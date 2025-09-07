芝居は庶民のエンターテインメント！　「第34回かつしか演劇祭」かめありリリオホールに葛飾区の演劇団体が集結！10月開催決定　入場無料・予約不要

ロングランプランニング株式会社

「第34回かつしか演劇祭」が2025年10月18日（土）・19日（日）にかめありリリオホール（JR亀有駅下車徒歩3分、イトーヨーカドービル9F）にて開催されます。

かつしか演劇祭実行委員会主催。

公演情報はこちら :https://www.confetti-web.com/events/10623

公式ホームページ

https://www.k-mil.gr.jp/bunka-souzou/event/engeki_fest.html

芝居は庶民のエンターテインメント！とことん、演劇を楽しもう！

かつしかの演劇団体がリリオホールに集結！感動の2日間をお観逃しなく!

2日間共に入場無料・予約不要！

葛飾区内で活動する演劇団体が一堂に集結。

年に一度、各団体が日頃の稽古の成果を発表する場として、「かつしか演劇祭」があります。

スタイルは様々ですが、ジャンルや年齢に関係なく、集まった仲間と共に一つのステージを創り上げる情熱や喜びは皆同じ。

ぜひ、地域の演劇団体を応援にリリオホールヘいらしてください。

＊今回より一般の方から審査員を募集して、各団体の公演を観ていただき、その評価をもとに各賞を設けます

公演概要

参加演劇団体劇団 蓮（REN）劇団 現芸座（いまげざ）LUCE（ルーチェ）まほろライブラリー【soir】Angel FairyStage Project IRISe劇団てる² with TEAM SWEEPERロキジョーンズ

「第34回かつしか演劇祭」

日時：10月18日（土）・19日（日） 開演：各日13:00（開場：12:30）

会場：かめありリリオホール（JR亀有駅下車徒歩3分、イトーヨーカドービル9F）

料金：入場無料・予約不要

出演：

【10月18日（土）】

13:05 劇団 蓮（REN）×劇団 現芸座（いまげざ）

15:40 LUCE（ルーチェ）

17:15 まほろライブラリー【soir】

【10月19日（日）】

13:00 Angel Fairy

13:55 Stage Project IRISe

14:55 劇団てる² with TEAM SWEEPER

16:10 ロキジョーンズ

主催：かつしか演劇祭実行委員会

共催：葛飾区文化施設指定管理者

後援：葛飾区、葛飾区教育委員会

ホームページにて各出演劇団紹介を掲載中

https://www.k-mil.gr.jp/bunka-souzou/event/engeki_fest.html

