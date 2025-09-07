株式会社ダブルエムが企画・運営を担当する、家業承継者のための新たな交流の場 「次世代経営協会×日本家業承継協会 コラボ交流会」を9月19日に開催

株式会社ダブルエムイベント申込はこちらから :https://double-m-inc.com/colab20250919/

株式会社ダブルエム（所在地：名古屋市千種区、代表取締役：安井 勝）が企画運営を担当する、一般社団法人日本家業承継協会と一般社団法人次世代経営協会との初のコラボレーション交流会「次世代経営協会×日本家業承継協会 コラボ交流会」を2025年9月19日（金）に東京・銀座で開催いたします。異なるアプローチで承継者支援を行う二つの団体が連携して、経営承継者同士の貴重な出会いと交流の場を提供いたします。

背景と目的

家業承継における課題は、承継者にしか理解できない特有の悩みが数多く存在します。本交流会は、「承継の悩みは、承継者にしか分からない」という共通認識のもと、同じ立場にある経営者同士が気軽に交流し、お互いの経験や課題を共有できる貴重な機会として企画されました。

承継者が直面する「キャッシュ・メンタル・ファミリー」の三大課題について、各団体の代表理事がそれぞれの価値観や支援哲学を語り合うトークセッションを通じて、参加者同士の活発な議論と新たなネットワーク構築を促進します。

イベント開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/153414/table/38_1_7d3e9291dfef536213ec709e4e313a0d.jpg?v=202509071226 ]

株式会社ダブルエムでは、企業が抱えるイベント運営の課題を解決し、成功へ導くためのトータルサポートを提供しています。セミナーやカンファレンス、周年イベントなど、目的や規模に応じた最適なプランを設計し、ターゲットに響く内容と効果的な集客を実現。ブランド力向上やビジネス成果の最大化を目指し、企業のマーケティング戦略を強力にバックアップします。

支援サービスを詳しく見る :https://double-m-inc.com/service/event-marketing/■開催実績イベント運営でお悩みの企業様へ

当社の「イベントマーケティングサービス」は、企画立案から集客、運営、アフターフォローまでを一貫してサポート。効果的な集客やブランディング、収益化を実現するイベント開催をお手伝いします。サービス資料は以下よりダウンロードしてください。

支援サービスを詳しく見る :https://double-m-inc.com/service/event-marketing/

お問い合わせ先

運営会社：株式会社ダブルエム

所在地：名古屋市千種区千種通7-101

URL：https://double-m-inc.com/