・ダイヤモンド）※画像はイメージです

9月のパーセル ジュエリーなんば店では、ジュエリーの奥行きと魅力を体感いただける3つのイベントをご用意いたしました。

常設前のプロトタイプや新作に出会える「Trunk Show」、季節ごとの宝石が並ぶ「Stone marche」、そしてデザイナーや代表が店頭に立ち、お客様とともにジュエリーを仕立てる「Caravan」。

それぞれ異なる切り口から、ジュエリーの世界を存分にご堪能いただけます。豊かなひとときをお楽しみください。

※各イベントは混雑時、お待ちいただく場合がございます。ご予約をおすすめしております。

ご予約・お問い合わせは、なんば店店頭またはお電話（06-6632-9318（直通））にてお気軽にご連絡ください。



※営業日・営業時間は、高島屋大阪店のスケジュールに準じて変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

■Trunk Show ― 9月8日(月)・9日(火)

新作や限定のジュエリーと出会える、月に一度の特別なイベント「Trunk Show（トランクショー）」。その日だけしかご覧いただけない一点物や新作が並び、お客様とジュエリーとのご縁をつなぎます。

以前のトランクショーでもご紹介した、人気デザインのピンキーリングは、贅沢にダイヤモンドをあしらいながらも、日常に安心して身につけていただけるよう細部にこだわった逸品です。左右非対称に流れるフォルムや、指の下側まで敷き詰めたダイヤモンドの煌めきは、身につけるたびに小さな世界の職人技を感じさせてくれます。

今月のなんば店のトランクショーは9月8日(月)・9日(火)の2日間。全店の中でも最初に新作をご覧いただける機会となります。どんなジュエリーが登場するかは、当日までのお楽しみ。ぜひ店頭でご体感ください。

ピンキーリング：税込330,000円より（K10YG・K10WG・ダイヤモンド）

■Stone marche ― 9月13日(土)・14日(日)

宝石を主役に据えたイベント「Stone marche（ストーンマルシェ）」を開催いたします。

会場には、その季節にふさわしいルースを中心に、普段はなかなか目にすることのできない希少石まで、多彩なラインナップが揃います。毎月新たなルースを100石以上、しかもイベント期間だけの特別価格（通常価格の50%以下）にてご紹介しております。お選びいただいた宝石はリング・ペンダント・ピアスなどご希望のデザインにお仕立てすることが可能です。もちろんルースのみでのお求めも承りますので、コレクションや贈り物としてもおすすめです。仕立てやコーディネートについては、店頭スタッフが一から丁寧にご案内いたします。

今月注目の宝石は、誕生石サファイア。深いブルーのほか、ピンクやグリーン、透明感のあるニュアンスカラーまで、多様な表情が一堂に並びます。

また、見る角度によって色合いが変わるアンダリュサイトや、月光のようなシラーを宿すレインボームーンストーンなども登場。形もペアシェイプやハートシェイプ、ラウンドなど豊富に揃えました。

お気に入りの一石を選んで仕立てる、自分だけのジュエリー体験をぜひお楽しみください。

ブルーサファイアピンクサファイアアンダリュサイトレインボームーンストーン■Caravan ― 9月22日(水)限り

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーならではの特別な1日。デザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）ら、ブランドを支えるメンバーが直接店頭に立ちます。オーダーからリフォーム、修理まで、ジュエリーに関するあらゆるご相談を承ります。オーダーは初めてという方でも大丈夫。お好みの宝石を一緒に選びながら、経験豊富なスタッフが最適なデザインをご提案いたします。

今月の注目ルースは、誕生石の「サファイア」をはじめ、「珊瑚」、そして「カメオ」。サファイアはブルーに加え、ピンクやイエロー、グリーンと多彩な色を揃えました。日常使いに適した硬度を持ち、一石ごとに異なる個性をお楽しみいただけます。珊瑚は、高知県沖で採れる血赤珊瑚や、サルデーニャ島産の桃色珊瑚など、艶やかな照りを持つものを厳選。カメオは、イタリア・トーレ・デル・グレコの職人がひとつひとつ手彫りしたもので、花や動物、王冠など多彩なモチーフを小さなプレートに刻み込んでいます。

その他にも数多くのルースをご用意し、お客様だけの一石と出会える機会をご用意しています。この日限りの「Caravan」で、特別なジュエリー体験をお楽しみください。

パーセル ジュエリーなんば店

サファイア、珊瑚、カメオ、どれも創業メンバーが選りすぐった逸品宮本陽子(左)と品田琴恵(右)

2025年3月26日、パーセル ジュエリーなんば店（大阪高島屋）は、さらなる進化を遂げるべくリニューアルオープンいたしました。パーセル ジュエリーの世界観を体現し、豊富なラインナップを取り揃えながら、より洗練された空間へとアップデート。ゆったりとジュエリーをご覧いただけるよう、細部までこだわった設計となっております。長年にわたり地元・大阪とのつながりを大切にし、地域の皆さまからのご愛顧を賜ってきたなんば店。これからもジュエリーの魅力をお届け続けます。

◯ 店長：藤井（@shiho_parcelle(https://www.instagram.com/shiho_parcelle/)）

◯ 店舗：〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店1階 婦人アクセサリー売場

◯ 電話：06-6632-9318（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_osaka/

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をお楽しみいただいております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)