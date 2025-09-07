クラシックギター奏者の朴葵姫(パク・キュヒ)が、NHK大河ドラマ『べらぼう』の最後に放送される「べらぼう紀行」を担当します！「紀行III」を収録したサウンドトラックVol.3は10月29日発売！！

日本コロムビア株式会社

2025年1月より放送が始まったNHKの大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の最後に放送される「べらぼう紀行」の演奏者が第34回放送(初回放送2025年9月7日)からクラシックギター奏者の朴葵姫(パク・キュヒ)に代わります。

朴葵姫は、日本と韓国で育ち、国際コンクールを多数受賞してきた世界的クラシックギタリスト。今年はデビュー15周年を迎え、10月から全国ツアーが始まり、12月14日に東京文化会館にてファイナルを迎えます。

また、「べらぼう紀行III」を収録したオリジナル・サウンドトラックVol.3は10月29日に発売が決定した。

◆プロフィール

朴葵姫 Ｋｙｕｈｅｅ Ｐａｒｋ (クラシックギター)

日本と韓国で育つ。3歳で横浜にてギターをはじめ、これまでに荘村清志、福田進一、Aピエッリ各氏に師事。東京音楽大学を経て、2014年ウィーン国立音楽大学を首席で卒業。2016年アリカンテクラシックギターマスターコースを首席で卒業。

2005年小澤征爾指揮によるオペラ公演に参加。2007年ハインツベルグ国際ギターコンクール第1位及び聴衆賞、2008年コブレンツ国際ギターコンクール第2位(1位なし)、ベルギー“ギターの春2008”第1位(コンクール史上アジア人そして女性として初めて)、リヒテンシュタイン国際ギターコンクール第1位、12年アルハンブラ国際ギターコンクール第1位&聴衆賞、14年ポーランドのJan Edmund Jurkowski記念ギターコンクール2014優勝。他多くの主要国際ギターコンクールで優勝・受賞。

N響、都響、読響はじめ多くのオーケストラと共演を重ねる。 録音は「スエニョ～夢」、「ソナタ・ノアール」(フォンテック)、「スペインの旅」「最後のトレモロ」、「サウダーヂ-ブラジルギター作品集-」「FAVORITE SELECTION」「Harmonia-ハルモニア-」(日本コロムビア) リリ-ス。いずれも異例のヒットとなり、多数レコード芸術誌特選を獲得している。2020年デビュー10周年を記念した初のセルフプロデュースアルバム「Le Depart」を制作し、第14回CDショップ大賞2022・クラシック賞受賞した。

欧米、韓国、台湾他国内外のギターフェスティバルへ招かれるなど世界的にも注目を集める。

2020年11月逝去したギターの名工ダニエル・フレドリッシュのギターを愛用。

◆リリース情報

・CD

2025年10月29日(水) 発売

大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）～」

オリジナル・サウンドトラックVol.3

音楽 ジョン・グラム

・収録内容

「べらぼう紀行III」ほか

品番：COCP-42564

価格：3,500円(税込)

・商品HP

日本コロムビア

https://columbia.jp/berabou/

◆コンサート情報

【北海道】

2025.10.25(土)

札幌コンサートホールKitara 小ホール

〈Kitaraアフタヌーンコンサート〉朴葵姫 ギター・リサイタル ～心に寄り添う繊細な弦の響きに包まれて～

https://www.kitara-sapporo.or.jp/event/event_detail.php?num=6586

2025.10.26(日)

ホール・アンクラージュ

朴葵姫 ギターリサイタル in 釧路

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=734855889714719&id=100095709420159(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=734855889714719&id=100095709420159)

【大阪】

2025.12.11(木)

豊中市立文化芸術センター

朴葵姫 ギター・リサイタル2025 スペイン、ギターの記憶 - 朴葵姫が奏でる、原点への旅

2025.12.13(土)

大野ホール

朴葵姫 ギター・リサイタル2025 スペイン、ギターの記憶 - 朴葵姫が奏でる、原点への旅

http://ohnoguitar.info/service.html

【東京】

2025.12.14(日)

東京文化会館小ホール

朴葵姫 ギター・リサイタル2025 スペイン、ギターの記憶 - 朴葵姫が奏でる、原点への旅

https://t-onkyo.co.jp/ticket/kyuhee-park2025

◆大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」

【放送予定】2025年1月5日(日) スタート

［総合］日曜 午後8:00 ／ (再放送) 翌週土曜 午後1:05

［BS］日曜 午後6:00

［BSP4K］日曜 午後0:15 ／ (再放送) 日曜 午後6:00

【作】森下佳子

【制作統括】藤並英樹、石村将太

【プロデューサー】松田恭典、藤原敬久、積田有希

【演出】大原 拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介

【ＨＰ】 https://www.nhk.jp/p/berabou/ts/42QY57MX24/