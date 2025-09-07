芝居は庶民のエンターテインメント！　「第34回かつしか演劇祭」かめありリリオホールに葛飾区の演劇団体が集結！10月開催決定　入場無料・予約不要

写真拡大 (全12枚)

「第34回かつしか演劇祭」が2025年10月18日（土）・19日（日）にかめありリリオホール（JR亀有駅下車徒歩3分、イトーヨーカドービル9F）にて開催されます。


かつしか演劇祭実行委員会主催。


公演情報はこちら :
https://www.confetti-web.com/events/10623

公式ホームページ


https://www.k-mil.gr.jp/bunka-souzou/event/engeki_fest.html



芝居は庶民のエンターテインメント！とことん、演劇を楽しもう！


かつしかの演劇団体がリリオホールに集結！感動の2日間をお観逃しなく!


2日間共に入場無料・予約不要！



葛飾区内で活動する演劇団体が一堂に集結。


年に一度、各団体が日頃の稽古の成果を発表する場として、「かつしか演劇祭」があります。


スタイルは様々ですが、ジャンルや年齢に関係なく、集まった仲間と共に一つのステージを創り上げる情熱や喜びは皆同じ。


ぜひ、地域の演劇団体を応援にリリオホールヘいらしてください。


＊今回より一般の方から審査員を募集して、各団体の公演を観ていただき、その評価をもとに各賞を設けます



参加演劇団体

劇団 蓮（REN）

劇団 現芸座（いまげざ）


LUCE（ルーチェ）

まほろライブラリー【soir】


Angel Fairy

Stage Project IRISe


劇団てる² with TEAM SWEEPER

ロキジョーンズ

公演概要





「第34回かつしか演劇祭」


日時：10月18日（土）・19日（日）　開演：各日13:00（開場：12:30）


会場：かめありリリオホール（JR亀有駅下車徒歩3分、イトーヨーカドービル9F）


料金：入場無料・予約不要



出演：


【10月18日（土）】


13:05　劇団 蓮（REN）×劇団 現芸座（いまげざ）


15:40　LUCE（ルーチェ）


17:15　まほろライブラリー【soir】



【10月19日（日）】


13:00　Angel Fairy


13:55　Stage Project IRISe


14:55　劇団てる² with TEAM SWEEPER


16:10　ロキジョーンズ



主催：かつしか演劇祭実行委員会


共催：葛飾区文化施設指定管理者


後援：葛飾区、葛飾区教育委員会



ホームページにて各出演劇団紹介を掲載中


https://www.k-mil.gr.jp/bunka-souzou/event/engeki_fest.html





