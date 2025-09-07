クラシックギター奏者の朴葵姫(パク・キュヒ)が、NHK大河ドラマ『べらぼう』の最後に放送される「べらぼう紀行」を担当します！「紀行III」を収録したサウンドトラックVol.3は10月29日発売！！

写真拡大

日本コロムビア株式会社

2025年1月より放送が始まったNHKの大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の最後に放送される「べらぼう紀行」の演奏者が第34回放送(初回放送2025年9月7日)からクラシックギター奏者の朴葵姫(パク・キュヒ)に代わります。


朴葵姫は、日本と韓国で育ち、国際コンクールを多数受賞してきた世界的クラシックギタリスト。今年はデビュー15周年を迎え、10月から全国ツアーが始まり、12月14日に東京文化会館にてファイナルを迎えます。


また、「べらぼう紀行III」を収録したオリジナル・サウンドトラックVol.3は10月29日に発売が決定した。



◆プロフィール


朴葵姫　Ｋｙｕｈｅｅ　Ｐａｒｋ　(クラシックギター)



(C)︎ Ho CHANG

日本と韓国で育つ。3歳で横浜にてギターをはじめ、これまでに荘村清志、福田進一、Aピエッリ各氏に師事。東京音楽大学を経て、2014年ウィーン国立音楽大学を首席で卒業。2016年アリカンテクラシックギターマスターコースを首席で卒業。


2005年小澤征爾指揮によるオペラ公演に参加。2007年ハインツベルグ国際ギターコンクール第1位及び聴衆賞、2008年コブレンツ国際ギターコンクール第2位(1位なし)、ベルギー“ギターの春2008”第1位(コンクール史上アジア人そして女性として初めて)、リヒテンシュタイン国際ギターコンクール第1位、12年アルハンブラ国際ギターコンクール第1位&聴衆賞、14年ポーランドのJan Edmund Jurkowski記念ギターコンクール2014優勝。他多くの主要国際ギターコンクールで優勝・受賞。



N響、都響、読響はじめ多くのオーケストラと共演を重ねる。 録音は「スエニョ～夢」、「ソナタ・ノアール」(フォンテック)、「スペインの旅」「最後のトレモロ」、「サウダーヂ-ブラジルギター作品集-」「FAVORITE SELECTION」「Harmonia-ハルモニア-」(日本コロムビア) リリ-ス。いずれも異例のヒットとなり、多数レコード芸術誌特選を獲得している。2020年デビュー10周年を記念した初のセルフプロデュースアルバム「Le Depart」を制作し、第14回CDショップ大賞2022・クラシック賞受賞した。


欧米、韓国、台湾他国内外のギターフェスティバルへ招かれるなど世界的にも注目を集める。


2020年11月逝去したギターの名工ダニエル・フレドリッシュのギターを愛用。




◆リリース情報


・CD


2025年10月29日(水) 発売


大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）～」


オリジナル・サウンドトラックVol.3



音楽　ジョン・グラム



・収録内容


「べらぼう紀行III」ほか


　


品番：COCP-42564


価格：3,500円(税込)



・商品HP


日本コロムビア


https://columbia.jp/berabou/




◆コンサート情報


【北海道】


2025.10.25(土)


札幌コンサートホールKitara　小ホール


〈Kitaraアフタヌーンコンサート〉朴葵姫 ギター・リサイタル ～心に寄り添う繊細な弦の響きに包まれて～


https://www.kitara-sapporo.or.jp/event/event_detail.php?num=6586



2025.10.26(日)


ホール・アンクラージュ


朴葵姫 ギターリサイタル in 釧路


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=734855889714719&id=100095709420159(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=734855889714719&id=100095709420159)



【大阪】


2025.12.11(木)


豊中市立文化芸術センター


朴葵姫 ギター・リサイタル2025　スペイン、ギターの記憶 - 朴葵姫が奏でる、原点への旅



2025.12.13(土)


大野ホール


朴葵姫 ギター・リサイタル2025　スペイン、ギターの記憶 - 朴葵姫が奏でる、原点への旅


http://ohnoguitar.info/service.html



【東京】


2025.12.14(日)


東京文化会館小ホール


朴葵姫 ギター・リサイタル2025　スペイン、ギターの記憶 - 朴葵姫が奏でる、原点への旅


https://t-onkyo.co.jp/ticket/kyuhee-park2025




◆大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」


【放送予定】2025年1月5日(日) スタート


［総合］日曜 午後8:00 ／ (再放送) 翌週土曜 午後1:05


［BS］日曜 午後6:00


［BSP4K］日曜 午後0:15 ／ (再放送) 日曜 午後6:00



【作】森下佳子



【制作統括】藤並英樹、石村将太


【プロデューサー】松田恭典、藤原敬久、積田有希


【演出】大原 拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介



【ＨＰ】 https://www.nhk.jp/p/berabou/ts/42QY57MX24/