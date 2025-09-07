【飛騨高山・岐阜県高山市】高山市朝日小学校の児童が“幻のとうもろこし”「タカネコーン」の収穫体験！

高山市

岐阜県高山市・朝日小学校の児童たちが、9月1日に地元の誇る飛騨高山ブランド「タカネコーン」の収穫を行いました。標高1,200～1,300mの高冷地ならではの厳しい気候と自然が育てた、驚くほど甘く瑞々しいとうもろこし。高山市の朝日小学校4年生の児童たちは、大きく育ったタカネコーンをひとつひとつ丁寧に収穫していき、およそ250本を収穫したあと生で味わいました。

タカネコーンとは-飛騨高山の自然が生んだ極上の逸品

「タカネコーン」は、標高1,200～1,300mに広がる飛騨高山・高根町で栽培される地域の特産とうもろこしです。

タカネコーンという名には、「高根自慢のトウモロコシ（高根コーン）」と、「高根へ来ませんか？（高根に来ん？）」の語呂合わせで気持ちが込められています。

昼夜の激しい寒暖差が糖度を劇的に引き上げ、糖度は17度以上～19度にも達し、まるでメロンのようなフルーツ級の甘さを実現しています。

一本あたりの重量は平均400g以上、粒はプリッと大粒で皮が薄く、瑞々しい食感が特徴です。

手間ひまかけた工夫も魅力。ハウスで育苗した後に露地栽培し、「一番果」だけを残して栄養を集中させる栽培方法により、甘み・旨味・サイズすべてにこだわった実が育ちます。収穫は“最も甘さがのる”早朝に行われ、鮮度も極上です。

さらに「タカネコーン」は、高山市が認証する地域ブランド 「メイド・バイ飛騨高山」 のひとつにも選ばれており、その品質と信頼性は折り紙付きです。

購入方法

・道の駅 飛騨たかね工房（高山市高根町中洞767-4） 電話：0577-59-6020

夏限定で直売（9月中旬頃まで）を行っています。数量に限りがあるため、事前にお電話での確認をおすすめします。

地元特産「火畑そば」「酸菜」も好評です。

https://www.hidatakayama.or.jp/hidatakane/eat/detail_1451.html

【本件に関するお問い合わせ】

高山市高根支所地域振興課

住所：〒509-3411 岐阜県高山市高根町上ケ洞481

電話：0577-59-2211