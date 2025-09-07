【稲取産 “地金目鯛” 姿煮付けと伊勢海老】東伊豆の二大美味を和会席でいただく。静岡が誇る「KURA MASTER」受賞銘酒3種の飲み比べ付き

株式会社H.P.D.コーポレーション金目鯛と伊勢海老の会席イメージ

東伊豆の静かな北川（ほっかわ）温泉の高台から、海を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、水揚げ量日本一の金目鯛と伊勢海老を堪能する和会席とともに、地酒3種の飲み比べも愉しめる、秋のグルメ旅プランを発売いたします。

吉祥CAREN :https://www.kissho-caren.com/

絶景の露天風呂でご夕食前に癒しのひととき

露天風呂「碧海（へきかい）」

刻一刻と変化する海と空と緑に囲まれた露天風呂で、自家源泉かけ流しの湯を堪能した後は、お待ちかねのご夕食。

鮮度が自慢。東伊豆のプライドフィッシュ「地金目鯛」

地金目鯛イメージ

地元稲取産・地金目鯛の姿煮付けと、9月に漁が解禁となる伊勢海老を和会席でいただきます。一本釣りされた “地金目鯛” は、稲取漁港の徹底した品質管理により、鮮度と脂のりの良さが特長です。※プライドフィッシュとは、地域ごと季節ごとに魚を知り尽くした漁師が選ぶ“今一番食べてほしい魚”のことです。

天婦羅は食べ放題

さらに、吉祥自慢の揚げたて天婦羅は好きなだけお召し上がりいただけます。

日本酒のコンクール「KURA MASTER（蔵マスター）」受賞の三種

また、フランスの一流ホテルで活躍するソムリエや、現地の飲食業界のプロフェッショナルが選ぶ、日本酒のコンクール「KURA MASTER」を受賞した3種の地酒をご用意。優雅なレストランで和のペアリングを嗜み、ディナータイムを贅沢にお過ごしください。

秋は残暑払いで海沿いの温泉へ

露天風呂「碧海（へきかい）」から望む朝日

厳しい酷暑を乗り切った自分へのご褒美に、伊豆の推し金目鯛と伊勢海老、静岡の銘酒、自家源泉かけ流しのお月見温泉で、ココロ潤す上質な秋旅を。

【稲取産 “地金目鯛” 姿煮付けと伊勢海老】KURA MASTER 銘酒3種付き宿泊プラン

■期間：2025年9月8日～11月30日

■料金：ご一泊夕・朝食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）

・32,800円～（2名1室）

・30,800円～（3名1室）

・29,800円～（4名1室）

■夕食：稲取産 “地金目鯛” 姿煮付け一尾と伊勢海老の和会席

■朝食：地産地消の和食膳 または、旅館では珍しい鉄板ブレックファースト

■客室：海に昇る朝日と満月には「ムーンロード」を望む和室

■特典：ご夕食時に「KURA MASTER」受賞の静岡銘酒3種飲み比べ

・紫の英君（純米吟醸）2023年プラチナ、2025年金賞

・開運（純米吟醸）2023年プラチナ

・高砂（特別純米）2023年金賞

稲取産 “地金目鯛” 姿煮付けと伊勢海老の和会席（お品書き例）

先付 小鉢3種盛り

先椀 蛤 桜海老 かきたま仕立て

造り 地魚3点盛りと桜海老 烏賊

凌ぎ 子持ち鮎甘露煮飯蒸し

焼物 伊勢海老姿塩焼き 叩き木の芽

煮物 稲取産 地金目鯛姿煮付け

揚物 天婦羅自慢～揚げたて天婦羅食べ尽くし

酢肴 地魚南蛮漬け

食事 松茸ごはん（9～10月）または白飯 赤出汁 香の物

甘味 時の物3点盛り

■選べる朝食

鉄板ブレックファースト イメージ和食膳 イメージ

・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」

・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しいこだわりの「和食膳」

非日常の朝食 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/

■フランス料理体験教室

金目鯛のポシェ イメージワンボウルクッキング イメージ

シェフ直伝のオリジナル料理教室を開催。作った料理はランチとしてお召し上がりください。

・金目鯛のポシェ：月・水・金・日曜

・ワンボウルクッキング：火・木・土曜

・時間 11:00～13:00

・参加料金 3,000円

フランス料理体験教室 :https://www.kissho-caren.com/guide/#lnk_f5

◆日本百名月【伊豆北川温泉ムーンロード】

露天風呂「碧海（へきかい）」から眺めるムーンロード

満月の夜、月光が海面に反射して月の光の道「ムーンロード」を創り出します。相模湾を一望する露天風呂や客室からは、このムーンロードを眺めることができます。「日本百名月」にも認定され、静岡県主催の恋愛・結婚・子宝にまつわる「ふじのくにエンゼルパワースポット総選挙」“ 行ってみたい部門 ” の第1位にも選ばれています。

「ムーンロード」カレンダー :https://www.kissho-caren.com/news/171

【吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし】（ご宿泊者無料）

アフタヌーンティー イメージアペリティフ イメージ湯上りサービス イメージナイトスイーツ イメージ

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・アペリティフテラス（15:30～17:00）

・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）

・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:30）

・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）

・選べる色浴衣＆パジャマ

・オリジナルアロマポット＆オイル、ネイルケアセットなどのレンタル

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝いなどの記念日、連泊にはランチの特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://www.kissho-caren.com/hospitality/

【吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）】

吉祥CAREN

静かな海沿いの北川温泉の高台から、海に昇る朝日と満月が描く光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビューの大人の隠れ家リゾート。露天風呂からは、空と海の青が溶けあう絶景をご覧いただけます。

フレンチ懐石「フォーシーズン」鉄板焼「青竹」

フレンチ懐石と本格的な鉄板焼レストラン、タラソテラピーと伊豆大島椿オイルの「吉祥スパ」、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、非日常の旅をお過ごしください。記念日のお祝い、連泊にはランチ特典ほか、無料のおもてなしが好評です。伊豆熱川駅から無料の定時送迎バスで約10分。

吉祥CAREN｜アクセス :https://www.kissho-caren.com/access/

