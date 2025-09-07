芝居は庶民のエンターテインメント！ 「第34回かつしか演劇祭」かめありリリオホールに葛飾区の演劇団体が集結！10月開催決定 入場無料・予約不要
「第34回かつしか演劇祭」が2025年10月18日（土）・19日（日）にかめありリリオホール（JR亀有駅下車徒歩3分、イトーヨーカドービル9F）にて開催されます。
かつしか演劇祭実行委員会主催。
https://www.confetti-web.com/events/10623
https://www.k-mil.gr.jp/bunka-souzou/event/engeki_fest.html
芝居は庶民のエンターテインメント！とことん、演劇を楽しもう！
かつしかの演劇団体がリリオホールに集結！感動の2日間をお観逃しなく!
2日間共に入場無料・予約不要！
葛飾区内で活動する演劇団体が一堂に集結。
年に一度、各団体が日頃の稽古の成果を発表する場として、「かつしか演劇祭」があります。
スタイルは様々ですが、ジャンルや年齢に関係なく、集まった仲間と共に一つのステージを創り上げる情熱や喜びは皆同じ。
ぜひ、地域の演劇団体を応援にリリオホールヘいらしてください。
＊今回より一般の方から審査員を募集して、各団体の公演を観ていただき、その評価をもとに各賞を設けます
参加演劇団体
劇団 蓮（REN）
劇団 現芸座（いまげざ）
LUCE（ルーチェ）
まほろライブラリー【soir】
Angel Fairy
Stage Project IRISe
劇団てる² with TEAM SWEEPER
ロキジョーンズ
公演概要
「第34回かつしか演劇祭」
日時：10月18日（土）・19日（日） 開演：各日13:00（開場：12:30）
会場：かめありリリオホール（JR亀有駅下車徒歩3分、イトーヨーカドービル9F）
料金：入場無料・予約不要
出演：
【10月18日（土）】
13:05 劇団 蓮（REN）×劇団 現芸座（いまげざ）
15:40 LUCE（ルーチェ）
17:15 まほろライブラリー【soir】
【10月19日（日）】
13:00 Angel Fairy
13:55 Stage Project IRISe
14:55 劇団てる² with TEAM SWEEPER
16:10 ロキジョーンズ
主催：かつしか演劇祭実行委員会
共催：葛飾区文化施設指定管理者
後援：葛飾区、葛飾区教育委員会
ホームページにて各出演劇団紹介を掲載中
https://www.k-mil.gr.jp/bunka-souzou/event/engeki_fest.html
